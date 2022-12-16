英國政府數十年來首次批准煤礦開採，反對黨與環團齊聲譴責「開減碳倒車」
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英國政府的地方發展、房屋及社區部表示，決定並不違背政府關於限制碳排放的政策。但是反對黨和環保組織譴責了這個決定，說它對於氣候和英國向綠色經濟轉型造成了傷害。國際環保組織「地球之友」說，英國政府的決定「具有誤導性，並且是個後果嚴重的錯誤，和現有所有的證據相矛盾」。
英國地方發展、社區及住房大臣麥可．戈夫（Michael Gove）批准英國開採30年來的第一個新煤礦，但許多保守黨議員和專家對其可能引起的氣候變化衝擊表示關注。
建議中開採的煤礦位於坎布里亞（Cumbria），該煤礦將開採焦煤供應英國和世界其他地方的煉鋼行業。
批評者說，煤礦開採將破壞氣候目標，而且世界對於焦炭的需求正在減少。
不過支持者說，在懷特港（ Whitehaven ）附近的這個煤礦將創造就業，還能減少英國對進口煤炭的需求。
在2020年當地政府初步批准了這個項目後的兩年裡，「西坎布里亞礦業項目」一直懸而未決。
項目的批准在2021年初被擱置，因為政府氣候變化顧問說，該煤礦將增加碳排放。不久後聯合國氣候變化大會在格拉斯哥召開 。
英國政府的顧問機構氣候變化委員會（UKCCC）指出，這座煤礦開採煤炭的85％將用於出口。
歐洲市場
英國氣候變化委員會（CCC）的主席德本（Deben）爵士說，上述建議「毫無理由」，並且說批准該計劃會破壞英國在應對氣候變化中的領導地位。
英國規劃當局審查了最初的決定，並且向社區和地方發展國務大臣提交報告，將在審核後做出最終決定。
一封介紹上述決定批准過程的信件說，英國地方發展、社區及住房大臣麥可．戈夫同意規劃視察官員批准開採煤礦的建議。
信件說， 戈夫認同「目前英國和歐洲市場對煤炭有需求」的說法。
英國社區大臣同意這項評估，即開發對碳排放產生的影響「相對中性，並不顯著」。
英國政府的地方發展、房屋及社區部表示，決定並不違背政府關於限制碳排放的政策。
但是反對黨和環保組織譴責了這個決定，說它對於氣候和英國向綠色經濟轉型造成了傷害。
國際環保組織「地球之友」說，英國政府的決定「具有誤導性，並且是個後果嚴重的錯誤，和現有所有的證據相矛盾」。
地球之友的托尼．博斯沃思（Tony Bosworth）說，「該煤礦沒有必要，它會增加全球排放，而且也不會替代俄羅斯的煤炭。」
低碳鋼
煤炭是所有化石燃料中污染性最大的燃料，其排放幾乎是天然氣的兩倍。
西坎布里亞礦業表示，該煤礦生產的焦煤將用於英國和歐洲的煉鋼生產。
當地政府批准了許可，讓他們在2049年前開採焦煤，煤礦據料會創造500個就業崗位。
但是英國仍然使用煤炭燃料的兩個鋼鐵公司，英國鋼鐵和塔塔都表示他們計劃改用低碳生產方法。
鋼鐵行業專家克里斯．麥克唐納（Chris McDonald）估計，在2030年前這些鋼鐵企業使用該煤礦產出的焦煤最多不超過10％，或根本不會用。
這意味著新煤礦將把產出的焦煤全部出口。
影子內閣的氣候大臣米勒班（Ed Miliband）稱該煤礦「不是解決能源危機的辦法，而且不能提供安全、長期的就業機會」。
綠黨說政府的決定「有意被推遲」到英國主持的氣候峰會結束後，零政府的環境保護信譽「嚴重受損」。
該決定可能保留了保守黨內部的分歧，支持環保的保守黨議員已經公開批評這個計劃。
資深的保守黨人士，包括前財政大臣誇夸西．夸騰（Kwasi Kwarteng）和聯合國氣候變化大會主席阿洛克．夏爾馬（Alok Sharma）都說，該煤礦同英國的氣候變化目標有衝突。
但是保守黨的一些北方議員都在游說，支持煤礦開採，他們的理由是煤礦將提供就業和投資。
保守黨前主席傑克．貝瑞（Jake Berry）在社交媒體推特上說，政府的決定「對北方地區來說是個好消息，也符合常識。」
BBC政治記者威爾斯分析：
這個決定對英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的環保聲譽會造成何種影響？
最近蘇納克對來自保守黨議員的壓力讓步，放鬆了對英格蘭新建沿海風電場的規劃規則。他從前曾希望維持對沿海風電場實際上的禁止做法。
批評者說，燃燒更多煤炭同促進綠色能源背道而馳。
支持者說，煤礦會為政府關於地方發展，減少地區不平等的計劃提供支持。
但是工黨表示那不應該同零排放承諾相左，認為政府應該在再生能源，絕緣隔熱和核能就業方面加大投入。
新煤礦在坎布里亞當地輿論中也產生了截然相反的看法，有支持煤礦創造就業的人，也有其他人警告煤礦會帶來氣候變化的風險。
保守黨當地議員克里斯．懷特賽德（Chris Whiteside）對開採煤礦的決定表示歡迎，他說英國的焦煤「比從美國和俄羅斯進口的焦煤對地球環境的損害更小。」
但在政府作決定之前，一個坎布里亞的游說組織「氣候變化南湖行動」就表示反對開採煤礦的決定，他們說，煤礦項目說明英國「在應對氣候和生態緊急狀況中缺乏有意義的行動」。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
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走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
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