美國國會議員以擔心中國危害國家安全為由，提案禁止使用TikTok
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共和黨參議員馬可・盧比歐是該法案的其中一位支持者。他表示他的法案將阻止來自中國、俄羅斯及「其他令人擔憂的外國」的社群媒體公司進行所有交易，「這不是為了針對創意影片，而是針對一個每天收集數千萬美國兒童和成人數據的應用程式。」
美國國會議員以擔心國家安全受到威脅為由，提議禁止TikTok（英文版抖音）。這是一款以熱門短影片著稱的社群媒體應用。
這項兩黨法案是美國針對該公司的最新舉措，該公司由中國科技巨頭「字節跳動」所有。
上個月，美國聯邦調查局局長擔心，中國可能利用這款應用影響用戶，或控制他們的電子產品。美國有幾個州已經禁止在政府設備中使用TikTok。
但該法案通過的可能性很小。
TikTok在美國擁有超過1億用戶，該公司稱，這一舉措是「出於政治動機的禁令，對促進美國國家安全毫無幫助」。
該公司還稱，正在制定相關計劃，以進一步確保該平台在美國的安全。美國從前總統川普（Donald Trump）時期開始審查國家安全。
「我們將繼續向國會議員介紹這些計劃，」該公司表示。
總部位於華盛頓特區的智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）研究員凱琳（Caitlin Chin）表示，對TikTok的政治攻擊表明美中關係緊張。
但她表示，不太可能很快在全國範圍內禁止TikTok，並且，儘管人們普遍認為有必要對美國數據隱私和內容審核規則做出修改，但議員們的進展緩慢。
她還說，到目前為止，對TikTok和中國有所擔憂主要因為有可能濫用數據，而不是基於與濫用相關的證據。
「從隱私的角度來看，僅僅阻止TikTok這樣的公司運營並不能彌補差距，」她說，並指出其他許多網站也收集類似的信息。
澳洲等國也出現了禁止TikTok的呼聲，台灣最近也採取行動，禁止在公共設備上播放TikTok。印度在2020年的軍事爭端中禁用了TikTok。
在美國，兩年前，在川普發布禁止下載的行政命令後，TikTok面臨實際禁令，但法官阻止了這一措施，因此從未生效。
該禁令最終被拜登總統撤銷。
2020年，負責審查外國公司在美所有權的美國外國投資委員會也命令字節跳動出售TikTok。
該公司與該機構的談判正在進行中。
共和黨參議員馬可・盧比歐（Marco Rubio）是該法案的一位支持者。他說，該法案得到了至少一名民主黨人的支持。
他表示，他的法案將阻止來自中國、俄羅斯及「其他令人擔憂的外國」的社群媒體公司進行所有交易。
他說：「這不是為了針對創意影片，而是針對一個每天收集數千萬美國兒童和成人數據的應用程式。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
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