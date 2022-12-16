中國停用行程碼，健康碼還能存留多久？網友：樂見各種碼消失，因為我們要回家過春節
我們想讓你知道的是
《路透社》報導指，雖然中國逐步放開了控制，但有分析認為，這波感染將造成人員短缺，並讓消費者變得謹慎，中國企業將在未來幾周陷入困境。
中國進一步放鬆COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情防控措施，周二（12月13日）下線了其最主要的疫情監測工具行程碼，而健康碼仍然保留使用。
COVID-19疫情開始後，中國當局一直用行程碼和健康碼監測追蹤感染者和密切接觸者，雖然在一定程度上控制了疫情傳播，但不少人也對其搜集個人訊息感到擔憂。
行程碼的爭議
周一（12月12日），通信行程卡公眾號發布消息稱，在周二（13日）零時下線通信行程卡服務，其短信、網頁、微信小程序、支付寶小程序、 APP等查詢管道將同步下線。
通信大數據行程卡，也被稱為「行程碼」，是中國當局在2020年2月開始推行的查詢行程服務。過去兩年多時間裡，包括入境旅客在內，在中國內地城市跨區域走動的出行者基本都會被要求提供行程碼，以證明自己最近14天是否到過爆發疫情的地方。地方政府會根據行程碼顯示結果決定是否對相關人員進行強制隔離。
用戶打開微信小程序「通信大數據行程卡」，填寫手機號碼和驗證碼就可以查到過去14天的到訪地訊息，顯示的訊息至少能精確到地級市。
過去近三年，中國政府一直依靠行程碼和健康碼等工具獲取公民的個人訊息，控制人員流動，達到管控疫情的目的。
還有中國城市用和行程碼類似的「時空伴隨」來確定密切接觸者，這一措施會根據手機信號來尋找確診者附近的人員並實施隔離，精度達到數十米。由於其科學性受到廣泛質疑，後來有中國城市明確廢止執行。
取消行程碼似乎是中國改變COVID-19清零政策的又一舉措。上周，中國發布「新十條」措施，朝著逐步開放的方向前進，措施包括縮小核酸檢測範圍，不再對跨地區人員要求核酸陰性證明和健康碼等。
在中國的社群媒體，有人表示懷念行程碼，但更多人慶祝行程碼將走入歷史。
微博網友「小獅子K1和二虎子K2」說：「再也不用查看行程碼了，卻還是挺懷念的呢。」
但更多人在慶祝行程碼被棄用。
「我很開心，因為我是行程碼的受害者。我們樂見各種碼消失，因為我們要回家過春節，我們需要工作，我們需要正常的生活，我們需要交流情感和思想。我們同時會做好各種防護，保護好自己和家人，因為我們不希望『感冒』，也不想去發燒門診，更不願意耽誤賺錢。再堅持幾個月，2023年的夏天應該是一個奔放熱情、自由自在的夏天，大家一定要挺住！」微博財經博主「今綸」說。
台灣藝人黃安表示不理解為什麼有人會懷念行程碼：「行程碼要再見了，居然還有粉絲懷念它，說過去三年怎麼樣怎麼樣的，說什麼的都有，你這麼懷念它，你自己用得了，國家要廢除啦，這是現實。瘸久了，開始懷念拐杖？ 」
健康碼還能存留多久？
行程碼走入歷史之時，也有人關注與行程碼經常一起使用的健康碼會不會也從社會生活中消失。
目前已經有多個地區不再查驗健康碼。如上海宣布，自12月13日開始起，上海軌道交通所有車站不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼。
但是，目前沒有任何省市宣布要停用健康碼。《解放日報》旗下微信公眾號「上海闢謠平台」周二表示，健康碼沒有作廢。
微博網民「自觀其心自淨其意」說：「已經放開，健康碼已經沒意義。」
南開大學法學院院長宋華琳表示，健康碼也應當逐步退出歷史舞台。
中國媒體紅星新聞引述宋華琳稱，健康碼存儲著大量個人訊息，對人的財產權和隱私權都帶來很大威脅。
健康碼維穩事件
中國利用通訊工具收集個人訊息一直讓公眾感到擔憂。在行程碼停止運行後，中國三大電信運營商先後表示，將刪除用戶行程數據，保障個人訊息安全。
今年6月，河南有多家村鎮銀行因遇到資金危機，無法提供取款服務，涉及數百億銀行存款， 一些儲戶希望前往省會鄭州維權。但很多儲戶稱，他們的核酸檢測為陰性，健康碼卻被突然賦「紅碼」（風險人員），無法自由走動。
這在中國網際網路引發輿論爭議，憤怒的民眾質疑當局把疫情防控措施用於維穩。
對開放的擔憂
《路透社》報導指，雖然中國逐步放開了控制，但有分析認為，這波感染將造成人員短缺，並讓消費者變得謹慎，中國企業將在未來幾周陷入困境。
分析人士說，報告的新病例減少可能反映了檢測要求減少，而未反應當地的實際感染情況。
野村證券首席中國經濟學家陸挺表示：「大城市感染病例迅速激增，可能只是大規模COVID-19感染潮的開始。」
「我們認為，1月底中國春節假期前後的遷徙潮可能會帶來前所未有的COVID-19病毒傳播。」陸挺說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。