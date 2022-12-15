中國不再公布無症狀感染者數據，搶不到防疫藥品民眾往農村掃貨，北京病故長者增冰櫃焚化爐嚴重不足
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北京疫情肆虐，年長者染疫後併發慢性病身亡數量大增。綜合民眾反映及媒體報導，北京近日出現冰櫃、焚化爐難以容納大批往生者的窘境中。而防疫藥品遭大城市民眾瘋搶而斷貨，部分民眾轉而向縣城及農村買藥，網路上更出現「異地購藥攻略」的短片，導致廣西等地縣城的防疫藥品被掃貨一空，引起非議。
中國不再公布無症狀感染者數據，續監測求診病例
（中央社）中國國家衛健委昨（14）日宣布，即日起不再公布無症狀感染者數據。官員解釋，很多無症狀感染者不再接受核酸檢測或求醫，很難再準確掌握無症狀感染者的實際數據，但會繼續監測求診病例數據。
據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制14日下午召開新聞發布會，有記者提問近期中國公布的疫情數據呈下降趨勢，和很多公眾感知不一致，以及不再公布無症狀感染者數據的原因。
中國疾控中心應急中心主任李群表示，2020年1月20日中國將COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）納入「傳染病防治法」規定的乙類傳染病，但是採取甲類傳染病的報告預防和控制措施，診斷分為疑似病例、確診病例和無症狀感染者。
按照《傳染病防治法》的要求，各級各類醫療機構發現感染者或者疑似感染者後，要在規定時間內，透過中國疾病預防控制訊息系統進行網路直報。
他表示，近期各地報告的發病數據有所下降，和公眾感知不一致，是因防控措施調整後，各地不再採取以行政區域來做全員核酸篩查，除了重點人群、重點機構外，多數人群是以「願檢盡檢」方式進行核酸檢測，全國的核酸篩查總人數有所下降，各地各級醫療機構報告的數據相應減少。
另外，也因為無症狀感染者及輕症病例，特別是快篩陽性的人居家治療，不需再到醫院求診，無法將這部份人納入統計數據。
李群表示，取消公布無症狀感染者是因為實施「願檢盡檢」措施後，許多無症狀感染者不再進行核酸檢測，也不再需要就診，很難再準確掌握無症狀感染者的實際數據，因此從今天開始不再公布無症狀感染者的數據。
他表示，下一步將繼續以中國疾病預防控制訊息系統網路直報為主體，各級各類醫療機構監測和報告就診病例，同時展開多種形式的監測，如流感哨點醫院檢測系統等，加強對養老機構、精神病醫院、福利機構、學校、醫療衛生機構等重點機構的監測，希望透過監測可以「比較及時」掌握疫情的規模、強度、範圍和病毒的變異情況，及時研判疫情，為制定疫情防控策略提供科學依據。
防疫藥品缺，中國城市民眾向縣城農村掃貨引非議
（中央社）中國防疫鬆綁後，防疫藥品遭大城市民眾瘋搶而斷貨，部分民眾轉而向縣城及農村買藥，網路上更出現「異地購藥攻略」的短片，導致廣西等地縣城的防疫藥品被掃貨一空，引起非議。
在中國官方推出優化防疫新10條，大幅鬆綁封控措施後，北京等大城市疫情迅速擴散，民眾紛紛湧向藥房及醫院或透過網路，購買「布洛芬」及「連花清瘟」等屬於成藥的退燒藥及中藥，導致相關防疫藥品嚴重缺貨，並出現商家價格哄抬及囤貨居奇的亂象。
在這種情況下，據記者了解，近來已有不少北京民眾委託住在外省市的親朋好友，代購上述防疫藥品，範圍甚至遠及湖南、甘肅等南方及西北省分。於是，有人便把腦筋動到了疫情相對較輕的外省縣城及農村，甚至一度衝上網路熱搜。
綜合《澎湃新聞》等媒體報導，在中國短影音媒體平台小紅書上，近日便出現「異地購藥攻略」的短片，由上傳的網友分享如何大量購買外地小縣城的退燒藥。片中還教導網友，只要把代購平台的定位改成廣西、新疆、西藏等地，就能搶購到當地小縣城藥房的布洛芬、泰諾林、連花清瘟等防疫藥品。
根據報導，有廣西商家反映，最近確實收到許多外地訂單，要求將相關防疫藥品以快遞寄出。而廣西網友則指責，當地已成為「異地買藥」的主要目標，不少藥房的退燒藥已被掃貨一空，這種行徑會導致當地不少不諳網路操作的老人無藥可買，十分惡劣。
報導指出，在「異地買藥攻略」成為熱搜後，相關短片也同時遭到大量舉報而被下架。此後，與「異地買藥攻略」關鍵字有關的文章，也逐漸被刪除，但諸如「廣西買藥」、「新疆買藥」等關鍵字，仍能搜索到零星的相關文章。
北京染疫病故長者大增，冰櫃焚化爐嚴重不足
（中央社）北京疫情肆虐，年長者染疫後併發慢性病身亡數量大增。綜合民眾反映及媒體報導，北京近日出現冰櫃、焚化爐難以容納大批往生者的窘境，甚至有長者遺體因無處安放被迫暫厝家中。
在傳出冰櫃、焚化爐嚴重不足前，中國網路流傳一張截圖顯示，北京清華大學自5至9日這5天內，在校內電子公告欄密集發布了10多條退休教職員的訃告；而北京大學也傳出同一期間也有10餘名退休教職員逝世，引起外界矚目。
一名清華大學教職員日前則向記者證實校內這一訊息，並指自己任職以來，從未看過校內電子公告欄密集發布這麼多退休教職員的訃聞。他並表示，雖然無法證實這些老人家的離世是否與感染COVID-19有關，但在這一時間點上，很難不讓人聯想到一起。
一名北京民眾10日透過微博表示，她的父親當天在家中過世，但聯繫北京多家殯儀館都表示「沒有冰櫃」無法存放；而住家附近的北京清華長庚醫院也表示沒有空間存放；另一家王府醫院原本表示可以存放，但將父親遺體運抵醫院太平間後，院方又說沒有冰櫃，只好再把遺體運回家中。
這位民眾說，父親遺體返家後，她又先後求助110，電話被轉到轄區派出所，卻還是無法解決；派出所又要她撥打北京市政府12345服務電話，卻一直沒人接聽。眼看父親過世3小時後遺體仍無處可存放，她只好上網公開求助，所幸獲得解決。
此外，一名似乎是北京東方醫院太平間的員工日前在微信朋友圈表示，近日各殯儀館員工陸續被感染，加上北京近日死亡率上升，導致遺體火化時間最少都要排上5至7天，遺體「積存情況嚴重」。為保證醫院基本運作，請各同業不要再來電，「無空箱（放櫃）借用給大家」。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。