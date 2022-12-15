中國不再公布無症狀感染者數據，搶不到防疫藥品民眾往農村掃貨，北京病故長者增冰櫃焚化爐嚴重不足

中國不再公布無症狀感染者數據，續監測求診病例

（中央社）中國國家衛健委昨（14）日宣布，即日起不再公布無症狀感染者數據。官員解釋，很多無症狀感染者不再接受核酸檢測或求醫，很難再準確掌握無症狀感染者的實際數據，但會繼續監測求診病例數據。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制14日下午召開新聞發布會，有記者提問近期中國公布的疫情數據呈下降趨勢，和很多公眾感知不一致，以及不再公布無症狀感染者數據的原因。

中國疾控中心應急中心主任李群表示，2020年1月20日中國將COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）納入「傳染病防治法」規定的乙類傳染病，但是採取甲類傳染病的報告預防和控制措施，診斷分為疑似病例、確診病例和無症狀感染者。

按照《傳染病防治法》的要求，各級各類醫療機構發現感染者或者疑似感染者後，要在規定時間內，透過中國疾病預防控制訊息系統進行網路直報。

他表示，近期各地報告的發病數據有所下降，和公眾感知不一致，是因防控措施調整後，各地不再採取以行政區域來做全員核酸篩查，除了重點人群、重點機構外，多數人群是以「願檢盡檢」方式進行核酸檢測，全國的核酸篩查總人數有所下降，各地各級醫療機構報告的數據相應減少。

另外，也因為無症狀感染者及輕症病例，特別是快篩陽性的人居家治療，不需再到醫院求診，無法將這部份人納入統計數據。

李群表示，取消公布無症狀感染者是因為實施「願檢盡檢」措施後，許多無症狀感染者不再進行核酸檢測，也不再需要就診，很難再準確掌握無症狀感染者的實際數據，因此從今天開始不再公布無症狀感染者的數據。

他表示，下一步將繼續以中國疾病預防控制訊息系統網路直報為主體，各級各類醫療機構監測和報告就診病例，同時展開多種形式的監測，如流感哨點醫院檢測系統等，加強對養老機構、精神病醫院、福利機構、學校、醫療衛生機構等重點機構的監測，希望透過監測可以「比較及時」掌握疫情的規模、強度、範圍和病毒的變異情況，及時研判疫情，為制定疫情防控策略提供科學依據。

Photo Credit：AP / 達志影像 2022年12月12日，檢測試劑盒和退燒藥在一家中國藥局搶購售罄。

防疫藥品缺，中國城市民眾向縣城農村掃貨引非議

（中央社）中國防疫鬆綁後，防疫藥品遭大城市民眾瘋搶而斷貨，部分民眾轉而向縣城及農村買藥，網路上更出現「異地購藥攻略」的短片，導致廣西等地縣城的防疫藥品被掃貨一空，引起非議。

在中國官方推出優化防疫新10條，大幅鬆綁封控措施後，北京等大城市疫情迅速擴散，民眾紛紛湧向藥房及醫院或透過網路，購買「布洛芬」及「連花清瘟」等屬於成藥的退燒藥及中藥，導致相關防疫藥品嚴重缺貨，並出現商家價格哄抬及囤貨居奇的亂象。

在這種情況下，據記者了解，近來已有不少北京民眾委託住在外省市的親朋好友，代購上述防疫藥品，範圍甚至遠及湖南、甘肅等南方及西北省分。於是，有人便把腦筋動到了疫情相對較輕的外省縣城及農村，甚至一度衝上網路熱搜。

綜合《澎湃新聞》等媒體報導，在中國短影音媒體平台小紅書上，近日便出現「異地購藥攻略」的短片，由上傳的網友分享如何大量購買外地小縣城的退燒藥。片中還教導網友，只要把代購平台的定位改成廣西、新疆、西藏等地，就能搶購到當地小縣城藥房的布洛芬、泰諾林、連花清瘟等防疫藥品。

根據報導，有廣西商家反映，最近確實收到許多外地訂單，要求將相關防疫藥品以快遞寄出。而廣西網友則指責，當地已成為「異地買藥」的主要目標，不少藥房的退燒藥已被掃貨一空，這種行徑會導致當地不少不諳網路操作的老人無藥可買，十分惡劣。

報導指出，在「異地買藥攻略」成為熱搜後，相關短片也同時遭到大量舉報而被下架。此後，與「異地買藥攻略」關鍵字有關的文章，也逐漸被刪除，但諸如「廣西買藥」、「新疆買藥」等關鍵字，仍能搜索到零星的相關文章。

Photo Credit: 中央社 中國防疫鬆綁後，防疫藥品遭大城市民眾瘋搶而斷貨，部分民眾轉而向縣城及農村買藥。圖為北京民眾以高價購得、屬於成藥的中國知名防疫中藥「連花清瘟」。

北京染疫病故長者大增，冰櫃焚化爐嚴重不足

（中央社）北京疫情肆虐，年長者染疫後併發慢性病身亡數量大增。綜合民眾反映及媒體報導，北京近日出現冰櫃、焚化爐難以容納大批往生者的窘境，甚至有長者遺體因無處安放被迫暫厝家中。

在傳出冰櫃、焚化爐嚴重不足前，中國網路流傳一張截圖顯示，北京清華大學自5至9日這5天內，在校內電子公告欄密集發布了10多條退休教職員的訃告；而北京大學也傳出同一期間也有10餘名退休教職員逝世，引起外界矚目。

一名清華大學教職員日前則向記者證實校內這一訊息，並指自己任職以來，從未看過校內電子公告欄密集發布這麼多退休教職員的訃聞。他並表示，雖然無法證實這些老人家的離世是否與感染COVID-19有關，但在這一時間點上，很難不讓人聯想到一起。

一名北京民眾10日透過微博表示，她的父親當天在家中過世，但聯繫北京多家殯儀館都表示「沒有冰櫃」無法存放；而住家附近的北京清華長庚醫院也表示沒有空間存放；另一家王府醫院原本表示可以存放，但將父親遺體運抵醫院太平間後，院方又說沒有冰櫃，只好再把遺體運回家中。

這位民眾說，父親遺體返家後，她又先後求助110，電話被轉到轄區派出所，卻還是無法解決；派出所又要她撥打北京市政府12345服務電話，卻一直沒人接聽。眼看父親過世3小時後遺體仍無處可存放，她只好上網公開求助，所幸獲得解決。

此外，一名似乎是北京東方醫院太平間的員工日前在微信朋友圈表示，近日各殯儀館員工陸續被感染，加上北京近日死亡率上升，導致遺體火化時間最少都要排上5至7天，遺體「積存情況嚴重」。為保證醫院基本運作，請各同業不要再來電，「無空箱（放櫃）借用給大家」。