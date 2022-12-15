烏克蘭尋求5000萬顆LED燈泡過冬，俄羅斯未討論在耶誕節與新年期間停火

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天（當地時間14日）表示，防空系統擊落攻擊首都基輔的13架伊朗製無人機。與此同時，美國最快明天宣布是否對烏援助愛國者飛彈防禦系統，此舉可能成為這場衝突的關鍵行動。

俄再攻基輔，烏：擊落「成群」伊朗無人機

澤倫斯基今天說：「恐怖分子以13架見證者（Shahed）無人機為今晨揭開序幕……根據初步情資，13架全部被烏克蘭防空系統擊落。」莫斯科遭控部署伊朗製自殺式無人機攻擊烏克蘭目標。

基輔巿長克利欽科（Vitali Klitschko）表示，巿中心今天清晨傳出爆炸聲響。報導稱，執法人員和緊急服務人員在已被大雪覆蓋的受影響地區檢視金屬碎片。基輔州軍政負責人波普科（Sergiy Popko）表示：「遭擊落無人機的碎片擊中一棟行政大樓，4棟住宅大樓輕微毀損，沒有人受傷。」

赫爾松州政府遇襲 大樓毀損無人受傷

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）今天表示，俄羅斯部隊以多管火箭系統對近日易手的南部赫爾松巿（Kherson）中央廣場上的州政府行政大樓進行攻擊，大樓的兩個樓層受損，沒有接獲人員受傷通報。

自從烏克蘭11月11日收復赫爾松巿以來，俄軍一直從第聶伯河（Dnipro River）對岸進行砲擊。提摩申科在加密通訊軟體Telegram上傳的照片可以看到大樓遇襲後的碎片，大樓內一道走廊的屋頂坍塌，碎石掉落。一些窗戶看起來遭到擊碎，不過建築結構看起來依舊完好。

供烏愛國者飛彈系統，美最快本週宣布

美國援助烏克蘭愛國者（Patriot）飛彈防禦系統的計畫即將敲定，最快本週對外公布。《路透社》報導，2位匿名發言的官員表示，這項消息可能最快明天公布，正在等待美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和總統拜登（Joe Biden）正式批准。

曾主導白宮烏克蘭政策的美國退役陸軍中校溫德曼（Alexander Vindman）表示，取得愛國者空防戰力對於基輔而言「非常、非常重要」、「這些會讓烏克蘭人非常有能力因應諸多不同挑戰，特別是在俄羅斯人從伊朗引進短程彈道飛彈的情況下。」

緩解供電危機度寒冬，烏尋求5000萬顆LED燈泡

自從夏、秋兩季在戰場上接連受挫以來，俄軍就以飛彈和無人機，對烏克蘭各地關鍵基礎設施持續展開猛烈打擊，導致數以百萬計烏克蘭人在寒冬中受凍摸黑。烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）本週指出，俄方攻擊導致40％至50％電網故障。

法國13日在巴黎召開援助烏克蘭國際會議，討論各國於明（2023）年3月前能對烏克蘭提供哪些物資，與會國允諾提供超過10億美元援助以及節能的發光二極體（LED）燈泡。澤倫斯基尋求5000萬個LED燈泡以緩解電力短缺，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）後來宣布提供約3000萬顆。

澤倫斯基：土地遭俄埋地雷，盼國際助清理

澤倫斯基今天在對紐西蘭國會錄影談話中表示，俄羅斯對烏克蘭近一年侵略簡直是「生態滅絕」，將會產生長遠影響，並籲請紐西蘭和其他國家加強援助。

他說：「目前烏克蘭有17萬4000平方公里的土地遭到地雷和未爆彈藥污染。」這相當於柬埔寨、敘利亞或烏拉圭的國土面積。

新年與耶誕假期俄烏是否停火？克宮：沒討論

克里姆林宮今天表示，並未收到烏克蘭方面在即將到來的新年與耶誕假期停止戰鬥的任何提案，而且停火並不在莫斯科的討論項目裡。

《法新社》報導，記者今天提問俄國是否會為了新年或耶誕節停止戰鬥，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回答：「不會，沒有收到任何人的提案，這類議題都未列入討論。」

根據東正教節慶日曆，俄羅斯在1月7日慶祝耶誕節，而國定假日一般會從元旦放到耶誕節之後。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月對烏克蘭發動理應為閃電攻勢的入侵，基輔政府表示決意戰鬥到收復俄軍控制的土地為止。

在將近10個月的戰鬥中，俄羅斯尚未達成任何對外公開的關鍵目標，包括拿下首都基輔或是烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas）。莫斯科宣稱對烏克蘭發起的是「特殊軍事行動」。

然而莫斯科當局在烏克蘭頓內次克州（Donetsk）扶植的領導人今天呼籲俄國擴大目標，再兼併毗鄰黑海的烏克蘭奧德薩州（Odesa）與北部的切爾尼希夫州（Chernihiv）。對此培斯科夫稱，這得視當地「居民意願」而定。

澤倫斯基簽署法令解散法院，稱打貪與抗俄可並行

烏克蘭總統澤倫斯基13日誇耀其解散基輔法院的做法，認為這可以證明烏克蘭在對抗俄羅斯入侵的同時，還能夠終結其腐敗歷史。

《路透社》報導，澤倫斯基在宣布他已簽署一項解散基輔地區行政法院的法律時說：「這個故事已接近尾聲。」烏克蘭反腐當局將該法院比擬為一個犯罪組織，其主席於12月9日遭到美國制裁。

澤倫斯基在他的晚間視訊談話中說：「但改革的故事仍在繼續，即使在這樣一場戰爭進行時，它仍在繼續。」

他在烏克蘭國會通過該法律的同一天簽了字，以表明烏克蘭同意進行加入歐洲聯盟（EU）所需的廣泛司法和其他改革。

該法院主席沃夫克（Pavlo Vovk）在臉書上發文稱，撤銷法院的決定純粹是政治性的，過程倉促，「今天為此事鼓掌的人很快就會後悔。」

美國國務院稱，華盛頓正對沃夫克實施制裁，因為他「索取賄賂並以干涉司法及其他公共程序作為回報」，同時任用了他的兩名直系親屬。