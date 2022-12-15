中國疫情爆發新10條不提誰負責，空污嚴重讓醫療量能更嚴峻，與病毒共存成網路熱門話題

中國疫情大爆發，重度空污致情勢更嚴峻

（中央社）美國《自由亞洲電台》13日報導，因中國突然放寬防疫管制導致COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大爆發，首都北京市的急救電話120系統瀕臨崩潰，武漢、河南大批醫護也被感染，加上重空污使得醫療系統負擔更沉重。

報導說，記者致電北京市衛生急救熱線，接線生說能自己去（醫院）就自己去吧，就別用救護車了，早上7時許打電話求援，到了逾下午1時可能還沒看到車。

被稱為吹哨人的武漢中心醫院急症科主任艾芬表示，目前醫院壓力很大，大量醫護人員被感染，所幸Omicron的毒性弱，被感染的醫護人員還沒出現重症。但入院病人中，若干有慢性疾病的患者已經死亡。

另一方面，流感季加上惡劣的環境污染，導致瀕臨崩潰的醫療系統雪上加霜，中國近期的空氣污染指數，絕大多數監測點的污染值超過150，華北、膠東半島等地逾500。四川和重慶的PM2.5指數都超過150。

四川和重慶的資訊顯示，當地大量病人擠爆醫院，重慶市兒童醫院外帶著孩子求醫的人龍，一直排到院外大街，同時出現沒有慢性病病史的年輕人死亡案例。

但迄今為止，官方未就此發布防護預警，甚至找來大批演藝界名人，在網上表演拿掉口罩。

報導引述最近一份來自醫生和傳媒群的模型指出，依Omicron在香港導致的死亡率，估計北京至少3萬人染疫死，加上空污及疫苗接種率低，北京的死亡率會更高。

Photo Credit: 中央社 中國鬆綁COVID-19防疫措施，提倡「非必要不核酸檢測」；由於工作需求或是單位要求，部分民眾仍然必須執行核酸檢測。圖為上海市某區核酸檢測採樣站13日情形，民眾排隊等待採樣。

染疫不再是禁忌，與病毒共存成中國網路熱門話題

（中央社）隨著北京當局不再堅守清零政策，大幅鬆綁防疫政策，中國民眾開始學習和病毒共存，社群網站上充斥快篩結果照片，以及詳述症狀和紀錄染疫過程的貼文。

在當局近3年來不惜一切代價貫徹清零政策下，染疫成了禁忌，康復患者面臨就業歧視和社會排斥。如今在政府形同放棄清零政策下，染疫不再是禁忌，許多人開始在網路上分享自身的經驗。

《法新社》報導，一名北京居民在中國版Instagram的小紅書上寫著：「重新回到辦公室的第三天，我快篩陽。」並附上她的抗原快篩結果照。

另一名用戶則寫道：「我現在有點發燒。」過去一週來類似的貼文數以千計。

北京的小紅書網紅Mm也分享自己的染疫經驗，建議讀者：「真的一點都不可怕，調整你的態度，多喝水」。

各種民間偏方和家庭療法也紛紛出爐。

有人建議橘子拿來撒點鹽蒸來吃，可以舒緩喉嚨痛。也有人說幼時生病常吃的黃桃罐頭有效，逼得官媒跳出來提醒民眾吃黃桃保心安可以，但無法對抗病毒。

不少名人和公眾人物也加入這波染疫心得報告熱潮，房地產大亨王石上週也向他的2200萬名粉絲透露，他曾經無症狀感染。

各種迷因哏圖（Meme）也在網路上瘋傳。「以前：買菜等封控；現在：買藥等發燒。」的貼文也在微博上被大量轉傳。

在當局多年來不斷強調染疫的危險性後，中國的網路風向改變，無異是反映了官方媒體和國家宣傳努力淡化COVID-19疫情的嚴重性，試圖安撫社會大眾。

不過，中國仍將面臨病例飆升的情況，國內數以百萬計的長者未接種疫苗，恐有感染高度傳染性Omicron變異株的風險。

而分享染疫經驗也可能會出現反效果，北京廣播電視台記者呂梓源本週分享自己輕症住院經驗在網路上被罵翻。

憤怒的微博網友批評呂梓源占用醫療資源，「呂梓源讓出病床」的標籤，還一度登上微博熱搜榜。

Photo Credit: 中央社 via 中新社 圖為北京一家藥局12日民眾大排長龍買藥。

昔日強調習近平親自部署防疫，中國新10條不提誰負責

（中央社）中國防疫新10條形同放棄「清零」。評論家劉銳紹表示，中國官方由以往強調防疫政策是中共總書記習近平親自部署，但新10條不再提誰負責，已反映政策是為勢所迫、按實情而改。

香港的中國問題專家劉銳紹向中央社表示，2020年中國爆發疫情時，習近平曾經說對於疫情自己一直「親自指揮、親自部署」，過去中國官方宣傳疫情防控取得成效時，也強調是習近平「親自指揮、親自部署」。

直至本（12）月初官方稱要全面認識近3年抗疫實踐成果，「最困難的時期已經走過」，要持續優化防疫措施，抗疫政策開始出現大轉彎。

他說，按中國的政治文化理應對抗疫成果「歌功頌德」，再強調現在優化防疫措施是由誰「親自部署，親自指揮」，但新10條在12月7日公布迄今，官方都沒有說明是誰「親自指揮、親自部署」。

習近平迄今沒有就中國邁向新防疫階段發言，還於7日至10日赴沙烏地阿拉伯訪問。直到13日深夜，官媒《新華社》報導國務院副總理孫春蘭當天到北京市調研指導疫情防控工作，才提到孫「轉達習近平總書記對首都人民的關心問候」。

劉銳紹說，「這反映了從過去到現在的決策，是按實際疫情而改？還是形勢所迫而改？相信大家自有判斷。」

他說，中國官方沒有說明新措施是由誰決策，一旦日後出現問題，由誰來負責？

劉銳紹表示，中國防疫大轉彎，是各單一因素同一時間出現，包括中國經濟嚴重下滑未見起色，清零政策嚇跑外資，再加上「白紙運動」爆發，若官方高調打壓，可能會官逼民反，而且地方政府在處理民眾長時間不滿面對困難，長遠可能會造成中央政府與地方政府的矛盾。

不過，劉銳紹強調，目前沒有跡象顯示習近平的權力受到挑戰，或當前情況超出他的控制範圍。

香港大學政治與公共行政學系榮譽退休教授卜約翰（John P. Burns）透過電郵回覆《中央社》表示，過去3年官方強調COVID-19的嚴重性，引發一般民眾恐懼會受到感染，防疫政策突然急轉彎破壞了政府的誠信，以及民眾對政府的信任。