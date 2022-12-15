秘魯新總統宣布提前大選無濟於事，前總統要求停止羈押遭法院駁回

秘魯新總統提前大選無濟於事，示威延燒再增5死

（中央社）秘魯抗議前總統遭罷黜的示威活動方興未艾，繼任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）設法平息似乎無濟於事，12日又多了5人在暴動中喪命。

《法新社》報導，左派總統卡斯提略（Pedro Castillo）被控政變未遂，上週遭彈劾逮捕後，示威一發不可收拾，至今已有7人在示威時死亡，其中3人為青少年。

博魯阿爾特嘗試平息紛爭，11日宣布提前2年大選，並宣布數個衝突地區進入緊急狀態，但這似乎無濟於事，示威者繼續要求博魯阿爾特下台，在多座城市以樹木、石頭和燃燒的輪胎封阻道路。

約2000名示威者今天在秘魯第2大城阿雷基帕（Arequipa）破壞跑道照明，焚燒檢查哨，機場被迫關閉數小時，直到警方以催淚瓦斯驅離示威者才重新開放。

除了這些衝突造成1人死亡，另有4人在博魯阿爾特家鄉阿普里馬克地區（Apurimac）鎮暴警察鎮壓時喪命，另2人則是11日試圖闖入機場時與安全部隊發生衝突而死。

示威者12日也在阿普里馬克地區焚燒檢察官辦公室和警察局，並在阿雷基帕（Arequipa）占領乳品公司Gloria旗下的大型廠房。

聯合國人權辦公室發言人烏達多（Marta Hurtado）警告，「局勢可能進一步升高」，呼籲「各方自制」。

秘魯抗議越演越烈，前總統要求停止羈押遭法院駁回

秘魯前總統卡斯提略被控叛亂和密謀罪名遭逮捕，他要求停止羈押遭法院駁回。秘魯官員警告，要求釋放卡斯提略的抗議活動恐惡化失控。

檢方消息人士告訴《法新社》，秘魯檢方13日深夜聲請羈押卡斯提略18個月，正式對他展開調查。

遭國會彈劾罷黜後被逮捕的卡斯提略稍早告訴法庭，他「永遠不會放棄」他的志業。

卡斯提略也呼籲軍警「停止殺害」要求釋放他、讓他復位的抗議者。示威人群和安全部隊爆發衝突迄今造成7人死亡。

不過，法官馬丁（Cesar San Martin）在視訊開庭審訊後，駁回卡斯提略停止羈押的要求。

卡斯提略7日在國會舉行第三度彈劾投票前，試圖解散國會。卡斯提略及其家人涉貪汙罪嫌遭到調查。

國會依照計畫進行投票，最後以壓倒性票數決議以「道德缺失」為由彈劾卡斯提略。數小時後，律師出身的60歲副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）宣誓就職，成為秘魯首位女總統。卡斯提略則暫遭羈押7天。

左派的卡斯提略在13日的視訊開庭中表示：「我絕不會放棄，摒棄帶我來到這裡的人民事業。」

「在此我想呼籲武裝部隊和國家警察，放下他們的武器，不要再殺害這些渴望正義的人。」

博魯阿爾特是秘魯自2016年以來第6位總統。

卡斯提略在2021年6月總統決選中以黑馬之姿竄出，以50.12％的得票率勝出當選總統，擊敗右翼對手藤森惠子（Keiko Fujimori）。卡斯提略上台17個月來，面臨6項針對他及其家族的調查、要求他下台的大規模抗議，以及和反對黨把持的國會爆發權力鬥爭。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航