【詩的解剖刀】詩的「思想」就是最美的修辭，嶄新的觀點可能讓我們記住一輩子
我們想讓你知道的是
詩人羅智成曾說：「最美的思想就是最美的修辭」，我非常認同這句的話：我們可能記住某個很美的修辭一陣子，但嶄新的觀點，可能讓我們記住一輩子，甚至成為我們生命的肌理、下一篇作品的基礎，而人與作品最迷人的相遇不外乎如此。
上一篇「詩的解剖刀」，我們提到詩的「內容」可能遠比外在的「技巧」還要重要。而詩的內容要讓人留下印象，除了上一篇提到的「情感」，另一個不可忽略的重要關鍵就是「思想」。
思想指的是創作者個人的思考、觀點。談到思想，我們容易想到哲學，但我所謂「思想」不限定於某某哲學家的看法，只要有嶄新的觀點、特殊的處世方式，都會成為詩中迷人的思想要素。
而思想和情感一樣，很看重讀者跟作者的緣分，假如我是哲學系的學生，已經非常熟悉西方哲學家的理論，如果有首詩再跟我「重述」某某哲學家的內容，就很難讓我覺得有「新的」收穫。
納入哲學，讓現代詩範圍大到近乎無限
而在華文現代詩的領域，可能因為我們有著「詩重抒情」的誤解，所以，能以思想著稱、時時提出嶄新觀點的作者並不多。其中，夏宇或許是最廣為人知的「思想詩人」，她總是樂於在詩中與藝術圈現狀、社會現狀對話；近年來在各大文學獎奪下首獎的熊佳慕，也是「思想詩」的佼佼者。
在此，我想介紹熊佳慕獲2020年打狗鳳邑文學獎優選的作品〈詞語練習〉，說明詩的思想為何迷人。
〈詞語練習〉
唯有活著才能知道
活著意味著什麼
雖然我們並不總是知道
我不知道自己活在什麼樣的世界
但我的日常清單仍然包括
只活在今天的母貓，永遠未完成的雲朵
流亡則意味著
陽臺上的盆花
無法帶走
有些夢只能夠非法入境
有些自由的意思是圍籬
有些人只能夠在死亡中安頓自己
死亡又是什麼
死亡保持沉默
我們只好自己發明一些隱喻：
一個倒影我們的黑夜
一次音訊全無的遠行
每首哀歌
都是禮讚
我在存在這個詞裡看見：
一隻母貓正在洗臉
窗戶，記憶，饑餓，桑椹，晚霞，十月
螢火蟲，核廢料，微生物
所有發生在我們身上的美與恐怖
以及一切不復存在的東西
驚奇可以這樣轉譯：
我還活著
我對存在的感謝和讚美
無法與存在的豐盛對等
豐盛不是一株李樹果實纍纍
而是一隻松鼠遊走枝椏之間
可以選擇這顆李子或者那顆
我們各有不同母語
我們用第三種交談
而當我們親吻彼此
這是世界性的語言
貓就是貓
我愛這隻母貓之為這隻母貓
我不需要她對我有任何意義
那麼
讓我從我人生的詞典裡
減去愛的定義
留下愛
這首詩透過「定義詞語」來解釋創作者對哲學概念的看法，整首詩中討論到的哲學概念包括「活著」、「流亡」、「自由」、「死亡」、「存在」、「愛」，這每一個詞，都夠一個哲學家探討一生，也能讓人聯想到許多實際的人生樣態，例如談到夢、自由與死亡的第四段：
有些夢只能夠非法入境
有些自由的意思是圍籬
有些人只能夠在死亡中安頓自己
光是這一段，就能讓我們聯想到許多極權受難者的例子：例如在當代中國，攸關自由的夢確實只能非法入境；在香港，許多人因為反送中遊行被捕，對他們而言，監獄的圍牆正是他們追求自由的代價；而有些人，為了自由、為了夢，情願殉身。
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公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
我們想讓你知道的是
臺銀人壽十分重視顧客保護及誠信經營，並以此作為公司共同遵循之價值體系與行為準則。不只設置網站金融友善專區，也在保險商品開發設計階段納入高齡弱勢客戶適合度評估，更針對高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件採行相關措施，維護顧客權益。
臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
一、臺銀人壽各營業據點服務櫃台，除設置相關無障礙設施（例如緩坡平台）及輔助工具（例如老花眼鏡）等外，各櫃台人員亦視臨櫃保戶現場情形提供必要協助。同時保戶如有需要亦可事先洽請所屬地區業務人員或理專協助到府服務辦理。因應年長保戶或身心障礙人士個別需要，持續檢視營業據點之辦公環境是否有充足適宜之無障礙設施。
二、臺銀人壽官方網站設置金融友善專區，即時更新最新相關訊息供保戶查閱：
（一）臺銀人壽官方網站通過國家通訊傳播委員會軟體辨識及人工檢測，取得無障礙2.0 AA級標章：身心障礙者於臺銀人壽官方網站內，可透過操作鍵盤快速鍵及網站導覽快速取得所需投保內容，且可使用相關報讀軟體聆聽網站提供之資訊。
（二）官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區註記友善服務說明：
臺銀人壽官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區內註記有「高齡、行動不便或有其他需求之保戶，可透由臺銀人壽服務專線0800-011-966或網站信箱請求派員協助辦理保單借款事宜，臺銀人壽接獲訊息後將派員服務。」讓有需求之保戶能順利尋求協助。
（三）官方網站設有「公平待客原則」專區，增進消費者對臺銀人壽落實公平待客原則之瞭解，進一步提升企業信任，並對內形塑「公平待客原則」之企業文化，同時加強員工教育訓練有關高齡弱勢消費者權益之服務及保護意識，以維保戶權益。
（四）保戶電子報：為使消費者對於臺銀人壽公平待客原則相關作業情形充分了解，公司每季發行之保戶電子報設有專欄「公平惠客室」，持續宣導「公平待客原則」各項資訊，期透過充分訊息傳遞使保戶了解消費者權益保障。
三、保障高齡弱勢消費者之投保權益，強化保險商品開發設計階段即納入高齡弱勢客戶商品之適合度評估：
（一）商品研發階段，評估保險商品特性對高齡客戶潛在影響及各種不利因素，包括評估是否適合銷售予高齡客戶。
（二）商品銷售前，查核是否對保險公司所屬業務員及合作銷售通路宣導保險商品是否適合銷售於高齡客戶、不適合銷售之對象及客戶特性。
（三）商品銷售後，檢視消費者投保權益，包括依過去保戶爭議案件重新檢視評估保險商品是否對高齡客戶之權益有不利影響、是否有未落實商品適合度之情形，或違反公平待客原則。
四、受理高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件，採行措施：
（一）身心障礙者承保原則：依保戶身心障礙類別及投保險種、商品給付內容參考各險種審查程序提供核保承保條件；另對於身心障礙者之未承保案件，除以書面敘明未承保理由通知要保人，並提高陳報核定層級。
（二）高齡消費者核保：評估投保商品之適當性，對於銷售各種有解約金之投資型或非投資型保險商品予高齡客戶，建置適當評估程序，評估投保商品之適當性，於招攬過程將銷售過程以錄音方式保留紀錄，並於核保過程中進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易之適當性。
（三）保單銷售後電訪：對於高齡客戶投保，年繳保險費或單件保險費一定金額以上之保單，需於契約撤銷期間屆滿前完成電訪作業，以確認其瞭解商品內容及投保意願。
臺銀人壽持續開發及推行包容性金融商品與服務，確保弱勢族群可取得合理便利、平等的金融商品，以普惠金融之理念公平服務每一位客戶，未來亦將持續運用金融科技創新精進各項作為，逐步擴大金融服務之可及性、使用性及品質。
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