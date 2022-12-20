【詩的解剖刀】詩的「思想」就是最美的修辭，嶄新的觀點可能讓我們記住一輩子

上一篇「詩的解剖刀」，我們提到詩的「內容」可能遠比外在的「技巧」還要重要。而詩的內容要讓人留下印象，除了上一篇提到的「情感」，另一個不可忽略的重要關鍵就是「思想」。

思想指的是創作者個人的思考、觀點。談到思想，我們容易想到哲學，但我所謂「思想」不限定於某某哲學家的看法，只要有嶄新的觀點、特殊的處世方式，都會成為詩中迷人的思想要素。

而思想和情感一樣，很看重讀者跟作者的緣分，假如我是哲學系的學生，已經非常熟悉西方哲學家的理論，如果有首詩再跟我「重述」某某哲學家的內容，就很難讓我覺得有「新的」收穫。

納入哲學，讓現代詩範圍大到近乎無限

而在華文現代詩的領域，可能因為我們有著「詩重抒情」的誤解，所以，能以思想著稱、時時提出嶄新觀點的作者並不多。其中，夏宇或許是最廣為人知的「思想詩人」，她總是樂於在詩中與藝術圈現狀、社會現狀對話；近年來在各大文學獎奪下首獎的熊佳慕，也是「思想詩」的佼佼者。

在此，我想介紹熊佳慕獲2020年打狗鳳邑文學獎優選的作品〈詞語練習〉，說明詩的思想為何迷人。

〈詞語練習〉 唯有活著才能知道

活著意味著什麼

雖然我們並不總是知道 我不知道自己活在什麼樣的世界

但我的日常清單仍然包括

只活在今天的母貓，永遠未完成的雲朵 流亡則意味著

陽臺上的盆花

無法帶走 有些夢只能夠非法入境

有些自由的意思是圍籬

有些人只能夠在死亡中安頓自己 死亡又是什麼

死亡保持沉默

我們只好自己發明一些隱喻：

一個倒影我們的黑夜

一次音訊全無的遠行 每首哀歌

都是禮讚 我在存在這個詞裡看見：

一隻母貓正在洗臉

窗戶，記憶，饑餓，桑椹，晚霞，十月

螢火蟲，核廢料，微生物

所有發生在我們身上的美與恐怖

以及一切不復存在的東西 驚奇可以這樣轉譯：

我還活著 我對存在的感謝和讚美

無法與存在的豐盛對等 豐盛不是一株李樹果實纍纍

而是一隻松鼠遊走枝椏之間

可以選擇這顆李子或者那顆 我們各有不同母語

我們用第三種交談

而當我們親吻彼此

這是世界性的語言 貓就是貓

我愛這隻母貓之為這隻母貓

我不需要她對我有任何意義 那麼

讓我從我人生的詞典裡

減去愛的定義

留下愛

這首詩透過「定義詞語」來解釋創作者對哲學概念的看法，整首詩中討論到的哲學概念包括「活著」、「流亡」、「自由」、「死亡」、「存在」、「愛」，這每一個詞，都夠一個哲學家探討一生，也能讓人聯想到許多實際的人生樣態，例如談到夢、自由與死亡的第四段：

有些夢只能夠非法入境

有些自由的意思是圍籬

有些人只能夠在死亡中安頓自己

光是這一段，就能讓我們聯想到許多極權受難者的例子：例如在當代中國，攸關自由的夢確實只能非法入境；在香港，許多人因為反送中遊行被捕，對他們而言，監獄的圍牆正是他們追求自由的代價；而有些人，為了自由、為了夢，情願殉身。