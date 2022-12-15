歐盟東協結伴45年高峰會，歐盟將投資東協100億歐元成美中之外「第3選擇」

（中央社）歐盟與東協今天召開夥伴關係45週年聯合高峰會，共計31國領袖參與。歐盟宣布將投資東協100億歐元（約新台幣3247億元），並分別與泰國、馬來西亞簽署合作協定，會後共同聲明推動性別平權、南海和平並支持烏克蘭領土完整。

這場首度由歐洲聯盟（EU）與東南亞國家協會（ASEAN）兩個區域組織會員國領袖出席的高峰會在布魯塞爾歐盟總部舉行，由歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）和今年輪值東協主席國的柬埔寨總理洪森（Hun Sen）共同主持，東協10國中有8國出席，緬甸因軍政府爭議未受邀，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）則因剛就任，忙於國內事務而派外交部長代表。

國際局勢自近3年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行以來變化極大，洪森表示：「歐盟和東協的夥伴關係更提升，因為世界正面對地緣政治對立憾動國際秩序的情況。」

不過，高峰會前傳出歐盟希望東協對俄烏戰爭能有更強硬的聯合表態，但最後共同聲明雖提到雙方重申尊重所有國家主權和政治獨立、支持烏克蘭領土完整，但也坦言「對情勢的評估及制裁有不同意見」。

2017年歐盟與東協展開全球首個區域對區域的自由貿易談判，要在經濟條件差異大的國家間整合，挑戰極大。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天坦言談判後來停滯，「什麼也沒發生」。這次高峰會兩個組織聲明「再度確認歐盟-東協自由貿易協定是未來共同的長期目標」。

高峰會相對具體的成果是歐盟分別與泰國和馬來西亞簽署「合作夥伴協定」（Partnership and Cooperation Agreement），將合作範圍擴大到更多領域並將展開定期政治對話。

此外，歐盟也提出將對東協投資100億歐元（約新台幣3247億元），具體項目尚未公布，不過因納入歐盟「全球門戶」（Global Gateway）計畫框架內，主要領域將與再生能源轉型、數位轉型等基礎建設有關。

緬甸未獲邀參加，主要因為2021年初軍事政變以來倍受外界批評的人權迫害狀況。高峰會共同聲明也優先提及人權保障，包括促進性別平權和基本自由。

至於南海這個讓許多東南亞國家糾結的地緣政治難題，高峰會聲明強調要共同維持和平、穩定、安全和自由航行及航空權，各方自我克制降低衝突風險，並遵守國際法。

Photo Credit：中央社 歐盟與東協聯合高峰會上，歐盟宣布將投資東協100億歐元，並分別與泰國、馬來西亞簽署合作協定，會後共同聲明推動性別平權、南海和平並支持烏克蘭領土完整。（歐盟提供）

歐盟與東協互尋美中之外「第3選擇」

（中央社）歐盟與東協14日在布魯塞爾召開首次集結各會員國領導人的實體高峰會，除了慶祝雙方建立合作夥伴關係45週年，更重要的是在美中對立情勢下，表達不想選邊站、互為彼此「第3選擇」的地緣政治意義。

歐洲聯盟（EU）與東南亞國家協會（ASEAN）兩個區域組織的夥伴關係始自1977年，有別於過去高峰會多是由組織代表出席，今年則是首度會員國總理、總統們大集合。

他們不遠千里來布魯塞爾開半天會、留下大合照，一個重要的訊息是在告訴美國和中國：我們不想選邊站。

就職不滿半年的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在高峰會後記者會上說得明白：「相信我，我們寧願不要在我們這部分的世界有（美中競爭）這種緊張狀況⋯⋯我們不想回到冷戰時期必須在兩邊選擇、看要跟哪個超級強權結盟。」

歐盟和東協的最大貿易夥伴多年來都是中國，但中國以貿易壓迫政治的行為愈來愈凶狠，加上俄烏戰爭的啟發，兩邊也都想降低對中國的經濟依賴，但又不願也難以採取像美國那樣決絕的方式。

同樣因俄烏戰爭和中國的脅迫性，歐盟和東協對美國的安全依賴也增加。所以當美中對立結構深化，這兩個區域就有點喘不過氣。

巴黎政治學院（Sciences Po）國際研究中心榮譽資深研究員康侯（David Camroux）接受中央社專訪表示：「在經濟關係上，歐盟想將自己在東南亞定位成『第3種可能』，告訴他們不必在美中之間選擇；對東協而言，也想要對中國少點依賴、離美中對立遠一點。這是他們的共同利益，這個背景也讓這場高峰會變得重要。」

Photo Credit：中央社 巴黎政治學院資深研究員康侯認為，英國脫離歐盟後，歐盟對東南亞的經營變得較使不上力，直到2021年歐盟提出印太戰略，把重點放在東南亞，雙邊關係才變得積極起來。

不過，歐盟資源目前大部分被牽制在本土的援烏抗俄、能源危機上，而東協更是個資源和權力都更弱於歐盟的組織，區域關係的強化能帶來多少實質的影響？

康侯分析，在英國脫離歐盟後，歐盟對東南亞的經營變得較使不上力，直到2021年歐盟提出印太戰略，大幅採納德國2020年印太戰略的版本，把重點放在東南亞，雙邊關係才變得積極起來。

但與中國在海外投資砸錢的模式不同，歐盟將自己定位為注重規範的國際行為者，在投資、貿易關係中不忘強調民主、透明、環保等。例如歐盟在這次高峰會網路專頁就開宗明義要「展現雙方共同承諾遵守以規則為基礎的國際秩序」。

康侯坦言，雖然歐盟總是難以確保對方遵守這些價值，但仍強調規範，也的確會讓雙邊關係進展較為謹慎，「事實上歐盟（在東南亞）比中國、美國進展慢，甚至不如韓國」。

此外，東協比歐盟更加對中國小心翼翼，某種程度也會讓歐盟想在印太地區扮演「第3勢力」施展有限。

最顯著的例子就是「南華早報」（South China Morning Post）14日披露，在高峰會共同聲明的草擬階段，歐盟希望放進對台海局勢的關切，但東協堅持不放，只願把提及中國的內容限於與自身更直接相關的南海議題。