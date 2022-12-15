2023年「台灣國際醫療暨健康照護展」 增設「數位健康展區」及「未來館」強力徵展中

根據BMI Research的研究報告，2021年全球醫療器材市場規模為4,543億美元，較2020年成長6.3%，預估至2024年可成長至5,352億美元，2021年至2024年之年複合成長率約為5.6%。在整體醫材市場成長可期的趨勢下，外貿協會也將趁勝追擊，明(2023)年6月8日至10日在台北南港展覽2館舉辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」，聚焦醫材鏈結、數位躍進、創新動能、人本未來、全齡照護等面向，打造醫療產業交流及商貿拓展的平台，歡迎企業報名參展，現在報名享攤位早鳥優惠！

新設立「數位健康」展區及「數位健康永續未來館」勾劃醫療新商模

臺灣具備完善的醫療網絡，輔以強大的光電、資通訊及精密製造產業鏈，是數位健康業者尋找技術合作夥伴、測試商業化模式及跨域鏈結發展的極佳場域。Medical Taiwan台灣國際醫療暨健康照護展明年新增「數位健康」展區，徵集穿戴式裝置、個人行動健康科技、健康監測設備、智慧運動、智慧長照、健康資訊科技、通訊技術相關企業展出，瞄準全球精準健康及個人化健康監測市場，協助參展企業搶攻國際商機。

為了展現醫療加速走向跨域連結的變革方向，外貿協會與台灣數位健康產業發展協會攜手打造「數位健康永續未來館」，呈現未來醫院著重在急重難罕病的診療，健康照護走入居家生活的未來藍圖。未來館將以「居家健康區」展現健康促進、個人健康管理、精準照護及在宅醫療的樣貌；另以「永續醫療區」呈現智慧化、數位化及端對端醫療服務的落地應用及綠色實踐的願景，透過情境下的產品展示，勾劃醫療新商模及醫療永續的解方。

國境解封擴大買主洽邀活絡全球貿易關係

Medical Taiwan於疫前來臺參觀的國際買主超過千名，以2019年為例，前10大買主分別來自中國大陸、日本、越南、泰國、美國、韓國、馬來西亞、新加坡、菲律賓及澳洲，知名買主包含新加坡最大連鎖通路商FairPrice、日本九州與鹿兒島的醫療器材協會、美國最大私人醫材經銷商Medline、歐洲經貿網(EEN)醫療產業聚落採購團等，醫療產業重量級買主預計將陸續回歸觀展，外貿協會亦持續透過全球逾60個駐外單位，擴大展覽推廣及買主邀請力道。

2023年台灣國際醫療暨健康照護展設立八大展區，醫院/診所設備、醫療耗材及紡織醫材、照護/輔具器材、健康及美容用品、智慧醫療、數位健康、醫材製造及零配件、新創企業，展現完整的醫材供應鏈。展覽期間也將舉辦「一對一採購洽談會」、「產業論壇」及「新品發表」等活動，協助參展企業爭取媒合機會。報名熱線(02)2725-5200分機2221林小姐、分機2863李小姐或至展覽網站www.medicaltaiwan.com.tw查詢。