伊朗遭表決逐出聯合國婦女地位委員會，賀錦麗稱是人民的勝利、伊朗大使批將創下危險先例
我們想讓你知道的是
國際危機組織聯合國主任高萬（Richard Gowan）表示，幾個支持伊朗被驅逐的國家私底下也擔心會創造先例。高萬指出，即使是對伊朗的行為感到厭惡的國家，也傾向採取比較溫和的方式，比如暫時中止伊朗在CSW的成員資格。然而，美國駐聯合國大使指出，已經就該決議進行了磋商。
聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）昨（14）日舉行投票，就是否要將伊朗逐出聯合國婦女地位委員會（CSW）進行表決。最後，以29票贊成、8票反對與16票棄權通過，決定將伊朗逐出該委員會，而這也是首次有會員國被聯合國婦女機構除名。不過，伊朗對此也表達不滿，並強調這將創下危險的先例，並質疑這項決議案是非法的。
聯合國通過決議，決定將伊朗逐出聯合國婦女地位委員會
綜合《路透社》、《紐約時報》報導，昨日ECOSOC就表決了一項美國在11月初所提出的決議案，決定是否要立即將伊朗從CSW中移除，而這也意味著伊朗無法完成2022至2026年的任期。
根據《美聯社》，CSW成立於1946年，旨在促進婦女權利、記錄世界各地婦女的處境與促進性別平等和增加婦女的自我賦權。而委員會中的45名成員國，就主要從ECOSOC中的54個成員國選出，且任期為4年。當時，伊朗就以43票從亞洲地區獲選。
而對於昨日表決的這項決議，俄羅斯在投票前就曾表達不滿，認為這是美國對伊朗內政的政治干預。
根據《美聯社》，俄羅斯駐聯合國副大使庫茲敏（Gennady Kuzmin）在投票前就表示，美國及其盟友決定向政治對手施壓，試圖敗壞他們的名聲，同時清洗聯合國婦女地位委員會一個主權和有影響力的參與者。對此，他就建議ECOSOC在對該決議採取行動之前，應徵求聯合國的法律意見，確定表決是否符合程序。
不過，該決議最終仍以29票對8票、16票棄權獲得通過。其中，俄羅斯、中國和伊朗則對該決議投了反對票，譴責它是出於政治動機而干涉主權國家的內政。
美國副總統賀錦麗：此舉是伊朗人民的勝利
《紐約時報》報導，這是首次有會員國被從聯合國的婦女機構中除名，並且也是聯合國自伊朗政府暴力鎮壓艾米尼（Mahsa Amini）之死所引發的抗議浪潮以來，所採取過最具象徵意義姿態的一項舉動。
根據《CNN》，美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）昨日在投票後發表演講時就指出，該委員會是聯合國促進性別平等和賦予婦女權力的首要機構，因此如果它受到來自內部的破壞就無法完成重要工作。「而伊朗此刻的成員資格，就是委員會信譽上的一個醜陋污點。」
與此同時，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也在推特（Twitter）發出聲明表示讚許。
「對於那些在伊朗的抗議人士，以及所有與他們站在一起的人而言，將伊朗從CSW中除名的投票結果是一場勝利。」賀錦麗強調，此舉所傳達出一則無庸置疑的訊息：伊朗的婦女和女孩的聲音將被聽到，全世界都正在傾聽並採取行動。
伊朗大使批評此舉非法且將創下危險先例
對此伊朗則表達不滿，並強調這是美國對於伊朗國內的政治干預，質疑這項決議是非法的。
綜合《美聯社》、《路透社》報導，在投票前，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）就指責美國打著人權的幌子（the guise of human rights），利用其長期以來對伊朗人民的敵意，將伊朗從委員會中除名。
伊拉瓦尼強調，美國的這項決議是非法的，因為CSW沒有規定如何解除民選成員的職務。他警告說，這項決議可能開創一個危險的先例，並產生深遠的影響。
國際危機組織聯合國主任高萬（Richard Gowan）就表示，幾個支持伊朗被驅逐的國家私底下也擔心會創造先例。高萬指出，即使是對伊朗的行為感到厭惡的國家，也傾向採取比較溫和的方式，比如暫時中止伊朗在CSW的成員資格。「但美國在幾乎沒有任何警告的情況下宣佈了這一倡議，而這實際上也迫使其他成員國加入。」
然而，湯瑪斯－葛林斐德也指出，已經就該決議進行了磋商。同時，她在表決後接受採訪時也表示，美國法律專家認為這項決議符合ECOSOC的規定。同時，她也再次重申本項決議的重要性。
「它向伊朗發出了一個訊息，那就是你們的所作所為是世界所不能接受的，我們不會袖手旁觀，不會接受你們的所作所為。」湯瑪斯－葛林斐德強調，伊朗在會議上說此舉是美國政府的噱頭，「但我們有29人支持這項努力成果，而這表明全世界都在支持伊朗人民，特別是伊朗婦女。」
新聞來源
- UN council ousts Iran from UN commission backing women（AP News）
- Iran Ousted From U.N. Women’s Rights Agency in U.S.-backed Vote（The New York Times）
- Iran ousted from U.N. women's group after U.S. campaign（Reuters）
- Iran expelled from UN commission on women（CNN）
延伸閱讀
- 美國呼籲聯合國婦女委員會將伊朗除名，並就艾米尼之死獨立調查，伊朗大使批干涉內政
- 聯合國人權理事會決議就「艾米尼之死」成立真相調查團，否決中國護航伊朗提案
- 艾米尼之死：奉阿拉之名的政權保衛戰，伊朗政府緊抓著「希賈布」掩蓋保守利益
- 伊朗女子艾米尼之死引爆大規模抗議，還有哪些國家有「道德警察」？
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核稿編輯：羅元祺
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。