2022/12/15,
中東

伊朗遭表決逐出聯合國婦女地位委員會，賀錦麗稱是人民的勝利、伊朗大使批將創下危險先例

伊朗遭表決逐出聯合國婦女地位委員會，賀錦麗稱是人民的勝利、伊朗大使批將創下危險先例
美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）。｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

國際危機組織聯合國主任高萬（Richard Gowan）表示，幾個支持伊朗被驅逐的國家私底下也擔心會創造先例。高萬指出，即使是對伊朗的行為感到厭惡的國家，也傾向採取比較溫和的方式，比如暫時中止伊朗在CSW的成員資格。然而，美國駐聯合國大使指出，已經就該決議進行了磋商。

聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）昨（14）日舉行投票，就是否要將伊朗逐出聯合國婦女地位委員會（CSW）進行表決。最後，以29票贊成、8票反對與16票棄權通過，決定將伊朗逐出該委員會，而這也是首次有會員國被聯合國婦女機構除名。不過，伊朗對此也表達不滿，並強調這將創下危險的先例，並質疑這項決議案是非法的。

聯合國通過決議，決定將伊朗逐出聯合國婦女地位委員會

綜合《路透社》《紐約時報》報導，昨日ECOSOC就表決了一項美國在11月初所提出的決議案，決定是否要立即將伊朗從CSW中移除，而這也意味著伊朗無法完成2022至2026年的任期。

根據《美聯社》，CSW成立於1946年，旨在促進婦女權利、記錄世界各地婦女的處境與促進性別平等和增加婦女的自我賦權。而委員會中的45名成員國，就主要從ECOSOC中的54個成員國選出，且任期為4年。當時，伊朗就以43票從亞洲地區獲選。

而對於昨日表決的這項決議，俄羅斯在投票前就曾表達不滿，認為這是美國對伊朗內政的政治干預。

根據《美聯社》，俄羅斯駐聯合國副大使庫茲敏（Gennady Kuzmin）在投票前就表示，美國及其盟友決定向政治對手施壓，試圖敗壞他們的名聲，同時清洗聯合國婦女地位委員會一個主權和有影響力的參與者。對此，他就建議ECOSOC在對該決議採取行動之前，應徵求聯合國的法律意見，確定表決是否符合程序。

不過，該決議最終仍以29票對8票、16票棄權獲得通過。其中，俄羅斯、中國和伊朗則對該決議投了反對票，譴責它是出於政治動機而干涉主權國家的內政。

美國副總統賀錦麗：此舉是伊朗人民的勝利

《紐約時報》報導，這是首次有會員國被從聯合國的婦女機構中除名，並且也是聯合國自伊朗政府暴力鎮壓艾米尼（Mahsa Amini）之死所引發的抗議浪潮以來，所採取過最具象徵意義姿態的一項舉動。

根據《CNN》，美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）昨日在投票後發表演講時就指出，該委員會是聯合國促進性別平等和賦予婦女權力的首要機構，因此如果它受到來自內部的破壞就無法完成重要工作。「而伊朗此刻的成員資格，就是委員會信譽上的一個醜陋污點。」

與此同時，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也在推特（Twitter）發出聲明表示讚許。

「對於那些在伊朗的抗議人士，以及所有與他們站在一起的人而言，將伊朗從CSW中除名的投票結果是一場勝利。」賀錦麗強調，此舉所傳達出一則無庸置疑的訊息：伊朗的婦女和女孩的聲音將被聽到，全世界都正在傾聽並採取行動。

伊朗大使批評此舉非法且將創下危險先例

對此伊朗則表達不滿，並強調這是美國對於伊朗國內的政治干預，質疑這項決議是非法的。

綜合《美聯社》、《路透社》報導，在投票前，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）就指責美國打著人權的幌子（the guise of human rights），利用其長期以來對伊朗人民的敵意，將伊朗從委員會中除名。

伊拉瓦尼強調，美國的這項決議是非法的，因為CSW沒有規定如何解除民選成員的職務。他警告說，這項決議可能開創一個危險的先例，並產生深遠的影響。

國際危機組織聯合國主任高萬（Richard Gowan）就表示，幾個支持伊朗被驅逐的國家私底下也擔心會創造先例。高萬指出，即使是對伊朗的行為感到厭惡的國家，也傾向採取比較溫和的方式，比如暫時中止伊朗在CSW的成員資格。「但美國在幾乎沒有任何警告的情況下宣佈了這一倡議，而這實際上也迫使其他成員國加入。」

然而，湯瑪斯－葛林斐德也指出，已經就該決議進行了磋商。同時，她在表決後接受採訪時也表示，美國法律專家認為這項決議符合ECOSOC的規定。同時，她也再次重申本項決議的重要性。

「它向伊朗發出了一個訊息，那就是你們的所作所為是世界所不能接受的，我們不會袖手旁觀，不會接受你們的所作所為。」湯瑪斯－葛林斐德強調，伊朗在會議上說此舉是美國政府的噱頭，「但我們有29人支持這項努力成果，而這表明全世界都在支持伊朗人民，特別是伊朗婦女。」

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核稿編輯：羅元祺


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