【專訪】《地帶》創作者薛祖杰：當大家著迷於宮鬥劇復仇的快感，他在意的卻是每個人能否得到生命應有的自由

文：陳怡慈

走入桃園展演中心的排練室，偏暗的室內燈光下掛著兩幅大布幕，上面投影著城市光景。在表演起始前，你很容易便開始思索「地帶」是什麼意思？是城市的地景？抑或是將人際關係畫成一個地形線圖（那是畫得出來的嗎）？

在人們張望四周或是沉思之時，舞者默默走入劇場，觀察群眾、並接近群眾，她在人與人之間，用蠟筆在地上測量出一個個距離；接著大家的手機響起「提醒」，事先加入的《地帶》LINE群組，此時通知大家讀取音檔，手機開始播送你與他者的間隔，可能是2.6公尺、可能是1.9公尺，布幕上的投影也從城市光景轉為轉為舞者的影像，你看著她的律動逐漸緊繃，彷彿快要窒息於人際關係之間，於是你也開始思考，人際關係是什麼？我在人際關係之間舒坦嗎？還是局促不安而焦慮？我的人際「地帶」又是何模樣？

於是，你與藝術家投射出來的情境越來越接近……「地帶」不再是一個作品的名稱，與其說你是來觀賞一齣科技藝術的作品，不如說，現下此刻，你與藝術家一同探索「人際」這個大哉問。

這是2022年10月於桃園展演中心首演的《地帶》，也是薛祖杰從兩年便開始構思的作品。前一年年末，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情席捲而來，劇場大門緊閉，許多人的創作也被迫中斷。

對於那個時候的薛祖杰也是如此，創作中兩個作品都因疫情而中止，他乾脆選擇順勢而為，穴居家中，僅維持最低限度的社交，不與人見面，生活進入空白地帶。薛祖杰突然意識到多出超多時間與自我相處，空氣也變得很安靜。《地帶》的概念便在這種類近於孤寂的狀態下湧出：這樣的時代，人際的地形圖究竟會如何變化？

但人畢竟是渴望人群的，無論是多麼不善於人際的「小孤獨」，都需要與人接觸，那是生物本能。人真正需要的並非迴避人群，而是找到一個能讓自己安心寄託的場域，一個足以卸下心房休憩的所在。

這點也體現在於2022年末改版的《地帶》：薛祖杰與我們聊到，《地帶》的最終概念是想看大家可以一起在劇場裡創造出什麼。12月的PLUS版本，有別於10月由舞者進行測量，劇場中的觀眾是可以自行測繪的，劇末過手機發送當日的地形圖，便是集合在場眾人共同繪出的想像，也是暌違劇場三年（若以疫情起算）後，眾人重新聚合的樣貌。

以日常媒介作為科技展演的手段

有意思的是，透過手機與觀眾互動、製作網頁、也透過即時運算產生地形圖的《地帶》，是薛祖杰第一次製作科技藝術作品，並以此獲得「第二屆桃園科技表演藝術獎」新秀組的二獎。問他何時對於科技藝術產生興趣？他坦言，自己並沒有特別執著在科技之上，而是單純想從最貼近生活的媒介出發：人們的日常生活，不早就被3C科技所占據？

對於現代人來說，手機是離不開的工具，結合了通訊、紀錄、社交、娛樂等功能，LINE更從一個社群軟體發展成強大的生活軟體，也可以說，在台灣極為盛行的LINE，幾乎是每日不可少的應用程式。

《地帶》便善用這個最貼近的方式，要觀眾在等待入場前便先加入《地帶》的LINE群組，並以聊天機器人跟觀眾互動：聆聽音檔、測量距離、點開網頁閱讀文學日記，也要觀眾填空、或思辨人際關係，以及探討自己的安全感。

藝評王柏偉曾提到，薛祖杰的《地帶》開啟了對科技藝術的另一種想像。許多科技藝術著重在運用複雜技術所帶來的沉浸體驗，尤其流行娛樂，很容易看見異地共演、光雕投影、擴增實境（XR）等技術；但《地帶》卻是使用聊天機器人、網頁等熟悉的媒介來作為展演工具，打破昂貴技術的想像，也更貼近日常生活。

或許我們可以從此觀點進一步詮釋，某種程度上《地帶》打破了大家對於科技冰冷的印象，藝術原本就應該要詮釋社會，而《地帶》透過如此日常的媒介，達到了這個目的。

Photo Credit: © 攝影葛昌惠，廣藝基金會提供 以手機、LINE聊天機器人，以及網頁作為媒介，《地帶》展現的了科技表演藝術極為日常的一面

是疏離感，也是平等的關係

然而，若曾經置身在《地帶》現場，你會發現在劇場裡的人們互動的對象並非彼此，而是舞者或是手機。人們關注的不是對方，那個唯一會在劇場裡「關注」每個人的，正是薛祖杰自己。

他混入人群，像一個特別投入但又置身事外的觀眾，你會為他這種「旁觀」而感到新鮮，同時也會發現《地帶》這個作品的兩面性：既希望眾人共同創作，但同時也是種帶有距離感的集合。就像《地帶》LINE裡的那句：「你喜歡距離嗎？我很喜歡。」

薛祖杰坦承，作品的兩面性就像是他個人。他來自一個凝聚的大家族，如果說得更浮誇一些，是政治世家，家族關係特別緊密，每次聚餐總能夠坐滿三桌。除了幾位姑姑，薛祖杰上面還有四名姐姐，可以想見沒人會關注家族中最小孩子的意見。長在如《紅樓夢》那般的大家庭，他善於人際往來、嫻熟融於群體，但那與擁有自己的話語權是不同的。家族中最小的孩子，渴望自己的聲音被人聽見。

於是你能發現《地帶》即便那麼疏離，卻也是個很平等的作品。在與聊天機器人對答的你，其實得到了相對足夠的互動；延伸至整個劇場裡的觀眾，每個人都有得到等量的回應。這成為《地帶》一個很大的特質：保持距離、平等，但又同心協力。

薛祖杰把自己家族的缺憾補足，並且化為更理想的形式。或許他真正在建立的，是一個「眾聲平等」的理想社會，是小國寡民的烏托邦。

Photo Credit: © 攝影葛昌惠，廣藝基金會提供 《地帶》一初始，舞者便默默地測量現場觀眾彼此間的距離，以打造這個劇場的人際地形圖

平緩舒坦的地形圖