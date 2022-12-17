【專訪】《地帶》創作者薛祖杰：當大家著迷於宮鬥劇復仇的快感，他在意的卻是每個人能否得到生命應有的自由
我們想讓你知道的是
薛祖杰聊起疫情後自己第一次有時間看完十年前的熱門大戲《後宮甄嬛傳》，他提到看完這齣戲的人都應該要反對極權，因為正是極權與限制，讓觀眾喜愛的主角們的一生過得如此不幸與痛苦。你感覺薛祖杰對於「平等」是很認真的，當大家著迷於宮鬥劇復仇的快感，他在意的卻是每個人能否都得到生命應有的自由。如果把《後宮甄嬛傳》后妃們於紫禁城行走路線繪測成「地帶」，想必是既密集、又起伏劇烈的地形圖吧
文：陳怡慈
走入桃園展演中心的排練室，偏暗的室內燈光下掛著兩幅大布幕，上面投影著城市光景。在表演起始前，你很容易便開始思索「地帶」是什麼意思？是城市的地景？抑或是將人際關係畫成一個地形線圖（那是畫得出來的嗎）？
在人們張望四周或是沉思之時，舞者默默走入劇場，觀察群眾、並接近群眾，她在人與人之間，用蠟筆在地上測量出一個個距離；接著大家的手機響起「提醒」，事先加入的《地帶》LINE群組，此時通知大家讀取音檔，手機開始播送你與他者的間隔，可能是2.6公尺、可能是1.9公尺，布幕上的投影也從城市光景轉為轉為舞者的影像，你看著她的律動逐漸緊繃，彷彿快要窒息於人際關係之間，於是你也開始思考，人際關係是什麼？我在人際關係之間舒坦嗎？還是局促不安而焦慮？我的人際「地帶」又是何模樣？
於是，你與藝術家投射出來的情境越來越接近……「地帶」不再是一個作品的名稱，與其說你是來觀賞一齣科技藝術的作品，不如說，現下此刻，你與藝術家一同探索「人際」這個大哉問。
這是2022年10月於桃園展演中心首演的《地帶》，也是薛祖杰從兩年便開始構思的作品。前一年年末，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情席捲而來，劇場大門緊閉，許多人的創作也被迫中斷。
對於那個時候的薛祖杰也是如此，創作中兩個作品都因疫情而中止，他乾脆選擇順勢而為，穴居家中，僅維持最低限度的社交，不與人見面，生活進入空白地帶。薛祖杰突然意識到多出超多時間與自我相處，空氣也變得很安靜。《地帶》的概念便在這種類近於孤寂的狀態下湧出：這樣的時代，人際的地形圖究竟會如何變化？
但人畢竟是渴望人群的，無論是多麼不善於人際的「小孤獨」，都需要與人接觸，那是生物本能。人真正需要的並非迴避人群，而是找到一個能讓自己安心寄託的場域，一個足以卸下心房休憩的所在。
這點也體現在於2022年末改版的《地帶》：薛祖杰與我們聊到，《地帶》的最終概念是想看大家可以一起在劇場裡創造出什麼。12月的PLUS版本，有別於10月由舞者進行測量，劇場中的觀眾是可以自行測繪的，劇末過手機發送當日的地形圖，便是集合在場眾人共同繪出的想像，也是暌違劇場三年（若以疫情起算）後，眾人重新聚合的樣貌。
以日常媒介作為科技展演的手段
有意思的是，透過手機與觀眾互動、製作網頁、也透過即時運算產生地形圖的《地帶》，是薛祖杰第一次製作科技藝術作品，並以此獲得「第二屆桃園科技表演藝術獎」新秀組的二獎。問他何時對於科技藝術產生興趣？他坦言，自己並沒有特別執著在科技之上，而是單純想從最貼近生活的媒介出發：人們的日常生活，不早就被3C科技所占據？
對於現代人來說，手機是離不開的工具，結合了通訊、紀錄、社交、娛樂等功能，LINE更從一個社群軟體發展成強大的生活軟體，也可以說，在台灣極為盛行的LINE，幾乎是每日不可少的應用程式。
《地帶》便善用這個最貼近的方式，要觀眾在等待入場前便先加入《地帶》的LINE群組，並以聊天機器人跟觀眾互動：聆聽音檔、測量距離、點開網頁閱讀文學日記，也要觀眾填空、或思辨人際關係，以及探討自己的安全感。
藝評王柏偉曾提到，薛祖杰的《地帶》開啟了對科技藝術的另一種想像。許多科技藝術著重在運用複雜技術所帶來的沉浸體驗，尤其流行娛樂，很容易看見異地共演、光雕投影、擴增實境（XR）等技術；但《地帶》卻是使用聊天機器人、網頁等熟悉的媒介來作為展演工具，打破昂貴技術的想像，也更貼近日常生活。
或許我們可以從此觀點進一步詮釋，某種程度上《地帶》打破了大家對於科技冰冷的印象，藝術原本就應該要詮釋社會，而《地帶》透過如此日常的媒介，達到了這個目的。
是疏離感，也是平等的關係
然而，若曾經置身在《地帶》現場，你會發現在劇場裡的人們互動的對象並非彼此，而是舞者或是手機。人們關注的不是對方，那個唯一會在劇場裡「關注」每個人的，正是薛祖杰自己。
他混入人群，像一個特別投入但又置身事外的觀眾，你會為他這種「旁觀」而感到新鮮，同時也會發現《地帶》這個作品的兩面性：既希望眾人共同創作，但同時也是種帶有距離感的集合。就像《地帶》LINE裡的那句：「你喜歡距離嗎？我很喜歡。」
薛祖杰坦承，作品的兩面性就像是他個人。他來自一個凝聚的大家族，如果說得更浮誇一些，是政治世家，家族關係特別緊密，每次聚餐總能夠坐滿三桌。除了幾位姑姑，薛祖杰上面還有四名姐姐，可以想見沒人會關注家族中最小孩子的意見。長在如《紅樓夢》那般的大家庭，他善於人際往來、嫻熟融於群體，但那與擁有自己的話語權是不同的。家族中最小的孩子，渴望自己的聲音被人聽見。
於是你能發現《地帶》即便那麼疏離，卻也是個很平等的作品。在與聊天機器人對答的你，其實得到了相對足夠的互動；延伸至整個劇場裡的觀眾，每個人都有得到等量的回應。這成為《地帶》一個很大的特質：保持距離、平等，但又同心協力。
薛祖杰把自己家族的缺憾補足，並且化為更理想的形式。或許他真正在建立的，是一個「眾聲平等」的理想社會，是小國寡民的烏托邦。
平緩舒坦的地形圖
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。