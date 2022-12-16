選民的群眾心理，會受到哪些因素影響？選前告急打悲情牌有沒有效？
我們想讓你知道的是
民主制度要能夠有良好的運作，很大一部分需要依靠選民們認真思考候選人條件、熱衷投票，最後選出自己心目中最理想的人。政治學者們常以理性決策者的角度探討選舉投票行為，不過他們通常也會發現投票行為的「不理性」成分，民主制度的運作甚至需要仰賴某些不理性的想法。
文：李怡青（台灣大學心理系教授）
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- 在理性思考下，人們可能會產生「不差我這一票」的想法，使許多選民不參與投票，因此選舉中的非理性思考也很重要。
- 造勢活動常能夠激發選民們感性的一面，而候選人到市場與民眾握手、拜會等活動時，也能增加他們投票給該候選人的意願。
- 現代選舉結合網紅行銷，增加政治人物觸及年輕世代選民的管道，但也會使選舉重點不再是傳遞政策或理念，而變成個人包裝、話題製造的多寡。
在2016年的美國大選中，當時的共和黨參選人川普（Donald Trump）擊敗民主黨參選人希拉蕊（Hillary Clinton）當選美國總統，此結果跌破專家們的眼鏡。在選前的10家民調中，有9家民調公司預測希拉蕊將以1到6個百分點領先川普，只有1家民調預測川普會領先3個百分點。這場選舉的結果不僅象徵以民調預測選舉結果的失準，也顯示了選民的心意莫測難辨。
民主制度需要仰賴選民的「不理性」？
民主制度要能夠有良好的運作，很大一部分需要依靠選民們認真思考候選人條件、熱衷投票，最後選出自己心目中最理想的人。政治學者們常以理性決策者的角度探討選舉投票行為，不過他們通常也會發現投票行為的「不理性」成分，民主制度的運作甚至需要仰賴某些不理性的想法。
首先，由於每個人只能投一票，而大多數的選舉票數差距都遠遠超過一票，這使得個人投票行為對選舉結果的影響力不大，因此在理性思考下人們可能就會選擇不去投票，造成民主制度運作上的問題。也就是說，選民心中會浮現「不差我這一票」的想法，使得許多選民不去投票，產生投票率低的情況，而這種心態特別容易發生在差距懸殊或選民心中不太重要的選舉中。
舉例來說，台灣的立法委員選舉在未合併總統選舉辦理時，投票率低於60％，但與總統選舉合併辦理後的投票率遠高於60％，甚至達70％以上（表一）。不過，以上資料也顯示仍有近60％的民眾排除了理性評估投票代價（如花費的時間）與收穫，僅是基於國民義務或情感因素（如避免後悔、對支持候選人的情義相挺）而投票。
不過即使參與投票，選民也不一定能認真思考各個候選人的條件後做出理性判斷。依據理性的觀點，選民會排序議題的重要順序，並選出在重要議題上看法與自己最接近的候選人來代表自己。然而，研究者發現選情的複雜程度、選民的能力與意願、候選人表達的清晰程度，都會影響選民是否能正確判斷候選人在不同議題的立場。
美國學者達拉格（Jon Dalager）過往針對美國參議員選舉的研究發現，在選後兩個月內約有35.4％自稱有參與投票的選民，能正確回憶出至少一個當初該州參議員選舉時曾被討論的議題，另外有38.7％沒辦法回憶出任何與該選舉有關的議題。
換句話說，選民中有對於候選人爭論議題熟知的人，也有對於選舉議題一無所知的人。而這些能正確掌握議題與候選人相關資訊的選民，多半是教育程度高、對政治感興趣、有穩定的政黨認同，且在選舉中與候選人有較多個人接觸的人。
選民對於候選人在不同議題上的立場會有判斷的困難，除了自身對於政治不感興趣、資訊掌握能力較差（如教育程度較低）、缺乏政黨認同等個人因素外，候選人的立場閃避與選舉中的諸多活動同樣會影響選民的判斷。對於較難吸引選民興趣或具有爭議性的議題，候選人常採取不表態或兩邊都討好的態度，讓選民難以辨別候選人的真實立場。
以同性戀權益為例，由於主流社會的看法分歧，因此候選人評估主動表態支持搞不好會失去保守派的選票，而爭取到的同性戀支持者又屬於少數，因此通常不會主動表態。不過當同志群體意識到這點後，多半會在選舉中設計活動要求候選人表態，或是評估候選人政策來讓選民參考。
激發選民的感性，能增加他們的投票意願嗎？
選舉中許多造勢活動能夠激發選民們感性的一面，也降低選民理性判斷的能力。首先，研究上發現當選民與特定候選人有比較個人式的接觸，像是候選人到傳統市場與民眾握手、拜會、參加紅白帖等舉動時，通常會增加選民們投票給該候選人的意願；罐頭式的錄音電話則未能增加選民的投票意願。
由於台灣民眾重視人與人的關聯性，這種個人式的接觸不僅發生在候選人與選民之間，也發生在選民與他的親友之間。筆者過往的研究發現，即使控制了選民對候選人的評估與選前的投票意願，親友對特定候選人的支持度也會影響該位選民最終投的票。透過親友的請託，即使是對某位候選人沒有特別看法的選民，往往也會票投特定候選人以賣給親友們人情；而有些家長也會要求成年子女票投給特定候選人。
另外，在選舉競選晚會上感性的訴求，常會感動與會者將自己的一票投該名候選人。最經典的例子之一，是前民主進步黨立法委員盧修一在政壇發展順利之際卻罹患肺腺癌，他在病程末期仍抱著病體參加蘇貞昌的選前晚會，當著上萬選民面前跪了下來， 懇請鄉親支持蘇貞昌。那一年，蘇貞昌以不到三萬票差距，擊敗台北縣國民黨候選人謝深山。這些選前告急的悲情牌能激發選民的同情心或正義感，常獲得正面結果。
此外，人們也通常會投給自己所支持的政黨派出的候選人，無論他們提出的政見為何。
美國史丹佛大學 （Stanford University）心理學教授寇恩（Geoffrey Cohen）以實驗法（experimentation method）操弄政策內容與政治人物的政黨，結果發現相同的政策內容如果是自己認同的政黨政治人物提出，民眾會傾向支持該項政策，但若是由對立政黨的政治人物提出，則不獲支持；顯示選民對於政策的解讀與判斷往往基於政黨傾向，而不是對於政策的客觀理解。
寇恩更發現這種支持自家政治人物的判斷，並不是人們懶得思考或使用捷思法（heuristics）路徑（註1）所致，而是經過仔細思考之後的結果，人們會基於對於自家政黨的理解來正面解釋政策；而會基於對立政黨的理解，反面解釋政策。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。