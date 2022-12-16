中國民間龐大的世界盃地下賭盤與疫情同樣延燒，民眾忙下注、警方忙抓人
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世足賽目前進入決賽階段，即將產生季殿軍及冠亞軍，中國民間除合法彩券外，地下賭盤熱度也迅速升溫。特別是本屆世足賽頻頻爆出冷門結果，輸贏金額往往差距甚大，更刺激民眾下注的熱情。而中國目前合法的運動彩券只有「中國體育彩票」。
中國疫情下仍瘋世足賽，民眾忙下注警方忙抓人
（中央社）近1個月的世足賽，中國民間龐大的地下賭盤如疫情般迅速延燒。中國各地公安也忙著抓賭，多地破獲以世足為對象的賭球案。其中四川已知賭資超過人民幣1億元，下注人數逾千人。
儘管中國官方標榜嚴厲取締各類賭球，但中國民間嗜好賭球的風氣始終不減，地下賭盤始終存在，尤以中小型城市及農村為最。這些地下賭盤中，有的是境內涉賭份子自行設局作莊；有的則是代理國外賭盤，再受理本國民眾跨國下注。
世足賽目前進入決賽階段，即將產生季殿軍及冠亞軍，中國民間除合法彩券外，地下賭盤熱度也迅速升溫。特別是本屆世足賽頻頻爆出冷門結果，輸贏金額往往差距甚大，更刺激民眾下注的熱情。而中國目前合法的運動彩券只有「中國體育彩票」。
《澎湃新聞》報導，中國各地警方宣布破獲的世足賽賭球案件，遍及四川、重慶、浙江、海南、吉林、黑龍江等省級行程區，分布範圍涵蓋東北、華南、沿海及內陸。
其中，四川省瀘州市公安局日前宣布，轄下納溪區警方破獲一起賭資逾人民幣1億元（新台幣約4.45億元）、以世足賽為對象的網路賭球大案，開設賭局的團伙分布在瀘州市及成都市，首要分子透過境外賭博網站開設平台帳號。
這一涉賭團伙分別在瀘州、成都、重慶、廣東等地發展下級代理，接受大量賭客下注賭球獲利。 瀘州警方日前出動70餘名警力，前往瀘州、成都、重慶逮捕29名嫌犯，並帶回60餘名下注者，同時扣押涉案賭資數百萬元。經調查，全案下注人數除超過1000人外，賭資更超過1億元。
除四川外，浙江省麗水市公安局也宣布，轄下景寧縣警方破獲世足賽網路賭球案件，共逮捕涉案嫌犯14人，涉案金額超過1500萬元。犯罪模式則是由首要分子設置賭局與境外賭球網站對沖，再透過網路做莊開放下注。而全案參與下注的民眾也有300餘人。
根據中國法令，網路賭球觸犯治安管理處罰法和刑法。以營利為目的而為賭博提供條件者，或參與賭資較大的違法行為，視情節依法處5日以下或10至15日的拘留，並可單處或併處罰款。若構成犯罪，則可依賭博罪或開設賭場罪量刑，最高可處10年有期徒刑。
中國嚴苛清零說放就放，民眾抗疫深陷政策迷霧
（中央社）中國執行COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）嚴苛清零防疫近3年，訴求打好一場疫情仗；官方驟然放寬防疫措施後，防疫轉為「做好健康第一責任人」。如何做好這個責任人，民眾在說變就變的政策迷霧中前進。
中共二十大會議結束後，外界期待的鬆綁防疫沒有發生，官媒仍然持續強調動態清零是應付疫情最佳方案。《人民日報》在11月份發出15篇「動態清零不動搖」主題文章，強硬口吻綁死了其他的討論空間。
中國國務院副總理孫春蘭11月30日在國家衛健委召開座談會，席上一番話讓清零有了微妙變化。她說，「隨著Omicron病毒致病性減弱」，會因時因勢優化完善防控措施；這是官方語調第一次未將病毒視作洪水猛獸。
中國國務院聯防聯控機制綜合組12月7日拋出「關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知」，提出優化防疫新10條，包括進一步縮小核酸檢測範圍、無症狀感染者及輕症者可以居家隔離等；驟然鬆綁防疫多被視為與「白紙運動」有關。
上海市先是跟進北京市，宣布12月5日零時起，搭乘地鐵、公車等公共交通工具不再查驗核酸檢測證明；公園、景區等室外場所也不再要求出示；在民眾抱怨這個取消對於生活影響不大時，又宣布9日上午9時起，餐廳也不用查了。
因應防疫新10條，上海市防控工作領導小組辦公室放寬隔離要求，具備條件的無症狀感染者和輕型病例也可採取居家隔離；13日零時起，除了特殊場所外，不再掃「場所碼」，也不再查「隨申碼」；防疫放寬措施在短短幾天內密集推出，昨天還在要求的，今天就取消。
防疫新10條提到「不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次」；上海市則是推進放寬，除了特定地點外，地鐵、餐廳等都不查核酸檢測陰性證明了。
「你有發現防疫放寬都是省市間在搶誰放得多、放得快嗎？」一名在滬民眾對記者說。
他說，先前封控防疫，比的是誰病例數最少、誰的防疫措施最嚴苛，層層加碼一刀切，中央說的根本沒人甩；現在比的是誰放得最寬、誰放得最快，「省市間好像在抄作業，我看你做什麼，我也做」、「不要問有什麼道理，這邊的硬規則就是『沒有道理』」。
「太魔幻了，前幾個月有密接、次密接都要居家貼封條隔離；現在忽然又說不可怕了」、「一夜之間都不一樣了，這是魔都啊」。對於毫無準備的放寬，民眾紛紛在網上「問路」：「有沒有人可以科普復陽是怎麼處理」、「買不到布洛芬挺著急」、「陽性康復後還有傳染性嗎」。
疫情3年間，中國官方經常要求「打好一場疫情仗」，公共場所掃碼實名制機器也取名為「數字哨兵」，犧牲個人自由、隱私都是為了國家社會好。放寬防疫後，戰爭用字頻率少了，主軸轉為「做好自己健康第一責任人」，意思是3年疫情戰，「國家幫你取得了贏面，能否守住看你自己的了」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。