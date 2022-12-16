中國民間龐大的世界盃地下賭盤與疫情同樣延燒，民眾忙下注、警方忙抓人

中國疫情下仍瘋世足賽，民眾忙下注警方忙抓人

（中央社）近1個月的世足賽，中國民間龐大的地下賭盤如疫情般迅速延燒。中國各地公安也忙著抓賭，多地破獲以世足為對象的賭球案。其中四川已知賭資超過人民幣1億元，下注人數逾千人。

儘管中國官方標榜嚴厲取締各類賭球，但中國民間嗜好賭球的風氣始終不減，地下賭盤始終存在，尤以中小型城市及農村為最。這些地下賭盤中，有的是境內涉賭份子自行設局作莊；有的則是代理國外賭盤，再受理本國民眾跨國下注。

世足賽目前進入決賽階段，即將產生季殿軍及冠亞軍，中國民間除合法彩券外，地下賭盤熱度也迅速升溫。特別是本屆世足賽頻頻爆出冷門結果，輸贏金額往往差距甚大，更刺激民眾下注的熱情。而中國目前合法的運動彩券只有「中國體育彩票」。

《澎湃新聞》報導，中國各地警方宣布破獲的世足賽賭球案件，遍及四川、重慶、浙江、海南、吉林、黑龍江等省級行程區，分布範圍涵蓋東北、華南、沿海及內陸。

其中，四川省瀘州市公安局日前宣布，轄下納溪區警方破獲一起賭資逾人民幣1億元（新台幣約4.45億元）、以世足賽為對象的網路賭球大案，開設賭局的團伙分布在瀘州市及成都市，首要分子透過境外賭博網站開設平台帳號。

這一涉賭團伙分別在瀘州、成都、重慶、廣東等地發展下級代理，接受大量賭客下注賭球獲利。 瀘州警方日前出動70餘名警力，前往瀘州、成都、重慶逮捕29名嫌犯，並帶回60餘名下注者，同時扣押涉案賭資數百萬元。經調查，全案下注人數除超過1000人外，賭資更超過1億元。

除四川外，浙江省麗水市公安局也宣布，轄下景寧縣警方破獲世足賽網路賭球案件，共逮捕涉案嫌犯14人，涉案金額超過1500萬元。犯罪模式則是由首要分子設置賭局與境外賭球網站對沖，再透過網路做莊開放下注。而全案參與下注的民眾也有300餘人。

根據中國法令，網路賭球觸犯治安管理處罰法和刑法。以營利為目的而為賭博提供條件者，或參與賭資較大的違法行為，視情節依法處5日以下或10至15日的拘留，並可單處或併處罰款。若構成犯罪，則可依賭博罪或開設賭場罪量刑，最高可處10年有期徒刑。

Photo Credit: 中央社 中國放寬COVID-19防疫措施，強調民眾「做好健康第一責任人」，平常必須勤洗手、配戴口罩，上海市街景可見民眾在室外也戴好口罩。圖攝於12月12日。中央社記者李雅雯上海攝 111年12月15日

中國嚴苛清零說放就放，民眾抗疫深陷政策迷霧

（中央社）中國執行COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）嚴苛清零防疫近3年，訴求打好一場疫情仗；官方驟然放寬防疫措施後，防疫轉為「做好健康第一責任人」。如何做好這個責任人，民眾在說變就變的政策迷霧中前進。

中共二十大會議結束後，外界期待的鬆綁防疫沒有發生，官媒仍然持續強調動態清零是應付疫情最佳方案。《人民日報》在11月份發出15篇「動態清零不動搖」主題文章，強硬口吻綁死了其他的討論空間。

中國國務院副總理孫春蘭11月30日在國家衛健委召開座談會，席上一番話讓清零有了微妙變化。她說，「隨著Omicron病毒致病性減弱」，會因時因勢優化完善防控措施；這是官方語調第一次未將病毒視作洪水猛獸。

中國國務院聯防聯控機制綜合組12月7日拋出「關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知」，提出優化防疫新10條，包括進一步縮小核酸檢測範圍、無症狀感染者及輕症者可以居家隔離等；驟然鬆綁防疫多被視為與「白紙運動」有關。

上海市先是跟進北京市，宣布12月5日零時起，搭乘地鐵、公車等公共交通工具不再查驗核酸檢測證明；公園、景區等室外場所也不再要求出示；在民眾抱怨這個取消對於生活影響不大時，又宣布9日上午9時起，餐廳也不用查了。

因應防疫新10條，上海市防控工作領導小組辦公室放寬隔離要求，具備條件的無症狀感染者和輕型病例也可採取居家隔離；13日零時起，除了特殊場所外，不再掃「場所碼」，也不再查「隨申碼」；防疫放寬措施在短短幾天內密集推出，昨天還在要求的，今天就取消。

防疫新10條提到「不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次」；上海市則是推進放寬，除了特定地點外，地鐵、餐廳等都不查核酸檢測陰性證明了。

「你有發現防疫放寬都是省市間在搶誰放得多、放得快嗎？」一名在滬民眾對記者說。

他說，先前封控防疫，比的是誰病例數最少、誰的防疫措施最嚴苛，層層加碼一刀切，中央說的根本沒人甩；現在比的是誰放得最寬、誰放得最快，「省市間好像在抄作業，我看你做什麼，我也做」、「不要問有什麼道理，這邊的硬規則就是『沒有道理』」。

「太魔幻了，前幾個月有密接、次密接都要居家貼封條隔離；現在忽然又說不可怕了」、「一夜之間都不一樣了，這是魔都啊」。對於毫無準備的放寬，民眾紛紛在網上「問路」：「有沒有人可以科普復陽是怎麼處理」、「買不到布洛芬挺著急」、「陽性康復後還有傳染性嗎」。

疫情3年間，中國官方經常要求「打好一場疫情仗」，公共場所掃碼實名制機器也取名為「數字哨兵」，犧牲個人自由、隱私都是為了國家社會好。放寬防疫後，戰爭用字頻率少了，主軸轉為「做好自己健康第一責任人」，意思是3年疫情戰，「國家幫你取得了贏面，能否守住看你自己的了」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀