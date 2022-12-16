土耳其政壇新秀、伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯遭定罪褫奪公權，民眾上街批艾爾多安「清除總統大選對手」

土耳其政壇新秀伊瑪莫魯遭褫奪公權，支持者怒批政治考量

（中央社）土耳其法院14日以觸犯侮辱公務人員罪，判處在野黨新秀、伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）近3年徒刑。這宗充斥政治考量的誹謗罪審判意圖阻止他參與明年總統大選，引爆支持者怒火。

綜合《法新社》與《路透社》報導，這次判決源自於伊瑪莫魯2019年在市長選舉中擊敗總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的盟友後發表的言論，伊瑪莫魯團隊得知判決結果後誓言提起上訴。

在土耳其被判處少於4年徒刑者，很少有人被關入獄。不過，土耳其主要世俗政黨新秀伊瑪莫魯因為「侮辱一名公務人員」，遭伊斯坦堡法院判刑2年7個月又15天，並且褫奪公權。法院並援引刑法中的獨立條款，禁止他參政。

現年52歲的伊瑪莫魯是少數在野黨領袖之一，民調顯示，他有望在明年6月總統大選正面交鋒中擊敗艾爾多安。

伊瑪莫魯在伊斯坦堡市政府總部向數千名支持者表示，這項判決明顯是「嚴重的非法行為」，「證明現今的土耳其毫無正義可言」。

他還說，選民將在明年6月屆期的總統及議會選舉中做出回應。

面對貨幣急貶、通貨膨脹加劇，土耳其人的生活成本愈來愈高，明年大選可能成為艾爾多安迄今面臨的最大政治挑戰，他掌權已經第20個年頭，正尋求將他的統治延長到第3個10年。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，國務院對這項判決「深感憂慮和失望」。他並指出：「這項不公的判決不符合對人權、基本自由和法治的尊重。」

歐洲議會土耳其問題調查員阿莫（Nacho Sánchez Amor）對這項「不可思議的」判決感到難以置信，並發表推文說：「土耳其的司法處於災難狀態，嚴重被濫用於政治目的。非常悲傷的一天。」

2019年3月伊瑪莫魯首次勝選伊斯坦堡市長但遭到取消，伊瑪莫魯在同年6月的重新選舉中再次勝選，伊瑪莫魯勝選數月後對記者的一次談話中漫不經心說了一些話，成為這次審判的材料。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）

伊斯坦堡市長遭定罪，民眾上街喊口號批艾爾多安

（中央社）數以千計的土耳其民眾今天舉行集會，反對伊斯坦堡市長伊瑪莫魯被定罪和褫奪公權，並高喊批評總統艾爾多安及執政黨正義發展黨（AK Party）的口號。

《路透社》報導，土耳其法院14日判處伊瑪莫魯2年7個月的徒刑並禁止他從政，但判決結果尚待上訴法院確認。

土耳其明年將舉行總統大選，廣受歡迎的伊瑪莫魯是艾爾多安的競爭對手。法院最新判決在國內外都挨批妨害民主。

媒體報導，本案檢察官也對判決結果提出異議，尋求判處伊瑪莫魯更長的刑期，目前尚無更進一步的細節。

民眾15日在伊斯坦堡市政府大樓前，隨著愛國音樂揮舞國旗，大樓則掛起開國總統凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）的巨幅肖像。艾爾多安的反對者說，凱末爾的世俗主義原則正受到威脅。

群眾高呼：「權利、法律、正義……總有一天正義發展黨會受到追究。」

土耳其預計明年6月前舉行總統和國會選舉，屆時艾爾多安可能面臨掌權20年來最大的政治挑戰之一。土耳其人正苦於生活成本飆漲與貨幣大幅貶值，本週土耳其貨幣里拉（lira）兌美元匯價又跌至紀錄新低。

56歲的庫姆巴薩（Filiz Kumbasar）從200公里外的杜茲鎮（Duzce），來到人口1600萬的土耳其商業中心伊斯坦堡參加集會。他說：「政府害怕了，這就是有這種判決的原因。」

伊瑪莫魯被定罪，原因是在2019年贏得伊斯坦堡選舉後的演說中侮辱政府官員。

批評者說土耳其法院屈從於艾爾多安的意志，政府則稱司法是獨立的。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀