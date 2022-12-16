2022/12/16,
中東

土耳其政壇新秀、伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯遭定罪褫奪公權，民眾上街批艾爾多安「清除總統大選對手」

土耳其政壇新秀、伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯遭定罪褫奪公權，民眾上街批艾爾多安「清除總統大選對手」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

現年52歲的伊瑪莫魯是少數在野黨領袖之一，民調顯示，他有望在明年6月總統大選正面交鋒中擊敗艾爾多安。面對貨幣急貶、通貨膨脹加劇，土耳其人的生活成本愈來愈高，明年大選可能成為艾爾多安迄今面臨的最大政治挑戰，他掌權已經第20個年頭，正尋求將他的統治延長到第3個10年。

土耳其政壇新秀伊瑪莫魯遭褫奪公權，支持者怒批政治考量

（中央社）土耳其法院14日以觸犯侮辱公務人員罪，判處在野黨新秀、伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）近3年徒刑。這宗充斥政治考量的誹謗罪審判意圖阻止他參與明年總統大選，引爆支持者怒火。

綜合《法新社》與《路透社》報導，這次判決源自於伊瑪莫魯2019年在市長選舉中擊敗總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的盟友後發表的言論，伊瑪莫魯團隊得知判決結果後誓言提起上訴。

在土耳其被判處少於4年徒刑者，很少有人被關入獄。不過，土耳其主要世俗政黨新秀伊瑪莫魯因為「侮辱一名公務人員」，遭伊斯坦堡法院判刑2年7個月又15天，並且褫奪公權。法院並援引刑法中的獨立條款，禁止他參政。

現年52歲的伊瑪莫魯是少數在野黨領袖之一，民調顯示，他有望在明年6月總統大選正面交鋒中擊敗艾爾多安。

伊瑪莫魯在伊斯坦堡市政府總部向數千名支持者表示，這項判決明顯是「嚴重的非法行為」，「證明現今的土耳其毫無正義可言」。

他還說，選民將在明年6月屆期的總統及議會選舉中做出回應。

面對貨幣急貶、通貨膨脹加劇，土耳其人的生活成本愈來愈高，明年大選可能成為艾爾多安迄今面臨的最大政治挑戰，他掌權已經第20個年頭，正尋求將他的統治延長到第3個10年。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，國務院對這項判決「深感憂慮和失望」。他並指出：「這項不公的判決不符合對人權、基本自由和法治的尊重。」

歐洲議會土耳其問題調查員阿莫（Nacho Sánchez Amor）對這項「不可思議的」判決感到難以置信，並發表推文說：「土耳其的司法處於災難狀態，嚴重被濫用於政治目的。非常悲傷的一天。」

2019年3月伊瑪莫魯首次勝選伊斯坦堡市長但遭到取消，伊瑪莫魯在同年6月的重新選舉中再次勝選，伊瑪莫魯勝選數月後對記者的一次談話中漫不經心說了一些話，成為這次審判的材料。

RTSE6MJU
Photo Credit: Reuters / 達志影像
伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）

伊斯坦堡市長遭定罪，民眾上街喊口號批艾爾多安

（中央社）數以千計的土耳其民眾今天舉行集會，反對伊斯坦堡市長伊瑪莫魯被定罪和褫奪公權，並高喊批評總統艾爾多安及執政黨正義發展黨（AK Party）的口號。

《路透社》報導，土耳其法院14日判處伊瑪莫魯2年7個月的徒刑並禁止他從政，但判決結果尚待上訴法院確認。

土耳其明年將舉行總統大選，廣受歡迎的伊瑪莫魯是艾爾多安的競爭對手。法院最新判決在國內外都挨批妨害民主。

媒體報導，本案檢察官也對判決結果提出異議，尋求判處伊瑪莫魯更長的刑期，目前尚無更進一步的細節。

民眾15日在伊斯坦堡市政府大樓前，隨著愛國音樂揮舞國旗，大樓則掛起開國總統凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）的巨幅肖像。艾爾多安的反對者說，凱末爾的世俗主義原則正受到威脅。

群眾高呼：「權利、法律、正義……總有一天正義發展黨會受到追究。」

土耳其預計明年6月前舉行總統和國會選舉，屆時艾爾多安可能面臨掌權20年來最大的政治挑戰之一。土耳其人正苦於生活成本飆漲與貨幣大幅貶值，本週土耳其貨幣里拉（lira）兌美元匯價又跌至紀錄新低。

56歲的庫姆巴薩（Filiz Kumbasar）從200公里外的杜茲鎮（Duzce），來到人口1600萬的土耳其商業中心伊斯坦堡參加集會。他說：「政府害怕了，這就是有這種判決的原因。」

伊瑪莫魯被定罪，原因是在2019年贏得伊斯坦堡選舉後的演說中侮辱政府官員。

批評者說土耳其法院屈從於艾爾多安的意志，政府則稱司法是獨立的。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。