調查：國人重視理財，存到1212萬才敢安心退休，但超過5成仍仰賴政府退休金

（中央社）富邦投信今天與中華經濟研究院聯合發表今年度「國人安心樂活享退調查」研究結果，未退休族群預期需要新台幣1212萬元才能安心退休，「退休金靠自己」的意識雖有逐漸提升，但仰賴政府退休金仍然高於5成。

中經院針對25歲以上民眾調查發現，多數國人無多餘閒錢用於投資理財，使得歷年多以政府退休金為退休後主要收入來源。由於近年景氣充滿不確定性且各項年金改革持續進行，促使國人更加重視投資理財，近年來退休金靠自己的意識逐漸提升。

不論是已退休或未退休族群，在退休財務規劃及準備皆和預期有顯著落差。已退休族群平均累積690萬元退休金（不含房地產價值），平均預期需964萬元才能安心退休；未退休族群平均累積250萬元退休金，平均預期需要1212萬元才能安心退休。可見國人對於退休準備和其所預期的退休所需安全金額，仍有一段差距。

Photo Credit: 中央社 日前台灣央行宣布循環升息，祭出多次房市信用管制措施。央行總裁楊金龍當時表示，房市的確有冷卻現象，央行對選擇性信用管制措施會持續評估，而房市投資熱度也急速下探。中央社記者郭日曉攝於2022年6月17日。

富邦投信總經理李明州指出，時間就是年輕族群的本錢，隨著定期定額理財方式、盤中零股交易制度上路、網路資訊發達因素，年輕族群已開始大量投入投資市場，股票投資不再只是高資產族群或高齡族群的專屬工具，市場需要提供年輕人中長期的理財規劃服務。

李明州表示，調查結果發現，不論未退休或已退休族群，使用ETF進行投資理財的比重，皆呈現增加趨勢。其中，各族群皆以偏好投資「股票型ETF」為主，其次為「主題型ETF」。

此外，25至34歲的年輕族群投資ETF比重大幅成長，2018年至2020年皆維持在10%左右，2022年則高達近五成，為各年齡層中投資ETF比例最高的族群，可見年輕人對於ETF產品的接受度，和使用ETF做為投資理財工具有明顯進步。

Photo Credit: 中央社 指數股票型基金（ETF）近年是非常熱門的投資商品。台灣證券交易所提醒投資人，ETF分為2種，原型ETF原則上可長期持有，但買賣交易型ETF就不能長期持有。中央社記者潘智義攝於2020年1月27日。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，2023年企業獲利展望依然保持成長的企業，將比過去兩年更受歡迎。因為在2023年的經濟放緩中，業績成長將是稀缺資源。2023年將是回歸基本面的一年。唯有獲利成長、超越景氣週期的公司能得到資本市場的青睞。

徐翊達進一步表示，在消費、投資週期放緩的一年，大家更加重視政府投資，政府訂單，因為唯有政府會在經濟放緩中保持支出，其中最看好的就是新能源的投資。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航