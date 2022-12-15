2022/12/15,
訃聞

《艾倫秀》、《舞林爭霸》知名DJ史蒂芬伯斯輕生享年40歲，妻子察覺有異報警仍無力阻憾事

《艾倫秀》、《舞林爭霸》知名DJ史蒂芬伯斯輕生享年40歲，妻子察覺有異報警仍無力阻憾事
史蒂芬伯斯｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

曾參加過舞蹈選秀節目《舞林爭霸》，同時以知名脫口秀《艾倫秀》DJ身份廣為人知的史蒂芬伯斯（Stephen ”Twitch” Boss），日前身亡於汽車旅館，享年40歲。也由於經驗屍官調查，判定史蒂芬為自殺死亡，此事引起不小討論。

曾參加過舞蹈選秀節目《舞林爭霸》，同時以知名脫口秀《艾倫秀》DJ身份廣為人知的史蒂芬伯斯（Stephen ”Twitch” Boss），日前身亡於汽車旅館，享年40歲。也由於經驗屍官調查，判定史蒂芬為自殺死亡，此事引起不小討論。

據傳，史蒂芬伯斯的妻子艾莉森（Allison Holker Boss）在13日當晚，發現史蒂芬伯斯離家時並未開車，這件事情相當反常，於是便前往洛杉磯警局求助報警，而後警方在萬特樂大道（Ventura Boulevard）上的汽車旅館找到了史蒂芬伯斯，不過當時他已身亡。房內沒有任何打鬥跡象，也並無他人闖入，調查之後，判定史蒂芬自殺死亡。

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Photo Credit: AP / 達志影像
史蒂芬伯斯

幾天前 ，史蒂芬伯斯的妻子艾莉森這對夫婦剛剛慶祝的9週年結婚紀念日，對於發生此憾事，史蒂芬的妻子艾利森也發布聲明稿表示：「我必須懷著最沉重的心情告訴大家，我的丈夫史蒂芬離開我們了。史蒂芬點亮了每個房間的角落，他最看重家庭、朋友和社區，用愛和光明來領導，對他來說就是一切。史蒂芬，我們愛你，想念你，我永遠會為你留下最後一支舞。」

艾利森最後也聲明：「稱史蒂芬伯斯留下的精神是輕描淡寫的說法，他的積極影響將繼續存在，我敢肯定，沒有一天我們不會緬懷他。而在這個困難時期，我們要求為我自己，尤其是我們的三個孩子提供隱私。」

史蒂芬伯斯於1982年9月29日生於阿拉巴馬州的的蒙哥馬利，由單親媽媽扶養長大，並在2000年畢業於蒙哥馬利的高中，而後繼續在南聯盟州立社區學院和查普曼大學學習舞蹈。

到了2003年，史蒂芬伯斯入圍MTV的舞蹈節目《The Wade Robson Project》半決賽，並在電視才藝大賽《Star Search》中獲得亞軍。到了2008年，史蒂芬伯斯在《舞林爭霸》中獲得亞軍，就此爆紅，之後也回歸擔任舞蹈比賽的評審。

史蒂芬伯斯在舞蹈上的才華，也使他曾經參演《舞力全開》系列電影和《舞力麥克：尺度極限XXL》等影視作品，至於。從2014年開始，史蒂芬伯斯就成為《艾倫秀》不可或缺的一部分，擔任DJ之外，也在2020年成為《艾倫秀》的執行製片，直到節目結束。

與史蒂芬伯斯在《艾倫秀》合作多年的知名主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）聞訊之後，也在社群媒體Twitter弔念，寫道：「我心碎了。tWitch（史蒂芬的綽號）是純粹的愛與光芒，他是我的家人，我全心地愛著他。我會想念他。請大家向艾莉森和他們可愛的孩子傳遞愛和支持。」

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Photo Credit: AP / 達志影像
史蒂芬伯斯曾在《艾倫秀》上與希拉蕊（illary Clinton）共舞

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。
那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。
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新聞來源

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核稿編輯：羅元祺


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