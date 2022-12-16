2022/12/16,
展覽

來自2222的一封信： 《2222-未來選擇地》科幻永續主題展 未來世界前導故事釋出

來自2222的一封信： 《2222-未來選擇地》科幻永續主題展 未來世界前導故事釋出
Photo Credit：2222－未來選擇地

我們想讓你知道的是

由關鍵評論網媒體集團、綠屋共同創立的品牌—2222，結合科幻與想像，是第一個由未來人視角出發的主題倡議科幻故事，透過未來人視角，打造電影敘事的沉浸式體驗原創展覽。

由關鍵評論網媒體集團、綠屋共同創立的品牌——2222，結合科幻與想像，是第一個由未來人視角出發的主題倡議科幻故事，訴說身處當下的我們，每一次的選擇都可能開展出一條全新的故事線，牽動著未來人的世界，藉由故事的想像與生活態度的推廣，期許2023的人們換位思考：「生活中是否有更好的選擇呢？」，期許共同創造出200年後更迷人的世界。

「為了更好的現在，你是否曾想要改變過去？」

《2222－未來選擇地》是2222品牌首發作品，透過未來人視角，打造電影敘事的沉浸式體驗原創展覽。

距離開展倒數30天，官方特別釋出《2222－未來選擇地》前導故事內容，透過未來人寫地球人的一封信，揭露200年後的世界觀與展覽故事線，信件裡未來人完整闡述了2222的世界觀，並且對參展民眾發出一起改變未來的神秘任務邀請。

《2222－未來選擇地》展覽於2023/1/6-4/5於台北華山1914園區展出。

來自2222年的一封信 全文：

『我本可以容忍黑暗，如果我不曾見過太陽，然而陽光已使我的荒涼，成為更新的荒涼。』

“Had I not seen the Sun

I could have borne the shade

But Light a newer Wilderness My Wilderness has made—”

―Emily Dickinson

嗨！2023的地球人，不知道你們有沒有想過，『未來』會是什麼樣子？

我來自2222，其中一個由你們創造的『未來』。這一趟意外的時空旅行，我來到2023年的地球。第一次，我赤腳走在海浪拍打的沙灘上；第一次，我大口咬下一顆剛收成的蘋果；第一次，在天空之下，我毫不費力的呼吸著，這些你們稱作是平凡的生活日常，都是我不敢想像的奢侈想望。

透過我的記憶全像投射，我邀請你們進入2222，這裡是距離今天200年後的世界， 歡迎你來到『我的家』。此刻的你們，一定很想問我這裡發生過什麼？我們追溯過任何實體與數位記載，沒有任何人確切明白，是從哪一天開始，天空不再清澈， 大地失去生機，海洋嗚咽低鳴。人類的文明，在我們的時代，只存在於片片散落的城市遺跡。自此，只能透過舊時代遺留的影像與殘骸，想像這片土地曾經的樣貌。

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Photo Credit：2222－未來選擇地

你可能還想問：『在200年後的地球上生活，是什麼樣子？』

因為空氣裡的氧氣濃度早已不允許人類使用原生器官呼吸，人類在戶外必須無時無刻穿戴能夠供應氧氣的頭盔；因為不再有授粉的昆蟲與有機的土地，我們將地球上僅存的最後一批植物與土壤，用模擬200年前地球環境的生態瓶細心保護著，期望未來有一天，能夠在一塊濕潤富饒的土地，將它種下。

科技是人類僅存不多的生存能力，我們透過AI人工智慧試圖重建200年前，甚至更早的文明世界。同時也打造出各種幫助人類生存的機械動物，像是我忠實的夥伴：小八。不久前，有一批AI機械因為受到舊城市廢料的污染，突變成各種怪獸，目標是破壞人類的生存穿戴裝置、城市的電力與網路，還有僅存的一座糧食倉庫。這些極度先進的一批機械獸，曾是我們最驕傲的文明產物，卻成為破壞環境的怪物。

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Photo Credit：2222－未來選擇地

現在我們能做的就是保護地球上最後一塊神聖淨土，我們需要更多人加入一起捕捉機械獸，在牠們吞噬人類之前。這是我穿越時空回到2023的真正原因。200年後的2222，是我的家，也曾是你的家。

如果我們能有更好的選擇，2023的你，願意幫助我們嗎？

― 未來人

展覽詳情：

★第一個「由未來人視角出發」的沉浸體驗故事。

★第一個「與國際名人、永續團體單位」共同合作的國內永續展。

★第一個滿足科幻迷、生態、親子教育、綠色聚落的藝術展。

  • 展覽名稱： 《2222-未來選擇地》
  • 日期：2023年1月6日 - 4月5日
  • 時間：10a.m.～18p.m.
  • 地點：華山1914文化創意產業園區 西4、西5館
  • 共同主辦：關鍵評論網媒體集團、綠屋
  • 策展單位：為美學有限公司
  • 捐贈單位：李奧納多迪卡皮歐基金會
  • 名人倡議：Celebrity Icons

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責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna


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