來自2222的一封信： 《2222-未來選擇地》科幻永續主題展 未來世界前導故事釋出

由關鍵評論網媒體集團、綠屋共同創立的品牌——2222,結合科幻與想像,是第一個由未來人視角出發的主題倡議科幻故事,訴說身處當下的我們,每一次的選擇都可能開展出一條全新的故事線,牽動著未來人的世界,藉由故事的想像與生活態度的推廣,期許2023的人們換位思考:「生活中是否有更好的選擇呢?」,期許共同創造出200年後更迷人的世界。

《2222-未來選擇地》是2222品牌首發作品,透過未來人視角,打造電影敘事的沉浸式體驗原創展覽。

距離開展倒數30天,官方特別釋出《2222-未來選擇地》前導故事內容,透過未來人寫地球人的一封信,揭露200年後的世界觀與展覽故事線,信件裡未來人完整闡述了2222的世界觀,並且對參展民眾發出一起改變未來的神秘任務邀請。

《2222-未來選擇地》展覽於2023/1/6-4/5於台北華山1914園區展出。

『我本可以容忍黑暗,如果我不曾見過太陽,然而陽光已使我的荒涼,成為更新的荒涼。』

“Had I not seen the Sun

I could have borne the shade

But Light a newer Wilderness My Wilderness has made—”

―Emily Dickinson