美非峰會登場：拜登警告中俄正在破壞非洲穩定，三年內將撥款550億美元援助
我們想讓你知道的是
美國向到訪華盛頓的多名非洲領導人承諾提供數十億美元支持，同時美防長發出警告稱，中國和俄羅斯正造成非洲不穩定。中國外交部發言人週二則表示，樂見國際社會各方加大對非洲關注，但堅決反對把非洲當作大國博弈的競技場。
文：德國之聲中文網（法新社、美聯社）
49名非洲領導人飛抵華盛頓，參加八年來首場由美國舉辦的美國－非洲領導人峰會。美國總統拜登（Joe Biden）尋求利用個人外交來贏回影響力。
為期三日的美非峰會週二（12月13日）在華盛頓開幕。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在與數名非洲國家總統舉行的小組討論會上警告稱，中國通過不斷增長的經濟影響力，擴大在非洲的足跡。「令人不安的是，他們的行事不總是透明，最終這將產生會破壞穩定的問題。」
奧斯丁還說，俄羅斯持續兜售廉價武器並在整個大陸部署雇傭軍，「這也正造成不穩定。」
另一方面，中國外交部發言人汪文斌週二在例行記者會上表示：「我們樂見國際社會各方加大對非洲關注，但堅決反對把非洲當作大國博弈的競技場，將對非戰略作為遏制和攻擊他國對非合作的工具。」
此前一天，中國駐美大使秦剛在華盛頓表示，「我們並不在意其他國家怎麼說中國在非洲的作用。中方認為，非洲應該成為國際合作的大舞台，而不是大國競爭的角鬥場。」
拜登政府過去明確表示，中國和俄羅斯在非洲的活動是對美國的威脅。在8月公布的撒哈拉以南非洲戰略中，美國警告，中國已經向非洲的能源、基礎設施和其他項目投入了數十億美元。戰略中也聲稱，北京會在非洲挑戰基於規則的國際秩序、推進其自身商業和地緣政治利益、破壞透明度和開放性。
攜手非洲探索太空
法新社指出，拜登政府一直小心翼翼避免向非洲領導人作出「非我即他」的命題，認為試圖扭轉中國大規模基礎設施之處的趨勢將徒勞無功。
拜登計劃在三年內向非洲撥款550億美元。白宮在首批公告中表示，美國在2025財年之前將投資40億美元，用於培訓非洲的衞生工作人員。這是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後華盛頓的優先事項。
美非峰會的首日，奈及利亞和盧安達成為首批簽署《阿爾忒彌斯協定》的非洲國家。該協定是由美國國家航空航天局主導，旨在開展前往月球、火星等地的國際合作項目。
隨著中國迅速擴大自己的月球探索計劃，以及美國與俄羅斯的緊張關係威脅到美俄的太空合作，美國牽頭的「阿爾忒彌斯協定」吸納了歐洲盟國、日本和多個拉丁美洲國家。
聚焦安全合作
在此次峰會上，安全問題仍然是美國主要關注點，拜登政府不斷強調與非洲聯盟在安全和外交方面的合作。
拜登預計將在週三演講中提及美國支持非洲聯盟在20國集團中獲得正式席位。數月前，拜登曾提出擴大聯合國常任理事國，呼籲為非洲、拉丁美洲和加勒比地區國家設常任理事國席位。
非洲聯盟主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）對美國的支持表示歡迎。但他也稱，人們還是更關注打擊中東極端主義的問題。「這種雙重標準對非洲和世界和平與民主造成了災難性後果。」
衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）是美國曾經的盟友，但他與華盛頓的關係因兩年前爆發的提格雷戰爭而急轉直下。這是戰爭爆發後他首次造訪華盛頓。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與阿邁德在華盛頓會議中心會晤，他對衣索比亞政府和提格雷叛軍上月在南非簽署的協議寄予厚望，並表示「我們迎來了這個國家的歷史性時刻」。
美國在峰會期間還宣布向索馬利亞提供4.11億美元援助。儘管聯合國稱援助措施已使索馬利亞避免陷入全面飢荒，但一項新評估指出，索馬利亞正面臨「災難性」飢荒。索馬利亞因為連續五年雨季降雨不足面臨嚴重旱情，而該國在經歷幾十年動蕩和青年黨叛亂後早已千瘡百孔。索馬利亞總統馬哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）此前表示：「氣候衝擊削弱了社會。」
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
- 睽違八年再度舉辦「美非峰會」，拜登意在抗衡中俄在非洲的影響力
- 世界聚焦烏克蘭之際，西方國家正在失去對非洲的影響力
- 美國「非洲成長機會法」，對史瓦帝尼是利多還是剝削？
- 川普宣布退出WHO，更加證實美國非洲政策的失敗
- 首度美非峰會：美國關切民主 非洲著眼貿易
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。