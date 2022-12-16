2022/12/16,
非洲

美非峰會登場：拜登警告中俄正在破壞非洲穩定，三年內將撥款550億美元援助

美非峰會登場：拜登警告中俄正在破壞非洲穩定，三年內將撥款550億美元援助
Photo Credit: AP / 達志影像

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美國向到訪華盛頓的多名非洲領導人承諾提供數十億美元支持，同時美防長發出警告稱，中國和俄羅斯正造成非洲不穩定。中國外交部發言人週二則表示，樂見國際社會各方加大對非洲關注，但堅決反對把非洲當作大國博弈的競技場。

文：德國之聲中文網（法新社、美聯社）

49名非洲領導人飛抵華盛頓，參加八年來首場由美國舉辦的美國－非洲領導人峰會。美國總統拜登（Joe Biden）尋求利用個人外交來贏回影響力。

為期三日的美非峰會週二（12月13日）在華盛頓開幕。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在與數名非洲國家總統舉行的小組討論會上警告稱，中國通過不斷增長的經濟影響力，擴大在非洲的足跡。「令人不安的是，他們的行事不總是透明，最終這將產生會破壞穩定的問題。」

奧斯丁還說，俄羅斯持續兜售廉價武器並在整個大陸部署雇傭軍，「這也正造成不穩定。」

另一方面，中國外交部發言人汪文斌週二在例行記者會上表示：「我們樂見國際社會各方加大對非洲關注，但堅決反對把非洲當作大國博弈的競技場，將對非戰略作為遏制和攻擊他國對非合作的工具。」

此前一天，中國駐美大使秦剛在華盛頓表示，「我們並不在意其他國家怎麼說中國在非洲的作用。中方認為，非洲應該成為國際合作的大舞台，而不是大國競爭的角鬥場。」

拜登政府過去明確表示，中國和俄羅斯在非洲的活動是對美國的威脅。在8月公布的撒哈拉以南非洲戰略中，美國警告，中國已經向非洲的能源、基礎設施和其他項目投入了數十億美元。戰略中也聲稱，北京會在非洲挑戰基於規則的國際秩序、推進其自身商業和地緣政治利益、破壞透明度和開放性。

攜手非洲探索太空

法新社指出，拜登政府一直小心翼翼避免向非洲領導人作出「非我即他」的命題，認為試圖扭轉中國大規模基礎設施之處的趨勢將徒勞無功。

拜登計劃在三年內向非洲撥款550億美元。白宮在首批公告中表示，美國在2025財年之前將投資40億美元，用於培訓非洲的衞生工作人員。這是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後華盛頓的優先事項。

美非峰會的首日，奈及利亞和盧安達成為首批簽署《阿爾忒彌斯協定》的非洲國家。該協定是由美國國家航空航天局主導，旨在開展前往月球、火星等地的國際合作項目。

隨著中國迅速擴大自己的月球探索計劃，以及美國與俄羅斯的緊張關係威脅到美俄的太空合作，美國牽頭的「阿爾忒彌斯協定」吸納了歐洲盟國、日本和多個拉丁美洲國家。

聚焦安全合作

在此次峰會上，安全問題仍然是美國主要關注點，拜登政府不斷強調與非洲聯盟在安全和外交方面的合作。

拜登預計將在週三演講中提及美國支持非洲聯盟在20國集團中獲得正式席位。數月前，拜登曾提出擴大聯合國常任理事國，呼籲為非洲、拉丁美洲和加勒比地區國家設常任理事國席位。

非洲聯盟主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）對美國的支持表示歡迎。但他也稱，人們還是更關注打擊中東極端主義的問題。「這種雙重標準對非洲和世界和平與民主造成了災難性後果。」

衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）是美國曾經的盟友，但他與華盛頓的關係因兩年前爆發的提格雷戰爭而急轉直下。這是戰爭爆發後他首次造訪華盛頓。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與阿邁德在華盛頓會議中心會晤，他對衣索比亞政府和提格雷叛軍上月在南非簽署的協議寄予厚望，並表示「我們迎來了這個國家的歷史性時刻」。

美國在峰會期間還宣布向索馬利亞提供4.11億美元援助。儘管聯合國稱援助措施已使索馬利亞避免陷入全面飢荒，但一項新評估指出，索馬利亞正面臨「災難性」飢荒。索馬利亞因為連續五年雨季降雨不足面臨嚴重旱情，而該國在經歷幾十年動蕩和青年黨叛亂後早已千瘡百孔。索馬利亞總統馬哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）此前表示：「氣候衝擊削弱了社會。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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