新聞攝影如何訴說真相？資深駐外記者梁東屏談新聞攝影映射出的記者生涯
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資深新聞人梁東屏駐外經驗長達三十餘年，曾於2002年隻身前往阿富汗採訪，從美國小報刊「一人記者」開始磨練的他，為什麼認為攝影記者是新聞業中最迷人的工作？新聞攝影又是如何訴說真相的呢？
文：陳洧農
新聞照片負有說故事的任務，它有時候會告訴大家真相是什麼。
~梁東屏
「普立茲新聞攝影獎80週年展」系列講座第二場「淺談新聞攝影：幾張照片的故事」，邀請擁有資深駐外經歷的國際記者梁東屏，透過新聞攝影向大家分享他的記者生涯，以及他對新聞攝影乃至新聞記者所抱持的觀點。
梁東屏是資深新聞人，駐外經驗長達三十餘年，曾於2002年隻身前往阿富汗採訪，獲得當年吳舜文新聞獎的採訪報導最優獎。
記者的「一人軍隊」
「其實我並不是專業的攝影記者。」梁東屏語帶玄機地補了一句：「但也可以算是。」這是什麼意思呢？原來梁東屏1987年從美國回到台灣，進中國時報任職時，表示自己最想做的是攝影記者，第二才是文字記者，第三是翻譯。《中國時報》表示，攝影記者薪水比較低，讓他做文字記者。
但梁東屏先前曾在美國一間小報社工作，有多小呢？小到只有他一個記者，因此他什麼都必須要會，包括攝影、沖洗底片、相片……等。在數位相機面世以前，梁東屏出外採訪總是帶著簡易的沖洗設備，譬如用黑色的袋子充當暗房，把底片沖出來，再用掃描器掃描後傳回報社。
他說，在戰亂地區採訪時，這些技能格外重要，因為當地很可能已經沒有店家可以沖洗照片。
由於具備這些技能，梁東屏不需要其他攝影記者的配合，可以單獨前往新聞現場；因此，儘管職銜是記者，但梁東屏同時肩負著攝影記者的職能，多年來有許多照片刊登在報紙上，其中不乏許多頭版照片。
此外，梁東屏還同時持有美國與台灣的護照，使他經常不需簽證就能出國，十分便利。所以梁東屏的記者生涯雖然先後派駐在美國與東南亞，但實際上常常被派往不同國家的新聞現場，足跡遍及歐洲、非洲，乃至許多動亂、戰亂地區，例如伊拉克戰爭與阿富汗戰爭。
記者的「不在場報導」
梁東屏表示，對他來說攝影記者是新聞業當中最迷人的工作。為什麼呢？「因為你必須在現場才能夠掌握到那一瞬間。文字記者不一樣，你不在現場沒有關係，你可以事後跟新聞對象或是同業打聽。」他打趣地補了一句：「甚至於可以自己瞎掰。」
新聞怎麼能自己瞎掰呢？梁東屏舉了個例子：早年在《中國時報》的一位資深記者，曾因捨不得離開麻將桌，漏掉一個本來該去採訪的例行性記者會。該記者因為資深，能夠預想的到記者會上有哪些人會宣布哪些事項，就照著自己腦中推想的內容發了一篇稿給報社，隔天也真的登了出來。
問題是，這個記者會臨時取消了，根本就沒有舉行，新聞卻寫得活靈活現。梁東屏說，類似這樣的事情發生過很多。
「攝影記者就沒有辦法做到這一點，你不可能人不在場還有新聞照片。」他直率地表示：「攝影記者有一個更迷人的地方，就是不用寫稿，你拍完之後，交完照片就可以回家休息了。」
新聞攝影的重點在傳達訊息
梁東屏表示，大家都知道，新聞訊息最重要的要素就是「5W1H」，在這個意義上，文字記者是比較好當的，因為這六項要素都能夠做到，但是新聞攝影幾乎不可能在一個畫面中把六項要素都表現出來。在大多情況下只能傳達一、兩個訊息，這是新聞攝影困難之處。
普立茲新聞攝影獎每年頒發兩個獎項，分別是突發新聞攝影獎與特寫新聞攝影獎，設立至今已累積一百多幀作品。其中，梁東屏認為傳達了最多訊息，令他印象特別深刻的是由日本記者長尾靖所捕捉到的，社會黨主席淺沼稻次郎被17歲的山口二矢以武士刀刺殺的瞬間。
從畫面中可以看出是一個選舉的場合，而背景中有寫著人名的布條，提供了人物的線索，讓觀者可以知道是在選舉場合發生的刺殺。梁東屏表示，不只訊息量充足，畫面也十分震撼，更難能可貴的是，焦距、光線等方面的條件也都很好。
梁東屏說，其實最適合新聞攝影的相機就是最不好的相機：廣角機。因為景深很深，不需要臨時對焦。雖然現在相機大多都有自動對焦的功能，但也有主體捕捉錯誤的風險，所以還是最原始的廣角相機最好，不需要特別調整，在一定的範圍內影像都是清晰的。
他強調，新聞攝影最重要的就是傳達訊息，所以設備不是那麼重要。「甚至你用的是傻瓜相機都可以做很好的新聞攝影記者，其實現在像是俄烏戰爭啦，或是許多現代的戰爭，有很多好的新聞照片並不是記者拍出來的，可能是當地民眾拿手機拍出來的，就是這個原因。」
新聞攝影如何訴說真相
新聞攝影紀錄事實的能力加上記者的銳利視角，能成為挖掘真相的利器。
梁東屏說，當年美國攻打伊拉克，宣稱是因為伊拉克有大規模殺傷性武器，但直到戰爭結束，美國始終沒有發現伊拉克製造大規模殺傷性武器的證據。梁東屏憑藉親臨現場與細膩觀察，發現了真相的蛛絲馬跡。
梁東屏說，自己進到巴格達的時候，發現政府機構都被轟炸得體無完膚，只有一個單位除外，不僅沒有被轟炸，連一個彈孔都沒有，就是伊拉克石油部，而且周圍被美軍團團圍住保護起來。當時他去採訪美軍指揮官，對方直爽地表示，自己接收到的唯一命令，就是在第一時間趕到石油部，並且嚴密保護。梁東屏於是了解到，「美國攻打伊拉克」的真正原因必定與此有關。
另一個例子是泰國的紅衫軍示威。梁東屏指著投影布幕上，兩名泰國紅衫軍示威者屍體的照片說，2010年泰國紅衫軍示威，後來政府動用軍隊清場，當時所有的媒體都報導說因為紅衫軍持有武器，所以政府軍才進去清場，而這些人是在反抗的情況下被打死。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。