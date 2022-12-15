2022/12/15,
政治

高虹安助理費案：檢調赴國會蒐證、帶走辦公室主任，高虹安及李忠庭分別入調查局應訊

高虹安助理費案：檢調赴國會蒐證、帶走辦公室主任，高虹安及李忠庭分別入調查局應訊
Photo Credit: 中央社

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檢調人員今日早上出現在高虹安國會辦公室，辦公室外擠滿媒體記者，近午有6名檢調人員帶走高辦主任陳奐宇後離開辦公室。另一方面，除了搜索辦公室外，高虹安和男友李忠庭已經分別進入調查局北機站應訊。

新竹市長當選人高虹安即將在12月25日宣誓就職，但目前仍有3案纏身，除了男友李忠庭、上繳公積金2案涉嫌詐領助理費以外，另有論文涉侵權、遭資策會控告違反《著作權法》一案。檢調今（15）日前往高虹安辦公室進行搜索，結束後帶走主任陳奐宇，媒體報導高虹安及李忠庭也分別進入調查局北機站應訊。

高虹安涉嫌詐領助理費案從選前燒到現在，檢調人員近日開始動作。根據《鏡週刊》報導，檢調日前查扣高虹安助理的薪資清冊，並與前行政主任黃惠玟提供的內帳進行比對，確認公積金與助理薪資間的差異。而高虹安這段時間多次安撫助理，於選前4度找來前後任助理，要求銷毀LINE對話紀錄與作帳資料，疑似串證、滅證。

檢調人員今日早上出現在高虹安國會辦公室，辦公室外擠滿媒體記者，但高虹安本人並不在內。《中央社》報導指出，檢調出動前曾告知立法院及高虹安辦公室，並於上午9時左右抵達，6、7名檢調人員入內。台北地方檢察署日前曾向媒體表示，北檢辦案嚴守偵查不公開規定，不會對外透露偵查所得內容。

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Photo Credit：中央社
高虹安國會辦公室外擠滿攝影記者。

檢調在辦公室內偵查時，裡面約有4名助理，根據《ETtoday新聞雲》報導，當時有助理想要進去，卻遭檢調拒絕。時至11時45分，有6名檢調人員帶走高辦主任陳奐宇後離開辦公室，辦公室隨即上鎖。

高虹安詐領助理費案有分成兩案，一是其男友李忠庭在永齡基金會期間，疑似當人頭詐領助理薪水；另案是助理薪資、加班費上繳作公積金。根據《聯合新聞網》報導，今日除了檢調進入辦公室搜索外，李忠庭和高虹安已經分別進入調查局北機站應訊。

《中時新聞網》的報導指出，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠對此表示，高虹安案已經進入司法程序，黨團會尊重司法調查的獨立性，不對案件作評論。至於檢調是否有提前溝通，他指出沒有收到類似訊息，呼籲外界不用特別渲染。

針對立委辦公室遭檢調搜索一事，揚昇法律事務所在臉書發文指出，立委只有在會期內，非經立法院同意、不得被「逮捕」的特權，檢調單位搜索、扣押是保全證據的必要，自然可以依法進行。立委只有不受逮捕的特權，並非不得追訴，因此檢察官仍可以用被告身份傳喚、約談。

律師黃帝穎則認為，檢調兵分多路蒐證的偵查作為有3個意義，首先是透過隔離偵訊、比對證據，有可能突破串證；再來是調查局有專業人員能還原檔案，未必能完全滅證；最後則是外界質疑檢調拖17天才分案、優待高虹安，傷害司法威信，藉此重建司法威信。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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