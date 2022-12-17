【專訪】音樂人林昱君：雖然台北的雨天讓人提不起勁，但至少我們還有音樂
我們想讓你知道的是
許多網友對〈我討厭台北的天氣〉這首歌特別有共鳴。只要有過居住在台北經驗的人應該都知道，這裡的天氣好像與水氣永遠脫不了關係，特別是碰上又濕又冷的冬天、再加上生活不順，簡直煩上加煩。昱君表示，當初剛搬來台北時人生地不熟，還得要適應不同的生活步調。因此借題發揮，從台北天氣延伸到格格不入的台北生活，還融入了與暗戀對象相處的挫敗感。
文：音音有代誌｜墨汁
雨天對生活造成的種種不便，就像感情問題一樣煩躁；堆積在心裡不吐不快的情感，只好藉由音樂幫忙說出口。
音樂精靈林昱君的新專輯《今天不想》，就呈現了人們在感情裡的各種樣態——不管你是在暗戀、曖昧或是交往中，都能在裡面找到共鳴。
台北不要再下雨了，生活無力請聽這首
《今天不想》裡面有一首歌的歌名特別引人注目，那就是一年前剛發布、讓許多網友有著熱烈迴響的〈我討厭台北的天氣〉。只要有過居住在台北經驗的人應該都知道，這裡的天氣好像與水氣永遠脫不了關係，特別是碰上又濕又冷的冬天、再加上生活不順，簡直煩上加煩。
昱君也和我們分享，當初剛搬來台北時人生地不熟，還得要適應不同的生活步調。因此，她借題發揮，從台北天氣延伸到格格不入的台北生活，還融入了與暗戀對象相處的挫敗感。
〈我討厭台北的天氣〉 MV的主要場景就在陰暗的房間裡，也讓人聯想起自己因為下雨被困在家裡的記憶。昱君表示，自己的心情很容易受到天氣影響，看到晦暗的天空就很難打起精神，卻又無法解決天氣帶來的困擾、鬱悶也隨之襲來。這樣的心境，在〈我討厭台北的天氣〉的歌詞裡有著細膩的描繪。
我討厭台北的天氣 台北的雨
討厭複雜的事情 換季的過敏
我討厭看愛情電影 又沒人一起
討厭你 討厭你還是不回我訊息
而看到家裡的植物因為缺少陽光病懨懨的樣子，昱君說，真的好想把中南部的陽光帶來北部（這應該是所有台北人的心聲 ），畢竟植物就和人一樣，需要陽光才能維持一定的活力。
但是，既然無法改變天氣，不妨試著以另一種角度思考、享受雨滴落下的另類浪漫；或是聽聽昱君的〈我討厭台北的天氣〉，一起抒發對雨天的不滿，也許會有另一番風味。
有話不說是在調情？快來破除暗戀曖昧的困境
來到了第二首歌，是與專輯同名的〈今天不想〉。
有趣的是，〈今天不想〉與〈我討厭台北的天氣〉也有著異曲同工之妙，它講述的是：「喜歡的人就在身邊，難以平復自己過快的心跳卻不敢告白；或是明知彼此互有好感，想往下個階段發展卻沒人要點破」，這種心癢難耐、就像雨天時黏在身上的潮溼感。
這個時候，該怎麼辦呢？難道不顧一切把愛說出口，真的這麼困難嗎？
如果你還是裹足不前，〈今天不想〉就好比是一記要對方馬上把話說清楚的高速直球。昱君表示，自己屬於那種在感情裡不主動的類型，而〈今天不想〉直白的歌詞正好代替不敢跨出那一步的自己，表達出想要改變關係就大聲說出來、扭扭捏捏反而會讓戀情無疾而終的直率。
今天 不想 就是不想
不想 繼續曖昧不明
拜託 有話快說
暗戀或曖昧中的你，是不是對這段歌詞擁有許多共鳴？上一秒明明興奮不已、下一秒卻突然懊惱萬分，最後只剩失魂落魄，對方任何舉動都能讓你胡思亂想一整天，腦內持續上演各種小劇場。
為什麼會這樣呢？就是因為不把話說清楚！
可能有人覺得語帶保留才是曖昧的精隨，但當感情成熟時卻止步在朋友階段，真的很討厭，如果是因為害怕朋友關係被破壞而選擇沉默，這邊我們要強烈向大家呼籲：「你身邊缺的不是朋友，而是喜歡的他。」
如果想要踏出下一步，卻不知道該怎麼起頭，可以用〈今天不想〉這首歌當作開頭，看看對方聽完這首歌有什麼反應再乘勝追擊，就算失敗，也告訴自己至少努力過了，未來才能不感到遺憾或懊悔。
愛情本來就有得有失，人生苦短，鼓勵大家勇敢追愛。還在猶豫的你，昱君都說了今天不想再浪費時間，快去！
閉上眼睛看不見？問題還在真的要溝通
在曖昧時不把話說清楚還能算是一種情趣，但在正式的關係裡缺少溝通，只會讓感情的裂縫越來越大。
第三首要介紹的抒情主打歌〈閉上眼睛〉，就點出情侶交往時明知有甚麼東西改變或消失，卻選擇逃避而不和彼此溝通，最後貌合神離、懷疑是否該繼續這段關係。
昱君說，與其冷處理，不如兩人大吵一架，至少還有溝通的可能。否則兩個人僵持在原地，根本看不見感情的未來；尤其對在感情裡特別沒自信的人來說，許多時候無法說出口的遲疑，都會變成對自己的懷疑，想著是不是自己哪裡不夠好，才無法得到和以前一樣多的愛。
慢慢變冷漠的你 總逃避問題
我有點力不從心 呼吸都顯得多餘
假裝不在意 表面和平
太過 委屈
從〈閉上眼睛〉的歌詞裡，我們能看見為了維持關係裡的平衡，必須要忍受多少委屈；而MV在車上的場景也讓人印象深刻，兩人明明身處同一個空間、卻沒有言語和眼神交流，偶爾短短一瞥也猜不透對方的心思，不知道這種令人窒息的氛圍什麼時候才會被打破。
與其閉上眼睛、假裝沒看見問題，不如抱持著覺悟把話說開。畢竟，吵架也是交流的一種，如果什麼都不做，原本最親密的人也會變成「最熟悉的陌生人」，希望大家在聽完昱君這首歌，都能鼓起勇氣不再逃避，再給感情一次機會。
聽完上面這些歌，你是不是也覺得昱君的風格很多變化？或許這也是來自於，不管在感情的任何階段，昱君都把那時的心情當作製作專輯的養分，再結合自己喜歡幻想的特質，將個性裡各個衝突化為獨一無二的歌曲。
《今天不想》專輯中的每首歌其實都來自昱君的小劇場，如果想知道她還有什麼不同樣貌，也可以追蹤她的社群帳號，或是多聽她的歌。
雖然雨天讓人提不起勁，但至少我們還有音樂。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。