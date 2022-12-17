【專訪】音樂人林昱君：雖然台北的雨天讓人提不起勁，但至少我們還有音樂

文：音音有代誌｜墨汁

雨天對生活造成的種種不便，就像感情問題一樣煩躁；堆積在心裡不吐不快的情感，只好藉由音樂幫忙說出口。

音樂精靈林昱君的新專輯《今天不想》，就呈現了人們在感情裡的各種樣態——不管你是在暗戀、曖昧或是交往中，都能在裡面找到共鳴。

台北不要再下雨了，生活無力請聽這首

《今天不想》裡面有一首歌的歌名特別引人注目，那就是一年前剛發布、讓許多網友有著熱烈迴響的〈我討厭台北的天氣〉。只要有過居住在台北經驗的人應該都知道，這裡的天氣好像與水氣永遠脫不了關係，特別是碰上又濕又冷的冬天、再加上生活不順，簡直煩上加煩。

昱君也和我們分享，當初剛搬來台北時人生地不熟，還得要適應不同的生活步調。因此，她借題發揮，從台北天氣延伸到格格不入的台北生活，還融入了與暗戀對象相處的挫敗感。

〈我討厭台北的天氣〉 MV的主要場景就在陰暗的房間裡，也讓人聯想起自己因為下雨被困在家裡的記憶。昱君表示，自己的心情很容易受到天氣影響，看到晦暗的天空就很難打起精神，卻又無法解決天氣帶來的困擾、鬱悶也隨之襲來。這樣的心境，在〈我討厭台北的天氣〉的歌詞裡有著細膩的描繪。

我討厭台北的天氣 台北的雨

討厭複雜的事情 換季的過敏

我討厭看愛情電影 又沒人一起

討厭你 討厭你還是不回我訊息

而看到家裡的植物因為缺少陽光病懨懨的樣子，昱君說，真的好想把中南部的陽光帶來北部（這應該是所有台北人的心聲 ），畢竟植物就和人一樣，需要陽光才能維持一定的活力。

但是，既然無法改變天氣，不妨試著以另一種角度思考、享受雨滴落下的另類浪漫；或是聽聽昱君的〈我討厭台北的天氣〉，一起抒發對雨天的不滿，也許會有另一番風味。

有話不說是在調情？快來破除暗戀曖昧的困境

來到了第二首歌，是與專輯同名的〈今天不想〉。

有趣的是，〈今天不想〉與〈我討厭台北的天氣〉也有著異曲同工之妙，它講述的是：「喜歡的人就在身邊，難以平復自己過快的心跳卻不敢告白；或是明知彼此互有好感，想往下個階段發展卻沒人要點破」，這種心癢難耐、就像雨天時黏在身上的潮溼感。

這個時候，該怎麼辦呢？難道不顧一切把愛說出口，真的這麼困難嗎？

如果你還是裹足不前，〈今天不想〉就好比是一記要對方馬上把話說清楚的高速直球。昱君表示，自己屬於那種在感情裡不主動的類型，而〈今天不想〉直白的歌詞正好代替不敢跨出那一步的自己，表達出想要改變關係就大聲說出來、扭扭捏捏反而會讓戀情無疾而終的直率。

今天 不想 就是不想

不想 繼續曖昧不明

拜託 有話快說

暗戀或曖昧中的你，是不是對這段歌詞擁有許多共鳴？上一秒明明興奮不已、下一秒卻突然懊惱萬分，最後只剩失魂落魄，對方任何舉動都能讓你胡思亂想一整天，腦內持續上演各種小劇場。

為什麼會這樣呢？就是因為不把話說清楚！

可能有人覺得語帶保留才是曖昧的精隨，但當感情成熟時卻止步在朋友階段，真的很討厭，如果是因為害怕朋友關係被破壞而選擇沉默，這邊我們要強烈向大家呼籲：「你身邊缺的不是朋友，而是喜歡的他。」

如果想要踏出下一步，卻不知道該怎麼起頭，可以用〈今天不想〉這首歌當作開頭，看看對方聽完這首歌有什麼反應再乘勝追擊，就算失敗，也告訴自己至少努力過了，未來才能不感到遺憾或懊悔。

愛情本來就有得有失，人生苦短，鼓勵大家勇敢追愛。還在猶豫的你，昱君都說了今天不想再浪費時間，快去！

閉上眼睛看不見？問題還在真的要溝通

在曖昧時不把話說清楚還能算是一種情趣，但在正式的關係裡缺少溝通，只會讓感情的裂縫越來越大。

第三首要介紹的抒情主打歌〈閉上眼睛〉，就點出情侶交往時明知有甚麼東西改變或消失，卻選擇逃避而不和彼此溝通，最後貌合神離、懷疑是否該繼續這段關係。

昱君說，與其冷處理，不如兩人大吵一架，至少還有溝通的可能。否則兩個人僵持在原地，根本看不見感情的未來；尤其對在感情裡特別沒自信的人來說，許多時候無法說出口的遲疑，都會變成對自己的懷疑，想著是不是自己哪裡不夠好，才無法得到和以前一樣多的愛。

慢慢變冷漠的你 總逃避問題

我有點力不從心 呼吸都顯得多餘

假裝不在意 表面和平

太過 委屈

從〈閉上眼睛〉的歌詞裡，我們能看見為了維持關係裡的平衡，必須要忍受多少委屈；而MV在車上的場景也讓人印象深刻，兩人明明身處同一個空間、卻沒有言語和眼神交流，偶爾短短一瞥也猜不透對方的心思，不知道這種令人窒息的氛圍什麼時候才會被打破。

與其閉上眼睛、假裝沒看見問題，不如抱持著覺悟把話說開。畢竟，吵架也是交流的一種，如果什麼都不做，原本最親密的人也會變成「最熟悉的陌生人」，希望大家在聽完昱君這首歌，都能鼓起勇氣不再逃避，再給感情一次機會。

聽完上面這些歌，你是不是也覺得昱君的風格很多變化？或許這也是來自於，不管在感情的任何階段，昱君都把那時的心情當作製作專輯的養分，再結合自己喜歡幻想的特質，將個性裡各個衝突化為獨一無二的歌曲。

《今天不想》專輯中的每首歌其實都來自昱君的小劇場，如果想知道她還有什麼不同樣貌，也可以追蹤她的社群帳號，或是多聽她的歌。

雖然雨天讓人提不起勁，但至少我們還有音樂。

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航