管理孩童焦慮感的八個概念： 孩子擔心的事情或許不是真的，但感受是真的
我們想讓你知道的是
有時候孩子害怕、擔心的事情乍聽之下很微不足道，或者是超現實。像是「怕妖怪」、「怕衣櫃裡的東西」。大人通常會很自然的去「解釋」這些東西是假的，不需要害怕。但對小小的腦袋來說，恐懼情緒依然存在時，他很難用理性思維來判斷。這是孩子大腦處理事情的結構，感性在前，理性在後。
姜珮最近在進修孩童心理學會的課程，主題是「管理孩童焦慮」。之所以會特別想進修這塊，一來是兩歲以上的年紀會越來越難單從睡眠引導處理，而要帶入更多情緒引導（睡眠引導針對不同年紀會有不同眉角，這是專業睡眠顧問需要知道的）。
二來是我常收到爸媽的詢問：「會不會因為爸媽做了某件事情，而導致孩子沒安全感」。或者是拿了「某篇網路文章」來詢問睡眠訓練等方式會讓孩童焦慮、沒有安全感，是否正確？
不同的教養派別，在解讀上會有不同切入角度。結果爸媽看了這些片段資料，很擔心自己做錯什麼，焦慮情況比小孩還嚴重（認真說：焦慮的父母比焦慮的小孩還多）。
所以我希望回到源頭，從科學研究的角度，來理解孩童焦慮情緒背後成因，還有怎麼樣才是健康的應對手法。
許多概念我開始應用在自己育兒上，未來會慢慢分享給眠友。我先幫眠友整理以下八個重點，雖然說是重點，但還是花了些篇幅說明，建議爸媽把這篇文存起來，有時間慢慢看。
1. 孩子擔心的事情不是真的，但感受是真的
有時候孩子害怕、擔心的事情乍聽之下很微不足道，或者是超現實。像是「怕妖怪」、「怕衣櫃裡的東西」、「怕卡通的某個角色」。
大人通常會很自然的去「解釋」這些東西是假的，不需要害怕。但對小小的腦袋來說，恐懼情緒依然存在時，他很難用理性思維來判斷。這是孩子大腦處理事情的結構，感性在前，理性在後。
我們不要糾結孩子的害怕是否真實，而是「先同理」他的感受。情緒被處理之後，理性才能夠出場。
當孩子說：「我怕床底下會跑出妖怪。」
「床底下沒有妖怪」Ｘ
「這沒什麼好怕的」Ｘ
「這世上沒有妖怪」Ｘ
「電影演的是騙人的」Ｘ
「你要握著我的手嗎？」Ｏ
「媽媽小時候也會害怕妖怪」Ｏ
「你覺得妖怪很可怕，對嗎？」Ｏ
「你最害怕妖怪的什麼呢？」Ｏ
情緒處理後，才讓理性出場。孩子被同理後，才能接受你的話
2. 和孩子一起玩
「玩」是孩子發展想像力、感知能力、身體能力，還有情感力量的重要方式，也是孩子表達感受、探索關係，和自我滿足的媒介。
玩得多的孩子，會增加他們處理情緒的能力。孩子就是透過玩樂，來理解這個世界的，可以說「好好玩」是孩子的重要需求。這裡講的不只是買玩具，或者是去遊樂場所。只要有心，隨時隨地都可以玩。
舉個例子：我接女兒放學的路上，會沿著地板的磚線來走，或在不同的區塊跳。把回家的路當作是遊戲或比賽（當然不是每天都這樣，有時候要趕回家），這是我們不花錢的玩樂時光
所以，有時候需要的是玩樂的「眼光」。
如果大人能和孩子一起玩，對孩子來說，我們就是「同一國的」。有共同語言、有共同興趣（雖然這個興趣可能是我們配合的，哈）。自然而然，會帶來更多親密感。
我們的文化比較強調讓孩子有紀律、有規矩，有時候會總是站在「教導的立場」教孩子。但是，和孩子一起玩也很重要啊！玩樂本身就是最主動積極地學習，養育孩子也是鼓勵我們找回童心，用孩子的眼光探索世界。
3. 懲罰無法讓孩子學習到真正的紀律
懲罰的確有效，但是是短效。我們希望孩子有規矩、有紀律，但是懲罰「不是」養出有紀律孩子的唯一方式。真正的紀律，建構在安全依附上。
4. 接納每種情緒，想哭就哭，做孩子的情緒避風港
無論是開心、喜悅、難過、生氣、害怕、平靜、焦慮，每一種情緒都是幫助我們面對現實生活的小尖兵。對孩子來說，當「照顧者能夠接納他的每種情緒」更能帶來安全的依附關係。
我們不需要阻止或壓抑孩子（或是自己的）負面情緒。例如：「不要哭」、「這沒什麼好難過的」、「這樣就哭了羞羞臉」、「你脾氣真的很壞」或者是哭泣、鬧脾氣就給他想要的東西，而是讓孩子知道：
不管他正處於什麼樣的情緒，我們的愛都不會改變。
「接納喜怒哀樂」是情緒管理的第一步，一起做孩子的情緒避風港，無論外頭刮風下雨，我們都在。但也要留意，接納的意思並非當孩子一哭泣或鬧脾氣時，就給他想要的東西。
我們接納的是孩子的情緒，而不是接納孩子的每個要求，愛與溺愛常常在一線之隔。
5. 回應孩子情緒，但不要過度反應
回應是表達我們知道了，而且支持他展現情緒，但不是要大人跟著小孩一起擔憂、害怕、焦慮。
我們常認為焦慮是負面的，焦慮是人天生的「保護機制」，幫助我們面對外在威脅的警示機制。有些焦慮是好的，對於健康、行為表現、學業等等有幫助。當然，我們不希望孩子長期過度焦慮。所以會忍不住想「控制」或「抑制」孩子焦慮程度。
研究者告訴我們，父母在面對孩童焦慮時，應該是要「Respond, not React」。言下之意是要「回應孩子的情緒，但不要過度反應」。
什麼叫做過度反應？如果你想要馬上消彌焦慮，或者因為孩子的焦慮而焦慮，就有可能是過度反應。
舉例來說，當孩子感到焦慮時（可能因為上學、睡眠訓練、分房睡、到陌生環境等等）。我們要做的是「回應」孩子的感覺，主動聆聽，表達支持。但是不要急著否定或消彌孩子的焦慮恐懼，我們是不是有時候會說這樣的話：
「這不可怕啊，這麼什麼好擔心的啊？要勇敢一點啊～」
當爸媽這樣說的時候，並不能解除孩子的恐懼，孩子反而會覺得不被理解。
我來講個好眠師常遇到的例子。有些原本分房自己睡的孩子，可能會在2－3歲之後，因為怕黑怕鬼不敢睡覺。
我們不需要讓已經獨立自主睡覺的孩子，再度回到父母房間，因為接下來你很難再訓練孩子回自己房間睡覺。但爸媽可以先和孩子聊一聊，了解他真正害怕什麼，分享父母小時候也會害怕的事情。或者是用大玩偶陪睡、開一盞小燈、睡前多點陪伴，讓孩子安全感多一點。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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