馬來西亞沙巴第二大城山打根，曾歷經日軍轟炸還有一條「新加坡街」

文：葉孝忠

編按：文中的「我國」意指馬來西亞，「國人」意指馬來西亞人。

朋友說：「這裡就是新加坡街（Jalan Singapura）了。」

坐在朋友的車上，我望著車窗外，試圖找出這條街的新加坡性。

「那是因為這裡有不少組屋，在山打根市區頗為罕見，街景就像新加坡一樣，因此被命名為新加坡街。」

山打根土生土長但曾經在新加坡留學的朋友這麼說。這些約六七樓高的組屋，現在頗為陳舊，甚至一身斑駁落寞。

上網搜關於山打根新加坡街的新聞，這些組屋的現狀堪虞，十分髒亂。當地政府還提出改造計劃，打算重建新加坡街上多棟超過半世紀的組屋。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 馬來西亞山打根的「新加坡路」

新加坡街彎彎曲曲，建造於小山坡上，是市區一條有名的街道，過去居民以華人為主，不少是小康之家。

組屋樓下也設有商舖，如餐廳、理髮店等，生活配套一應俱全，是生活氣息頗為濃厚的街區，但後來因為城市規劃，華人的生活街區慢慢移到市中心以外，這裡才逐漸沒落。

山打根人應該知道新加坡在哪裡，但對一些新加坡人，特別是年輕一輩來說，山打根究竟在哪裡？

Photo Credit： Wikipedia 山打根景象

這是沙巴第二大城市，位於婆羅洲東北岸，曾擁有顯赫的過去。山打根（Sandakan）地名來自當地的蘇祿語，意為「典當」，應該被典當的領地之意。但它究竟被誰所典當，至今依舊是歷史謎團。

1882年，英國北婆羅洲公司成立，並且把首府設在山打根。由於山打根位於新加坡和香港之間，因此也是一個重要的航運站。為了發展山打根，當時的統治者就到香港招募華工，還為願意來北婆羅洲工作的華工提供免費船票。

1882年到1886年間，山打根就引進了超過1000名華工，包括商販、裁縫及苦力等，後來有不少客家人留了下來，華族人口逐漸壯大。到了1930年代，中國的內憂外患，更是吸引不少中國南方華人前往新馬謀生。上世紀30年至40年間，就有超過3萬名華人移民到山打根。

二戰期間，日軍入侵山打根，城市遭到炮火轟炸，一片狼藉。戰後北婆羅洲公司才把行政中心遷至今日的沙巴首府亞庇。

山打根天然資源豐富，漁業和木材業十分發達，吸引不少香港商人前來經商。上世紀70、80年代木材業一度繁盛，山打根有木山之稱，高樓林立於群山間，也有小香港的美譽。山打根客家人多，但當地人多講粵語，他們說去市中心不說「下坡」，而是廣東話的「落埠」。

山打根是沙巴州內唯一以廣東話為主要方言的城市，對從小就聽懂粵語的我來說十分親切（他們和我們一樣都是看TVB電視劇長大學會粵語的）。朋友帶我到當地海鮮餐廳吃飯，餐廳裡播放的音樂都是葉蒨文的80、90年代流行的金曲。那是香港，也是山打根的輝煌年代。

由於木業和漁業發達，不少華人因此致富，根據朋友說，當時不少香港無線電視劇明星都曾經受邀來到山打根登台。看到網上一篇文章寫道，香港影星馮寶寶也是在山打根的新加坡街出生的。

回到新加坡街上，除了組屋，我也試著找出它和新加坡之間的聯繫。

沿著小山坡而建設的新加坡街，散落著不少當地歷史悠久赫赫有名的宗教場所，包括廟宇和教堂等。

建造於1865年的觀音廟是山打根歷史最悠久的華人廟宇之一，過去市區人口密集，因此廟宇香火鼎盛，但城市人口漸漸外移，觀音廟就顯得較為落寞。

當地朋友說山打根人還沒打算忘記它，每逢重要節慶還是會到廟宇祈福上香。二戰期間，山打根遭到猛烈的日軍轟炸，城市夷為平地，然而觀音廟卻發毫無損。據說這是觀音娘娘保佑，這故事聽起來耳熟，不就和新加坡四馬路的觀音廟頗為相似？

始建於1893年的聖邁克與諸天使教堂（St Michael’s and All Angels Church） 是山打根的地標建築之一，距離新加坡街不遠。

教堂由花崗石壘成，古樸漂亮。它的位置頗為奇特，就位於山上一所教會學校裡，教堂建材是當年囚犯由海邊搬運到山上，每個石頭就重達65公斤。

二戰期間，教堂受到嚴重破壞，目前教堂內所見的漂亮彩繪玻璃，是澳洲著名傳統彩繪玻璃藝術家Philip Handel的作品，也值得一看 。

山打根不缺美食，當地人喜歡吃韌性極強的彈弓面，需要細嚼慢嚥，吃起來頗為爽口。

有意思的是，山打根人也喜歡肉骨茶，其湯色較黑，也有藥材味，最特別的地方就在於除了豬肉版本，由於當地海產豐富，因此也有大蝦、泥猛魚和魚片口味的肉骨茶，十分獨特。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 位於馬來西亞沙巴的山打根位置

除了山打根之外，國人更為熟悉的檳城首府喬治市，也有一條歷史更為悠久的新加坡街（Jalan Singapura）。

隨著喬治市於20世紀初往西擴張，老城以西幾條新路都以當時的英屬馬來亞各州的名字命名，包括當時也是海峽殖民地的新加坡和馬六甲。

和新加坡街相鄰的四條小路也是以我國境內的島嶼命名，比如Jalan Brani（布蘭尼島）、Jalan Bukom（毛廣島）、Jalan Tekong（德光島）和 Jalan Ubin（烏敏島）。

問了當地朋友，這幾條路其實沒什麼特別，不像新加坡的檳城路（Penang Road），可是一條和烏節路平行的重要街道。

老上海其實也有一條以新加坡命名的道路。百年前的上海曾經被瓜分為各國租界，離繁華的靜安寺不遠，就有一條星嘉坡路。 （Singapore Road）