小三通何時復航？國安會秘書長顧立雄稱不會拖過春節，陸委會否認已經定案
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陸委會副主委邱垂正表示，在重要節日啟動客運航班「是可能的作法」，但目前尚未定案，稱目前中國的疫情急劇升溫，但中國官方公布的數據已經「嚴重失真」，無法反應目前疫情的真實狀況，強調在這樣的情況下，指揮中心將做更多的評估。
國民黨立委陳玉珍日前偕金門縣長當選人陳福海、連江縣長當選人王忠銘赴中國廈門討論小三通復航議題，讓因疫情已停航近3年的小三通復航成為媒體焦點。國安會秘書長顧立雄今（15）日鬆口表示，陸委會正在積極評估開訪與否，絕對不會拖過春節，但陸委會稍早澄清「目前尚未定案」。
立委陳玉珍今日在立法院司法法制委員會詢問小三通開放進度，國安會秘書長顧立雄表示，總統指示兩岸交流必須是「健康、有序」，陸委會正積極地綜合審慎評估中，相信會在不久的未來公布。陳玉珍進一步追問時程，並提及春節許多台商要回台灣，顧立雄鬆口說「絕對不會拖過春節」，雖然沒辦法給確切的公佈日期，但相關評估應該會在最近完成，一定會盡快。
不過陸委會副主委邱垂正下午於例行記者會上表示，在重要節日啟動客運航班「是可能的作法」，但目前尚未定案，待評估確認後會適時公布小三通客運的時間和內容。
邱垂正表示，一向是朝過年前開通的方向來努力，但目前中國的疫情急劇升溫、擴大到各個省市，染疫的人數也激增，很多地方出現搶購醫療物品的現象，醫療院所求診人數也暴增，中國官方所公佈的確診人數卻逐日下降，昨天只剩下2249例，而且宣布不再納入無症狀感染人數，邱垂正直言，「中國官方公布的數據已經嚴重失真，無法反應目前疫情的真實狀況」，強調在這樣的情況下，指揮中心將做更多的評估。
針對陳玉珍提議把金門當做兩岸的隔離點，邱垂正回應，要特別考量金門的醫療與防疫量能，防疫是全國一致同步，還需要由指揮中心來評估；而針對中國人可能來台搶購藥品一事，邱垂正表示，食藥署已針對退燒藥啟動監測機制，會嚴密注意後續發展。
而金門縣長當選人陳福海今日發新聞稿表示，他提出以金門籍鄉親、陸配、在金就讀的陸生為主的「探親專船」，中央疫情指揮中心指揮官王必勝認為以人道、親情為出發點，這樣探親專船有機會在春節前上路。但下午王必勝否認，他沒有說過探親專船春節前可以上路，「是他們說的」，強調恢復開放小三通要非常謹慎考慮。
何時開放陸生來台？陸委會：是陸方未同意讓新生來台
因疫情影響，中國在2020年暫停陸生來台就學，疫後兩岸逐漸恢復交流，媒體詢問台灣何時開放陸生來台？邱垂正表示，我國已於今年10月13日恢復學位陸生常態入境申請，也在11月7日恢復陸籍研究生來台，政府歡迎陸生來台學習與交流的立場政策始終如一。
邱垂正指出，中國從2020年4月片面宣布暫停中國畢業生來台升學，迄今尚未恢復，促使中國青年來台學習的機會權益受到剝奪；他也透露，本學年度我方招收陸生仍然受限於陸方未同意新生來台，僅能招收已在台就讀的應屆畢業生，導致陸生持續減少。
除了小三通復航一事，外界也關心台灣農漁食品遭禁一事，國民黨黨主席朱立倫昨日於國民黨中常會發表談話，呼籲中國當局儘快讓台灣的農漁產品跟食品順利的進到大陸去，同時也希望民進黨政府能夠幫助人民解決問題，這是政府的責任，而非以意識形態與兩岸對抗做為唯一理由。
邱垂正就此回應，中國自去（2021）年4月12日公布「進口食品境外生產註冊管理規定」以來，政府相關部門既已展開各種輔導業者的措施，協助個別業者提交註冊申請及補件，但遭中國不斷退件、沒有提出明確理由，甚至要求業者提供製作配方等涉及產品競爭力的資訊，邱垂正說，「這是藉行政管理之名，行貿易障礙之實，要讓我方業者如何配合？」
邱垂正重申，台灣業者及政府已盡力提出中共要求的文件，但「國內部分人士沒有掌握事情原委，第一時間呼應及採信中共的說法，否定台灣方面的努力，對國內的業者和政府並不公平。」
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核稿編輯：羅元祺
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。