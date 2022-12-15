小三通何時復航？國安會秘書長顧立雄稱不會拖過春節，陸委會否認已經定案

國民黨立委陳玉珍日前偕金門縣長當選人陳福海、連江縣長當選人王忠銘赴中國廈門討論小三通復航議題，讓因疫情已停航近3年的小三通復航成為媒體焦點。國安會秘書長顧立雄今（15）日鬆口表示，陸委會正在積極評估開訪與否，絕對不會拖過春節，但陸委會稍早澄清「目前尚未定案」。

立委陳玉珍今日在立法院司法法制委員會詢問小三通開放進度，國安會秘書長顧立雄表示，總統指示兩岸交流必須是「健康、有序」，陸委會正積極地綜合審慎評估中，相信會在不久的未來公布。陳玉珍進一步追問時程，並提及春節許多台商要回台灣，顧立雄鬆口說「絕對不會拖過春節」，雖然沒辦法給確切的公佈日期，但相關評估應該會在最近完成，一定會盡快。

不過陸委會副主委邱垂正下午於例行記者會上表示，在重要節日啟動客運航班「是可能的作法」，但目前尚未定案，待評估確認後會適時公布小三通客運的時間和內容。

邱垂正表示，一向是朝過年前開通的方向來努力，但目前中國的疫情急劇升溫、擴大到各個省市，染疫的人數也激增，很多地方出現搶購醫療物品的現象，醫療院所求診人數也暴增，中國官方所公佈的確診人數卻逐日下降，昨天只剩下2249例，而且宣布不再納入無症狀感染人數，邱垂正直言，「中國官方公布的數據已經嚴重失真，無法反應目前疫情的真實狀況」，強調在這樣的情況下，指揮中心將做更多的評估。

針對陳玉珍提議把金門當做兩岸的隔離點，邱垂正回應，要特別考量金門的醫療與防疫量能，防疫是全國一致同步，還需要由指揮中心來評估；而針對中國人可能來台搶購藥品一事，邱垂正表示，食藥署已針對退燒藥啟動監測機制，會嚴密注意後續發展。

而金門縣長當選人陳福海今日發新聞稿表示，他提出以金門籍鄉親、陸配、在金就讀的陸生為主的「探親專船」，中央疫情指揮中心指揮官王必勝認為以人道、親情為出發點，這樣探親專船有機會在春節前上路。但下午王必勝否認，他沒有說過探親專船春節前可以上路，「是他們說的」，強調恢復開放小三通要非常謹慎考慮。

何時開放陸生來台？陸委會：是陸方未同意讓新生來台

因疫情影響，中國在2020年暫停陸生來台就學，疫後兩岸逐漸恢復交流，媒體詢問台灣何時開放陸生來台？邱垂正表示，我國已於今年10月13日恢復學位陸生常態入境申請，也在11月7日恢復陸籍研究生來台，政府歡迎陸生來台學習與交流的立場政策始終如一。

邱垂正指出，中國從2020年4月片面宣布暫停中國畢業生來台升學，迄今尚未恢復，促使中國青年來台學習的機會權益受到剝奪；他也透露，本學年度我方招收陸生仍然受限於陸方未同意新生來台，僅能招收已在台就讀的應屆畢業生，導致陸生持續減少。

除了小三通復航一事，外界也關心台灣農漁食品遭禁一事，國民黨黨主席朱立倫昨日於國民黨中常會發表談話，呼籲中國當局儘快讓台灣的農漁產品跟食品順利的進到大陸去，同時也希望民進黨政府能夠幫助人民解決問題，這是政府的責任，而非以意識形態與兩岸對抗做為唯一理由。

邱垂正就此回應，中國自去（2021）年4月12日公布「進口食品境外生產註冊管理規定」以來，政府相關部門既已展開各種輔導業者的措施，協助個別業者提交註冊申請及補件，但遭中國不斷退件、沒有提出明確理由，甚至要求業者提供製作配方等涉及產品競爭力的資訊，邱垂正說，「這是藉行政管理之名，行貿易障礙之實，要讓我方業者如何配合？」

邱垂正重申，台灣業者及政府已盡力提出中共要求的文件，但「國內部分人士沒有掌握事情原委，第一時間呼應及採信中共的說法，否定台灣方面的努力，對國內的業者和政府並不公平。」

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核稿編輯：羅元祺