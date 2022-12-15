本土疫情有反轉跡象但穩定，王必勝：中國疫情升溫，難估小三通恢復時程
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王必勝坦言，雖然中國今日通報昨日的確診者是1977例，數量相當少，「但這是不是事實，我們實在是非常困難」，若對中國的疫情評估很困難，也很難去評估離島的防疫量能夠或不夠。
近日COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情有小幅度回升，指揮官王必勝表示，逐漸開始有反轉跡象，未來預期可能會有一波疫情，呼籲符合施打次世代疫苗資格的民眾，盡快去施打。另外，針對小三通是否開放的問題，王必勝認為中國疫情難評估、也難判斷離島量能是否充足，因此需要非常慎重考慮，但是否開放的決定權還是在主責單位。
中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增1萬6080例COVID-19確定病例，分別為1萬6012例本土個案及68例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日病例比起上週四增加5％，現在開始有逐漸上升的現象，但上升的幅度還是很穩定。
指揮中心發言人莊人祥表示，疫情雖然到最低點，但可能有往上升的趨勢，再加上天氣寒冷，現在疫苗一天大概打3萬多人次，趁現在比較好預定疫苗接種，從來沒有接種過疫苗、只接種1劑，或是已接種追加劑、但符合接種次世代疫苗資格的民眾，應盡快做疫苗預約接種。
王必勝進一步解釋，盡快施打次世代疫苗，第一個原因是國內疫情開始有反轉的跡象，未來預期也可能會有一波疫情；第二個是冬季為呼吸道疾病好發的季節，其中也包括COVID-19；第3個是近期防疫措施鬆綁，出國旅遊、年關將屆，各種餐飲宴會和交流都很頻繁，會增加傳播；第4個是中國疫情持續升高，或多或少造成影響。基於這些理由，王必勝呼籲國人符合資格者趕快去施打次世代疫苗，增加保護力。
被媒體問到疫情可能會反轉多少，王必勝回應，這個禮拜的疫情平均比上禮拜多5到8％，若持續增加又會是一波疫情，用推估的模型估計，會是第二波疫情的一半左右，時間可能也會短一點。
小三通開不開放？卡在中國疫情難評估
近期金門縣、連江縣長當選人陳福海、王忠銘，以及金門縣立委陳玉珍等人前往廈門，希望能夠開放小三通。對此，指揮中心從防疫角度評估，也已經把意見轉達給相關主責單位，讓他們做綜合研判，決定是否開放、怎麼開放。指揮中心評估小三通是否開放主要基於兩點，第一是中國疫情，第二是離島醫療、防疫量能是否充足。
王必勝坦言：「第一點我想是很困難」，雖然中國今日通報昨（14）日的確診者是1977例，數量相當少，「但這是不是事實，我們實在是非常困難」，若對中國的疫情評估很困難，也很難去評估離島的防疫量能夠或不夠。
被問到王必勝是否不希望恢復小三通時，他進一步解釋，在評估一個地方的疫情時，確診數是最重要的根據，而中國的確診數已經沒有打算要繼續統計了，在沒有確診數的情況下很難估計。
指揮中心更關心的是小三通要以離島作為中轉，因此得考慮到離島居民的健康和安全。王必勝指出，金門、馬祖都只有一家醫院，如果中轉過程中有大量有症狀、發燒者，「量不用很大，就已經超過他們能承受的範圍」，基於這些因素，才認為小三通要非常慎重考慮。
探親專船年前上路，王必勝：我沒說
另外，有媒體提及，陳福海今日表示，指揮官聽取復航整備規劃時有說，探親專船的部分不涉及中轉，且以人道親情為出發點，所以有機會在春節前上路。對此，王必勝直言：「我沒有這麼說，是他說，他們希望春節前上路，不是我說春節前上路。」
王必勝透露，有談到所謂專船的做法，限制離島居民、造冊管理的方式，站在防疫的觀點看來，因為量是可以控制的，對名單的掌握或是量能的掌控也比較容易做，比較有可行性，這些評估指揮中心都一併報給主責單位去做綜合研判。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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