【動畫】《機動戰士鋼彈 水星的魔女》：不需要任何先備知識的原創番，給令和年輕人的新鋼彈

說到鋼彈，幾乎所有人都曾耳聞這個傳統IP，大家都知道鋼彈作品就是讓一群年輕駕駛搭載著遠超自己身體十倍大的巨型機器人，在外天空進行打鬥的作品。不論每季鋼彈作品的主題再如何遞嬗，作品的母題：「宇宙開發」、甚至是以戰爭場面來表達「反戰」的概念，依舊深植人心。

然而，傳統即意味著「入坑門檻高」，並且有學生直言：「是『鋼彈』就先跳過」、「『鋼彈』不是拍給我們看的」。基於「想讓年輕人也能接觸鋼彈」的原因，才會在距離上部《鐵血孤兒》七年後，特意選擇黃金時段日五檔（星期日下午五點）播放的《機動戰士鋼彈 水星的魔女》，就是一個完全不需要對鋼彈有任何先備知識，只看這部動畫也能了解鋼彈魅力的作品。

本次《水星的魔女》把規模拉回校園，並且也是鋼彈作品首次讓兩位女性來擔綱主角職位，截自目前已經播出十話，每集播出後的討論熱潮也完全佔領推特趨勢，可以說製作組確實已經達成讓人接觸鋼彈的最初目的，接著只剩下把本季幾集，與分割到來年四月放送的一季，好好在這些篇幅中將故事說好說完即可。

由於是原創番，以下將會由第零到第十集中已知的情報作談論。

圖片來源：《水星的魔女》

魔女來自水星

人類一直都有開發宇宙資源的夢想，然而以人類肉身卻難以在嚴苛的太空環境下存活，機動戰士（Mobile Suit）的運用與駕駛應運而生，成為人類在外太空活動的身體。「GUND」則是指身體機能擴充的技術，原先應用於醫療領域，成為人類的義肢。然而由於利益的緣故，集團將其用途轉成軍事，並把搭載此技術的MS，稱之為：鋼彈「GUND-ARM」。

然而操控巨大身體的落差，導致鋼彈的龐大資訊流會削減駕駛的性命，因此得不到MS開發研議會，也就是「聖堂」的認可，被當時的主事者「戴林格．連布蘭」下令抹殺所有主要由地球民組成開發鋼彈的團隊成員。至此，鋼彈被封印於歷史之中，倉皇逃竄的開發員被當成「魔女」指控罪責，戴林格後來也成為統御貝納里特集團的總裁，並造成年輕一輩對鋼彈無知的結果。

圖片來源：《水星的魔女》

在第零集中，可知聖堂事件發生於本篇21年前，在當時屠殺中有一對母女勉強倖存，而當時正迎來4歲生日的女兒「艾莉克特．薩瑪雅」竟然與鋼彈「魔靈」產生前所未有的連結。