【動畫】《機動戰士鋼彈 水星的魔女》：不需要任何先備知識的原創番，給令和年輕人的新鋼彈
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有學生直言：「是『鋼彈』就先跳過」、「『鋼彈』不是拍給我們看的」。本次《水星的魔女》把規模拉回校園，並且也是鋼彈作品首次讓兩位女性來擔綱主角職位，截自目前已經播出十話，每集播出後的討論熱潮也完全佔領推特趨勢，可以說製作組確實已經達成讓人接觸鋼彈的最初目的。
說到鋼彈，幾乎所有人都曾耳聞這個傳統IP，大家都知道鋼彈作品就是讓一群年輕駕駛搭載著遠超自己身體十倍大的巨型機器人，在外天空進行打鬥的作品。不論每季鋼彈作品的主題再如何遞嬗，作品的母題：「宇宙開發」、甚至是以戰爭場面來表達「反戰」的概念，依舊深植人心。
然而，傳統即意味著「入坑門檻高」，並且有學生直言：「是『鋼彈』就先跳過」、「『鋼彈』不是拍給我們看的」。基於「想讓年輕人也能接觸鋼彈」的原因，才會在距離上部《鐵血孤兒》七年後，特意選擇黃金時段日五檔（星期日下午五點）播放的《機動戰士鋼彈 水星的魔女》，就是一個完全不需要對鋼彈有任何先備知識，只看這部動畫也能了解鋼彈魅力的作品。
本次《水星的魔女》把規模拉回校園，並且也是鋼彈作品首次讓兩位女性來擔綱主角職位，截自目前已經播出十話，每集播出後的討論熱潮也完全佔領推特趨勢，可以說製作組確實已經達成讓人接觸鋼彈的最初目的，接著只剩下把本季幾集，與分割到來年四月放送的一季，好好在這些篇幅中將故事說好說完即可。
由於是原創番，以下將會由第零到第十集中已知的情報作談論。
魔女來自水星
人類一直都有開發宇宙資源的夢想，然而以人類肉身卻難以在嚴苛的太空環境下存活，機動戰士（Mobile Suit）的運用與駕駛應運而生，成為人類在外太空活動的身體。「GUND」則是指身體機能擴充的技術，原先應用於醫療領域，成為人類的義肢。然而由於利益的緣故，集團將其用途轉成軍事，並把搭載此技術的MS，稱之為：鋼彈「GUND-ARM」。
然而操控巨大身體的落差，導致鋼彈的龐大資訊流會削減駕駛的性命，因此得不到MS開發研議會，也就是「聖堂」的認可，被當時的主事者「戴林格．連布蘭」下令抹殺所有主要由地球民組成開發鋼彈的團隊成員。至此，鋼彈被封印於歷史之中，倉皇逃竄的開發員被當成「魔女」指控罪責，戴林格後來也成為統御貝納里特集團的總裁，並造成年輕一輩對鋼彈無知的結果。
在第零集中，可知聖堂事件發生於本篇21年前，在當時屠殺中有一對母女勉強倖存，而當時正迎來4歲生日的女兒「艾莉克特．薩瑪雅」竟然與鋼彈「魔靈」產生前所未有的連結。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。