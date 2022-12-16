【一圖看懂】台灣零售雙雄：統一 vs. 全聯「零售生態圈」產業地圖
我們想讓你知道的是
「統一超商+家樂福+三商家購」對決「全聯實業+大潤發+全家便利商店」，台灣零售業政形成產業生態圈共生風貌，而在疫後OMO全通路、電子支付、數位會員、自有品牌形成新戰場的同時，外部科技業者也在零售科技、數位工具整合的領域，加入了戰局。
2020年後，台灣零售業進入劇烈的產業地殼變動時期，不僅多項主要次產業別規模變化幅度寫下近10年新高，大型企業併購項目與通路間策略性聯盟亦陸續湧現。
做為規模龐大的內需消費市場標誌，台灣零售業正以大型零售集團間的資本併購及策略結盟為核心，延伸鋪展成為規模更大、涵蓋範圍及影響層面更加廣泛、參與業態更加豐富多元的生態圈競合風貌。
各家品牌及周邊企業則在持續滾動成長的生態圈中，各自定錨最佳生態棲位（Ecological Niche），以滿足消費者需求及提供創新解決方案為目標，與生態系中業者演化共生出各項具獨特性與互補性的商業能力，並逐漸形成密不可分的企業關聯網絡。
未來流通研究所首度提出2022台灣兩大「零售生態圈」產業地圖，分析系統中高達19項的服務機制與外部企業的關聯網絡，並結合重點事件分析，不僅可做為觀測產業生態圈變化之重要參考，更是研究團隊篩選為2022年度台灣零售產業地圖總結的成果。
關鍵併購+策略結盟：台灣零售業形成產業生態圈共生風貌
1. 統一超商+家樂福+三商家購：擁有綿密零售網絡布局的統一超商，為台灣規模最大的零售生態圈核心
最主要的體系特徵是以統一企業及統一超商（合併營收2627億元）為主體，進行多項轉投資或集團內業務開拓，旗下主要零售通路包含7-ELEVEN、康是美、聖德科斯、時代百貨、博客來、7-ELEVEN線上購物、鮮拾等，以及台灣星巴克、21世紀、酷聖石等餐飲服務，並進一步擴大至統一佳佳、統一渡假村、統一精工等娛樂與生活服務。
2022年統一集團收購台灣家樂福（合併營收約810億元）全部股權，取得超過340間量販及超市門店通路，並於同年與擁有美廉社、三友藥妝Tomod‘s、心樸市集等品牌的三商家購（合併營收140億元），達成iCash pay及OPEN POINT電子支付&會員點數共享策略合作，構成合計營業規模高達3,577億元的龐大零售生態圈（僅總計綜合零售企業合併營收）。
2. 全聯實業+大潤發+全家便利商店：另一項零售生態體系則是由超市龍頭全聯實業（合併營收1590億元）與全家便利商店（合併營收837億元）的結盟合作所構成
其中全聯實業除擁有1124家超市門店、PXGo!全聯線上購外，亦於2021年收購大潤發（合併營收約267億元），正式跨入量販業態經營；而全家便利商店除超商本業外，亦擁有沃克牛排、大戶屋等知名餐飲品牌，以及全台物流、日翊行銷等物流服務事業體。
2021年全聯與全家便利商店達成全支付（全聯）及全盈支付（全家）的電子支付策略結盟，雙方承諾雙邊通路共享。再加上眾多外部業者的商業合作，如無印良品及健身工廠與全聯在門店複合經營與店址共享方面的合作、將來銀行與全支付的業務與資本合作、永聯物流及新竹物流的倉運協力等，共同支撐起合計營業規模達2694億元的零售生態圈。
疫後零售集團新戰場：OMO全通路、電子支付與數位會員、自有品牌
1. OMO全通路布局
統一超商為台灣最具代表性的OMO全通路布局集團之一，擁有橫跨超商、百貨、藥妝等實體通路的多元布局外，近年更持續擴張旗下線上購物服務，包括全台最大網路書城博客來、7-ELEVEN線上購物中心、i預購、i划算、以及開店平台等多元功能；而預定2022年併入的台灣家樂福，涵蓋量販與超市體系，與統一超現有OMO布局具備高互補性。
另一方面，全聯實業以綿密的實體據點與成熟的供應鏈體系為基礎，於2019年正式推出PXGo!線上購，並逐步擴大提供小時達、分批取、預購/團購等多樣化線上服務功能，全面掌握消費者生鮮食材與日用品的即時採購需求，再加上併入大潤發量販體系的跨業布局，成為支撐營收持續增長的重要基礎。
2. 電子支付與數位會員
統一超商、全家便利商店及全聯實業近年均積極投入電子支付與數位會員經營。其中布局最早的統一超商，以icash Pay及OPEN POINT會員點數等為基礎，旗下數位會員生態圈已突破1500萬、電支使用人數達97.4萬。2022年8月開業的全支付（全聯），截至10月份使用人數已達214.7萬人，超越悠遊付成為全台使用人數第3高的電支機構。
與全支付達成通路共享的全盈支付（全家），使用人數亦達90.1萬、整體數位會員規模同樣突破1500萬，以電子支付與數位會員為核心的零售生態圈已形成涇渭分明的競合局勢。
3. 自有品牌商品
受惠於統一企業的食品製造優勢，統一超商率先推出麵包、咖啡、鮮食等多項自有商品，並於2016年展開精細化自有品牌布局，例如主打健康食飲品的iseLect、強調高品質生活用品的UNIDESIGN等，而併入的家樂福量販亦擁有多項深植民心的自有品牌商品。
全聯實業近年同樣積極展開自有品牌布局，例如We Sweet、Read Bread、美味堂等；全家則持續深耕拓展具高代表性的FamilyMart Collection自有品牌商品，使自有品牌逐步成為零售業最具獨特性的關鍵戰場之一。
外部科技業者參戰：零售科技、數位工具整合加速產業共通性成長
歐美、日本等現代化流通產業，均呈現出零售業者與特定外部科技解決方案供應商間建立長期穩定合作關係的「擁兵自重」特色。在疫情的推波助瀾下，台灣大型零售集團與外部零售科技與數位工具企業的策略合作日益緊密，進一步構成各自生態系統的特徵。
Tags：
2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。