林宜敬《流寇與創新者》：大家趕快進到元宇宙裡，重新去過我們20歲的屁孩生活吧
我們想讓你知道的是
我為了搞清楚元宇宙是什麼，特地在我的iPhone下載了Roblox App。然後我就被丟包到一個廣場上面。我站在那裡，完全不知道要做什麼，也不知道要如何操縱移動我的分身？我站在廣場上，動彈不得，感到非常的焦慮，非常的無助。偏偏這時候還出現了一個變態，他出現之後就直接騎在我的肩膀上，一直不肯下來...
文：林宜敬
元宇宙初體驗
一、
有一陣子，「元宇宙」的議題非常夯，但是元宇宙的確切定義是什麼？其實大家的看法都不一樣。而眾多的軟硬體廠商為了賺錢，人人自稱是元宇宙概念股，什麼鬼話都掰的出來。
二、
對於元宇宙，大家比較有共識的，就是認為Roblox是元宇宙第一股，而 Roblox所提供的遊戲真的是元宇宙遊戲。因為玩家在Roblox所提供的那些平行世界裡，會有個虛擬的身分，然後可以用不同的面貌、不同的身材、不同的職業過著另一個不同的人生。而且，玩家還可以在那個平行世界裡設計自己的平行世界。
三、
我為了搞清楚元宇宙是什麼，特地在我的iPhone下載了Roblox App。然後謊報了一個年齡，註冊了一個虛假身分，進到了其中的一個平行世界裡。
四、
然後我就被丟包到一個廣場上面。我站在那裡，完全不知道要做什麼，也不知道要如何操縱移動我的分身？
而偏偏那個廣場好像就是那個平行世界的入口，所以不時有人憑空出現在我的身邊。那些人出現之後，一個一個都跑了。想來他們都是那個平行世界裡的資深居民，各自去忙各自的事情了。
五、
我站在廣場上，動彈不得，感到非常的焦慮，非常的無助。偏偏這時候還出現了一個變態，他出現之後就直接騎在我的肩膀上，一直不肯下來。
我想罵他幾句髒話，叫他下來，但是又一時找不到打字或是說話的功能，所以我就更焦慮了。
不過轉念一想，或許他在真實世界中也跟我一樣，也是一個中年大叔或大媽。他也是為了搞清楚元宇宙是什麼，所以才進到了這個平行世界裡。然後他一進來，就剛好騎在我的肩膀上，動彈不得。
我想他老人家一定比我更焦慮吧？
六、
正當我想要放棄的時候，我不經意地找到了移動的方法。於是我終於擺脫了那個騎在我肩膀上的變態，很開心地在街上跑了起來。
當我跑到警察局前面的時候，我也找到了變換髮型的功能。但是很不幸的，我換來換去，卻一直找不到我喜歡的髮型，而且還不小心把我的頭換成了一顆咧嘴而笑的大番茄，一時換不回來。
七、
我頂著一顆番茄頭，繼續在街上慢跑。我找到了一個購物中心，但是卻進不去，而且反正身上也沒有錢。
然後我在Roblox App的介面上看到一個蓋房子的功能。我想說隨便按一下，結果沒想到這次卻異常的順利，我馬上被傳送到了郊外，然後在數秒鐘之內，我的豪宅就蓋好了。
這篇文章的最後一張照片，就是我站在我的元宇宙豪宅前的自拍照。
八、
我的朋友當中，跟我一樣年紀偏大的人應該不少。建議各位不要放棄自己的人生，不要見到新一代的科技就直接放棄。大家趕快進到元宇宙裡，重新去過我們20歲的屁孩生活吧。
還有，如果你見到一個坐擁豪宅、咧嘴而笑的番茄頭，記得要打個招呼喔。（如果你找得到發話功能的話。）
書籍介紹
本文摘錄自《流寇與創新者——林宜敬的怪奇求學與創業生涯》，印刻出版
作者：林宜敬
他是快樂的軟體工程師，最大的興趣就是寫程式。拿到博士學位之後創業，又遇到一些奇人怪事。
52篇科技人的各式「解Bug」觀察。看世界的角度，跟你想的不一樣！
他在大四的耶誕夜，悟出自己的真愛是「寫程式」；他在美國讀博士的時候，從同學的寫作生涯得知江湖上臥虎藏龍；他在IBM的研究中心排隊吃自助餐時，決定不要再跟那些愛唸書的神經病玩了。
他談為何老闆要自己動手寫程式、為什麼要自己學美編軟體、又為什麼要自己修水電。
這本書是科技人林宜敬針對時代趨勢、社會脈動、業界發展的全方位關照，字字珠璣，拳拳到位。
「耶誕夜的真愛」，收錄了他在求學過程中遇到的奇人怪事，也談到了他參與趨勢科技草創的過程。「自己寫程式的老闆」和「大時代的台商」則是他的創業歷險記。他曾經在魔幻的國度經商，開發了暢銷的軟體，卻被當地的山寨廠商反控是山寨，於是他悟出該翻臉就翻臉，該拍桌就拍桌的道理。最後在「站衛兵的方法」中，他分享了站衛兵、跳傘、準備博士論文口試、交作業得高分的各種妙方，令人拍案叫絕。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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