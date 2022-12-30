林宜敬《流寇與創新者》：大家趕快進到元宇宙裡，重新去過我們20歲的屁孩生活吧

文：林宜敬

元宇宙初體驗

一、

有一陣子，「元宇宙」的議題非常夯，但是元宇宙的確切定義是什麼？其實大家的看法都不一樣。而眾多的軟硬體廠商為了賺錢，人人自稱是元宇宙概念股，什麼鬼話都掰的出來。

二、

對於元宇宙，大家比較有共識的，就是認為Roblox是元宇宙第一股，而 Roblox所提供的遊戲真的是元宇宙遊戲。因為玩家在Roblox所提供的那些平行世界裡，會有個虛擬的身分，然後可以用不同的面貌、不同的身材、不同的職業過著另一個不同的人生。而且，玩家還可以在那個平行世界裡設計自己的平行世界。

三、

我為了搞清楚元宇宙是什麼，特地在我的iPhone下載了Roblox App。然後謊報了一個年齡，註冊了一個虛假身分，進到了其中的一個平行世界裡。

四、

然後我就被丟包到一個廣場上面。我站在那裡，完全不知道要做什麼，也不知道要如何操縱移動我的分身？

而偏偏那個廣場好像就是那個平行世界的入口，所以不時有人憑空出現在我的身邊。那些人出現之後，一個一個都跑了。想來他們都是那個平行世界裡的資深居民，各自去忙各自的事情了。

五、

我站在廣場上，動彈不得，感到非常的焦慮，非常的無助。偏偏這時候還出現了一個變態，他出現之後就直接騎在我的肩膀上，一直不肯下來。

Photo Credit: 印刻出版 一個怪叔叔騎在我的肩膀上。

我想罵他幾句髒話，叫他下來，但是又一時找不到打字或是說話的功能，所以我就更焦慮了。

不過轉念一想，或許他在真實世界中也跟我一樣，也是一個中年大叔或大媽。他也是為了搞清楚元宇宙是什麼，所以才進到了這個平行世界裡。然後他一進來，就剛好騎在我的肩膀上，動彈不得。

我想他老人家一定比我更焦慮吧？

六、

正當我想要放棄的時候，我不經意地找到了移動的方法。於是我終於擺脫了那個騎在我肩膀上的變態，很開心地在街上跑了起來。

當我跑到警察局前面的時候，我也找到了變換髮型的功能。但是很不幸的，我換來換去，卻一直找不到我喜歡的髮型，而且還不小心把我的頭換成了一顆咧嘴而笑的大番茄，一時換不回來。

Photo Credit: 印刻出版 我變成了一顆咧嘴而笑的大番茄。

七、

我頂著一顆番茄頭，繼續在街上慢跑。我找到了一個購物中心，但是卻進不去，而且反正身上也沒有錢。

Photo Credit: 印刻出版 找到購物中心，但身上沒錢、也進不去。

然後我在Roblox App的介面上看到一個蓋房子的功能。我想說隨便按一下，結果沒想到這次卻異常的順利，我馬上被傳送到了郊外，然後在數秒鐘之內，我的豪宅就蓋好了。

這篇文章的最後一張照片，就是我站在我的元宇宙豪宅前的自拍照。

Photo Credit: 印刻出版 我在郊區的豪宅。

八、

我的朋友當中，跟我一樣年紀偏大的人應該不少。建議各位不要放棄自己的人生，不要見到新一代的科技就直接放棄。大家趕快進到元宇宙裡，重新去過我們20歲的屁孩生活吧。

還有，如果你見到一個坐擁豪宅、咧嘴而笑的番茄頭，記得要打個招呼喔。（如果你找得到發話功能的話。）

書籍介紹

本文摘錄自《流寇與創新者——林宜敬的怪奇求學與創業生涯》，印刻出版

作者：林宜敬

他是快樂的軟體工程師，最大的興趣就是寫程式。拿到博士學位之後創業，又遇到一些奇人怪事。

52篇科技人的各式「解Bug」觀察。看世界的角度，跟你想的不一樣！

他在大四的耶誕夜，悟出自己的真愛是「寫程式」；他在美國讀博士的時候，從同學的寫作生涯得知江湖上臥虎藏龍；他在IBM的研究中心排隊吃自助餐時，決定不要再跟那些愛唸書的神經病玩了。

他談為何老闆要自己動手寫程式、為什麼要自己學美編軟體、又為什麼要自己修水電。

這本書是科技人林宜敬針對時代趨勢、社會脈動、業界發展的全方位關照，字字珠璣，拳拳到位。

「耶誕夜的真愛」，收錄了他在求學過程中遇到的奇人怪事，也談到了他參與趨勢科技草創的過程。「自己寫程式的老闆」和「大時代的台商」則是他的創業歷險記。他曾經在魔幻的國度經商，開發了暢銷的軟體，卻被當地的山寨廠商反控是山寨，於是他悟出該翻臉就翻臉，該拍桌就拍桌的道理。最後在「站衛兵的方法」中，他分享了站衛兵、跳傘、準備博士論文口試、交作業得高分的各種妙方，令人拍案叫絕。

Photo Credit: 印刻出版

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航