被四大平台邀課卻始終開不成的臨床心理師：理科太太憑什麼開課？很簡單，因為她「有市場」

文：心理師的腦中小劇場 － 劉仲彬臨床心理師

好吧，身為一個有牌的臨床心理師，加上今（2022）年10月也被同一個課程平台邀課，只是聊一聊，應該不會被理科太太認為是酸酸。

接下來要說的，沒什麼對錯立場，而是以一個「被邀了好幾次課，卻始終沒有開成課」的魯蛇心理師觀點，從「商業立場」與「專業立場」來聊聊整件事究竟怎麼發生，以及線上課程背後的運作歷程。

「她憑什麼開課？而且還是跟諮商相關的專業。」

一星期前，案主在療程中告知我理科開課的事，當時我完全不知道有這堂課，而在10月中旬，我也才被同一個平台邀課，但她憑什麼？很簡單，三個字。

有市場。

這幾年，我陸續被四大平台邀課，然後被各種不同的理由下課。有些是我買氣不足（好啦，幾乎都是這個原因），有些是負責窗口突然消失，有些是簽了約卻完全沒討論進度，有些則是礙於經濟因素推辭。

簡單來說，就是人家有市場，而我只是菜市場。人家有天菜，而我只有手路菜。

於是我逐漸明白，原來有資格開課的專業心理師滿街都是，每個前輩後進肚子裡都有滿滿的料，但遺憾的是，開課的重點不是你「夠不夠格，有沒有料」，而是「誰會買單？」

還記得當初某個負責窗口找我談開課，劈頭第一句話就是「如果把你的文章標上價位，有幾個人會掏錢？」

彼時我才領悟到，原來在他們眼中我不是心理師，而是標價牌。

因為對課程平台而言，開課就像拍戲一樣，目的不是搞慈善，背後都得讓銀兩入袋。於是就像一般製片廠，平台會掐住當紅的議題，人、事、物都行，因為有聲量才推得出去，而接下來就看誰能上場，他們得找到那個天選之人邱森萬。

藝人網紅職人都行，不過形象不能太離譜，畢竟內容要包含「知識學習」才有份量，也不能太嚴肅，否則沒有賣相。但藝人通常很忙，職人通常很僵，網紅是最折衷的選項，因此只要講師背景沾得上邊，內容不要違法，找到能賣掉課程的人最重要。

不過，理科與她的諮商歷程本身就有聲量，有份量也有賣相，肯定吸睛萬千平台首選。

找到人之後，就要進行「募資」了，對我來說，那是一個很殘忍的過程。

一開頭，你會收到一封對你的專業景仰有如滔滔江水連綿不絕，語氣畢恭畢敬的邀課信。然而當時年紀輕，極度容易暈船，眼看人家把機會捧上門，內容也沒透露太多細節，加上一時虛榮心作祟，於是便赴約詳談。結果談了之後才發現──

原來開課，是要自己掏錢的。

因為他們認為這是「你的作品」，因此只有兩條路：付錢請平台幫你拍，不然就是自己拍（而這大多數都是拿的手機自拍），然後付錢請平台上字幕。

拍攝費是15－20萬。

這不是均價，畢竟每個講師的課程長度不同，折扣也不太一樣。當然你也可以自己拍，但拍砸了不僅毀名節，還可能成為常年笑柄。

不過，不是每間平台都會收取拍攝費，有些佛心平台會幫講師拍攝，不額外酌收費用，但分潤會調整。也有些平台負責拍攝，但講師不分潤，而是拿固定講師費用，形同一次買斷。

規則各異，唯一可以確定的是，平台不是凱子，他們不會讓錢打水漂，於是才有了「募資」這件事，目的就是確認「有多少人願意買單？」簡單來說，募資就是集客力的民調，這段時間，平台會接手粉專的後台，投放廣告試水溫，等到募資人數超過開課成本，才會正式開課。

開課之後，拍攝費會從中扣除，也就是說，一堂1800元的課，大概要先賣掉90人次，第一筆錢才會進到講師的口袋。

如果沒過，那講師至少不會白花20萬，頂多也就大家原地解散江湖再見，掰啦。

但這不對啊，明明是對方看中我的專業找我開課，結果糊里糊塗變成我要負擔拍攝費，然後為了不賠錢，再把粉專後台讓給平台操作，挖光自家細節，最後如果沒過募資人數，它們就會說，不好意思，你不夠格。

這就是一般職人與藝人網紅最大的區別。職人超會寫免費專業文章，但推銷商品就被無視，觸及率慘不忍睹。為什麼？因為職人寫文的出發點本身就不是為了營利，他的受眾也習以為常。因此一旦轉型，既沒有藝人光環，也沒有營造買氣的管道，更沒有經紀公司管理門面，平時都關在巨塔，一遇到賣課環節，便只能盲刷人情卡套現。

為何不找專業的人開課，這就是原因！因為沒人買。萬人響應一人到場的情況，不會只出現在某個聚會或廣場，於是忙了一圈，搞得像直銷一樣，最後才發現自己也不缺錢，然後對網紅羨慕忌妒恨。

呂秋遠說，網紅開專業課的傷害性不大，侮辱性極強。然而當平台對你說，我知道你很專業，不過這次募資人數未達標無法合作時，我認為那已經不是侮辱性，而是毀滅性了。

畢竟跟當初想的完全不一樣啊。

但這就是整個社會告訴你的事，免費午餐跟商業套餐是兩回事。免費的看人氣，付費的看底氣，底氣不足的傢伙，到頭來只能對自己生氣。

當然，以上都只是我的個人窘境，順利開課成功的人氣心理師不在少數，而我只是比較不成材的那個。

這個市場，一向都不是以專業為本，而是利益掛帥，誰能賣得動才是重點。就算不符合專業資格，文案都可以繞過去，內容都可以優化。我相信今天的專業反動，理科太太與平台團隊一定在小房間預先沙推過了，法律顧問也不會閒閒沒事。募資只是把群眾反應跟他們的預期做個對比，反正只要影片還沒開拍，一切都有調整的彈性，即便觀眾不買單，頂多退費就是（更新：果然今天退費了）。