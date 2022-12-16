2022/12/16,
文學

「故常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼」的斷句問題

「故常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼」的斷句問題
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

《道德經》成書於春秋末至戰國時期，而《帛書老子》甲本抄寫於漢高祖劉邦稱帝之前（證據是甲本沒有避諱「邦」字），相距《道德經》成書時間最長是二百多年，最短不足一百年，可算在歷史上接近。

讀了香港大學哲學系榮休教授Chad Hansen英譯《道德經》的開首幾章，見到第一章這兩句：

Thus, to treat 'not-exist' as constant is desiring to use it to view its mysteries.

To treat 'exists' as constant is desiring to use it to view its manifestations.

原文歷來有兩個不同的斷句：

故常無欲，以觀其妙，常有欲，以觀其徼。（「無欲有欲」斷句）

故常無，欲以觀其妙，常有，欲以觀其徼。（「無有」斷句）

老子《道德经》
圖片由作者提供／網上圖片

Hansen顯然是採用了「無有」斷句。唐朝以前，《道德經》的注疏都採「無欲有欲」斷句，例如影響巨大的王弼注；宋代的王安石和蘇軾等提出「無有」斷句，後來影響漸大。1973年馬王堆漢墓《帛書老子》甲乙本出土，這兩句都作「故恆無欲也以觀其眇恆有欲也以觀其所噭」，那「也」字確定了斷句應為：

故恆無欲也，以觀其眇，恆有欲也，以觀其所噭。

《道德經》成書於春秋末至戰國時期，而《帛書老子》甲本抄寫於漢高祖劉邦稱帝之前（證據是甲本沒有避諱「邦」字），相距《道德經》成書時間最長是二百多年，最短不足一百年，可算在歷史上接近。加上稍後的乙本這兩句跟甲本是一樣的，足以支持《道德經》原文這兩句有「也」字，亦即是說支持「無欲有欲」斷句。

可是，仍然有學者不接受《帛書老子》的證據，堅持「無有」斷句，理由是「常有欲」與《道德經》「清靜無為」的思想有牴觸。但「無為」等於「反有欲」嗎？《道德經》裏最接近「反有欲」的，只有第十九章的「少思寡欲」和第四十六章的「咎莫大於欲得」，但主張的是節制欲望而非消除欲望。

更重要的是，「故常無欲，以觀其妙，常有欲，以觀其徼」裏的「欲」，在這個上下文裏最合理的理解不是「欲望」，而是「意欲」或「意向」（第三十六章的四個「欲」字都是這個意思，只是助動詞與名詞之別：「將欲歙之，必故張之；將欲弱之，必故強之；將欲廢之，必故興之；將欲取之，必故與之。」）。這裏的「無欲」和「有欲」，是為了達致不同的「觀」：摒除意向，便可以觀道於天地之（獨立於人的）自然生成；產生意向，便可以觀道於萬物之（可有用於人的）各種終歸型態。此外，「常無欲」和「常有欲」的「常」，不是空泛的「恆常」或「經常」，而是就「觀」而言，不過是在「觀」的過程中的「常」而已。

反觀「無有」斷句，除了不符合《帛書老子》，還有其他問題。「常無」／「常有」和「欲以觀其妙」／「欲以觀其徼」的主語是甚麼？如果說是不同的主語，那麼，「常無」／「常有」如何達致「欲以觀其妙」／「欲以觀其徼」便不清楚了。如果說是同一主語，那主語是「道」還是「人」呢？無論選擇哪一個，都欠說服力。王安石認為是「道」，所以說「道之本出於無，故常無所以自觀其妙；道之用常歸於有，故常有得以自觀其徼」（見《老子集成》）「欲以觀」竟變成道的「自觀」了！如果認為主語是「人」，那麼「常無」／「常有」的「常」便不通，唯有訓為「尚」，但那顯然是牽強的。

（文章獲授權轉載，原文可見於。）

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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