【影評】《瘋狂富作用》：實至名歸的坎城金棕櫚，但令人不禁想問魯本奧斯倫還能走多遠？
我們想讓你知道的是
今年坎城影展金棕櫚電影，《瘋狂富作用》在「不正確」的亂流中，盡情佈署著階級、性別、種族等等的政治符號象徵，卻也展現了準確的敘事結構：名模情侶的開展，與電影結尾男女關係的結束。在充滿意識形態的混亂邊緣，重新拉回探討人性與慾望，性別與權力。不管在敘事的創新，與劇本的完整性來說，確實金棕櫚實至名歸。
文：拉特飯
瑞典導演魯本奧斯倫（Ruben Östlund）繼上一部舊作《抓狂美術館》（Square）一舉獲得坎城影展最高榮譽金棕櫚獎之後，於2022年交出的下一部新作《瘋狂富作用》（Triangle of Sadness）又戴上金棕櫚桂冠，且延續著前作，同樣把腦筋動到有錢人頭上，同樣以犬儒口吻考驗著嘲諷的限度，甚至加以惡搞，太過誇張並開始質疑電影為何要如此仇富？
有別於《抓狂美術館》以高雅藝術面對活生生的「關係美學」（Relational Aesthetics）探討社會階級與其倫理的變動疆域（所謂的社會性與道德性），如同英文片名「Square」——方塊「在框裡面（社會中）承擔共同的權利與責任」；至於《瘋狂富作用》的英文片名「Triangle of Sadness」——在片中只是稍微帶到的男主角皺眉的三角形，而《瘋狂富作用》作為一部更純粹的政治性電影，不免讓人將的三角形端點分別填上，電影中與相對於現實的三個社會位階：富人（老闆）、中產階級（白領）與勞動者（藍領）。
《瘋狂富作用》首先聚焦在時尚圈，熟悉的魯本奧斯倫擅長在旁枝末節製造無關緊要的性別嘲諷感，以AA制名模情侶關係探討平權問題，同時開始進行導演擅長的「政治不正確」，以及隨之登場冗長對話讓人分心，並開始讓文青影迷們捏把冷汗（心裡OS：這就是今年金棕櫚水準？）。
但先別急，片長近140分鐘的電影才剛開始。
《瘋狂富作用》大體上前段敘事像是《抓狂美術館》的延續，並介於崩壞的邊緣，同時製造（或挑釁了）觀眾的不耐煩程度讓人想起了拉斯馮提爾（Lars von Trier）。
但也許是因為魯本奧斯倫得了大獎之後，資金的籌募上無慮，並證明可以控制如商業電影的大場面：才可以打造富豪遊艇的階級荒謬寓言，與隨後發生的船難與浩劫餘生劇情，如此高成本的藝術電影，讓人想到同樣有艘船的馬修巴尼（Matthew Barney）。
「I sell the shit」俄羅斯肥料大亨在船上說著如此雙關笑話，隨後開始一連串不間斷的「魯本奧斯倫式」的政治不正確的「不好笑」幽默，並在旅客暈船大量嘔吐，如同節制版的B級電影中達到極致，自己是同時想到麥可漢內克（Michael Haneke）的《第七大陸》末段的搗毀一切成為廢墟，但同時又看到東南亞女傭們，出動軍事化的清潔勞動又感到某種欣慰？好像是如同《珍妮德爾曼》中看到自己母親守護著家的清潔與乾淨。
乃至於在看似浩劫餘生中，才可以上演恍若《1984》，權力讓人腐敗，船上的勞動者變成新的船長開始眷戀男色，想必這樣的冷笑話，又會招致各方進步派的白眼，而創作者似乎可以藉此影射共產體制現狀的獨裁，只是想「左右」平衡一下。
政治電影，還是用電影方式來解決，短暫的理想幻夢（fantasy），進行到此：藝術不是不夠現實，而是太過現實了！那要如何收尾？利用看似荒島其實只是另一個有錢人的度假村，很巧妙地結束這一種只是在「現實隔壁」的烏托邦，如《寄生上流》的豪宅地下室。
《瘋狂富作用》在「不正確」的亂流中，盡情佈署著階級、性別、種族等等的政治符號象徵，卻也展現了準確的敘事結構：名模情侶的開展，與電影結尾男女關係的結束。在充滿意識形態的混亂邊緣，重新拉回探討人性與慾望，性別與權力。不管在敘事的創新，與劇本的完整性來說，確實金棕櫚實至名歸。
但也許是電影中太多令人堪慮、過於犬儒（cynicism）的幽默感，觀影結束後會接續問著魯本奧斯倫還可以走多遠的問題，兩座金棕櫚獎的印象，卻遠不及麥可漢內克與達頓兄弟（Dardenne brothers）。
雖說，在當代早就沒有什麼電影大師，但《瘋狂富作用》不免只是被說是很會得獎的作品，而非背後有令人尊敬的導演。如同電影中，遊艇上富商與船長在討論著時代與政治，而魯本奧斯倫像是確切演譯了這個電影時代浪尖的唯物主義者。
延伸閱讀
- 《抓狂美術館》與當代社會：藝術該超脫現實，還是根基於現實生活？
- 《影癒心事》：如何讓《婚姻風暴》的雪崩停止，不成為越滾越大的雪球？
- 【影評】《瘋狂富作用》：既是危機災難片，又是生存驚悚片，預示著之後噴發的大量嘔吐物和糞便
- 2022坎城主競賽得獎名單：韓國影人囊括最佳導演、影帝兩大獎，朴贊郁：我們的觀眾不滿足於勉強可以的電影
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。