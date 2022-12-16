2022/12/16,
影劇

【影評】《瘋狂富作用》：實至名歸的坎城金棕櫚，但令人不禁想問魯本奧斯倫還能走多遠？

【影評】《瘋狂富作用》：實至名歸的坎城金棕櫚，但令人不禁想問魯本奧斯倫還能走多遠？
《瘋狂富作用》劇照｜Photo Credit: CATCHPLAY提供

我們想讓你知道的是

今年坎城影展金棕櫚電影，《瘋狂富作用》在「不正確」的亂流中，盡情佈署著階級、性別、種族等等的政治符號象徵，卻也展現了準確的敘事結構：名模情侶的開展，與電影結尾男女關係的結束。在充滿意識形態的混亂邊緣，重新拉回探討人性與慾望，性別與權力。不管在敘事的創新，與劇本的完整性來說，確實金棕櫚實至名歸。

文：拉特飯

瑞典導演魯本奧斯倫（Ruben Östlund）繼上一部舊作《抓狂美術館》（Square）一舉獲得坎城影展最高榮譽金棕櫚獎之後，於2022年交出的下一部新作《瘋狂富作用》（Triangle of Sadness）又戴上金棕櫚桂冠，且延續著前作，同樣把腦筋動到有錢人頭上，同樣以犬儒口吻考驗著嘲諷的限度，甚至加以惡搞，太過誇張並開始質疑電影為何要如此仇富？

有別於《抓狂美術館》以高雅藝術面對活生生的「關係美學」（Relational Aesthetics）探討社會階級與其倫理的變動疆域（所謂的社會性與道德性），如同英文片名「Square」——方塊「在框裡面（社會中）承擔共同的權利與責任」；至於《瘋狂富作用》的英文片名「Triangle of Sadness」——在片中只是稍微帶到的男主角皺眉的三角形，而《瘋狂富作用》作為一部更純粹的政治性電影，不免讓人將的三角形端點分別填上，電影中與相對於現實的三個社會位階：富人（老闆）、中產階級（白領）與勞動者（藍領）。

AP22149286161482
Photo Credit: AP / 達志影像
魯本奧斯倫憑藉《抓狂美術館》、《瘋狂富作用》兩度獲得金棕櫚

《瘋狂富作用》首先聚焦在時尚圈，熟悉的魯本奧斯倫擅長在旁枝末節製造無關緊要的性別嘲諷感，以AA制名模情侶關係探討平權問題，同時開始進行導演擅長的「政治不正確」，以及隨之登場冗長對話讓人分心，並開始讓文青影迷們捏把冷汗（心裡OS：這就是今年金棕櫚水準？）。

但先別急，片長近140分鐘的電影才剛開始。

《瘋狂富作用》大體上前段敘事像是《抓狂美術館》的延續，並介於崩壞的邊緣，同時製造（或挑釁了）觀眾的不耐煩程度讓人想起了拉斯馮提爾（Lars von Trier）。

但也許是因為魯本奧斯倫得了大獎之後，資金的籌募上無慮，並證明可以控制如商業電影的大場面：才可以打造富豪遊艇的階級荒謬寓言，與隨後發生的船難與浩劫餘生劇情，如此高成本的藝術電影，讓人想到同樣有艘船的馬修巴尼（Matthew Barney）。

「I sell the shit」俄羅斯肥料大亨在船上說著如此雙關笑話，隨後開始一連串不間斷的「魯本奧斯倫式」的政治不正確的「不好笑」幽默，並在旅客暈船大量嘔吐，如同節制版的B級電影中達到極致，自己是同時想到麥可漢內克（Michael Haneke）的《第七大陸》末段的搗毀一切成為廢墟，但同時又看到東南亞女傭們，出動軍事化的清潔勞動又感到某種欣慰？好像是如同《珍妮德爾曼》中看到自己母親守護著家的清潔與乾淨。

乃至於在看似浩劫餘生中，才可以上演恍若《1984》，權力讓人腐敗，船上的勞動者變成新的船長開始眷戀男色，想必這樣的冷笑話，又會招致各方進步派的白眼，而創作者似乎可以藉此影射共產體制現狀的獨裁，只是想「左右」平衡一下。

《瘋狂富作用》一場笑看有錢人翻船的荒誕之旅，即將啟航
Photo Credit: CATCHPLAY提供
《瘋狂富作用》劇照

政治電影，還是用電影方式來解決，短暫的理想幻夢（fantasy），進行到此：藝術不是不夠現實，而是太過現實了！那要如何收尾？利用看似荒島其實只是另一個有錢人的度假村，很巧妙地結束這一種只是在「現實隔壁」的烏托邦，如《寄生上流》的豪宅地下室。

《瘋狂富作用》在「不正確」的亂流中，盡情佈署著階級、性別、種族等等的政治符號象徵，卻也展現了準確的敘事結構：名模情侶的開展，與電影結尾男女關係的結束。在充滿意識形態的混亂邊緣，重新拉回探討人性與慾望，性別與權力。不管在敘事的創新，與劇本的完整性來說，確實金棕櫚實至名歸。

但也許是電影中太多令人堪慮、過於犬儒（cynicism）的幽默感，觀影結束後會接續問著魯本奧斯倫還可以走多遠的問題，兩座金棕櫚獎的印象，卻遠不及麥可漢內克與達頓兄弟（Dardenne brothers）。

雖說，在當代早就沒有什麼電影大師，但《瘋狂富作用》不免只是被說是很會得獎的作品，而非背後有令人尊敬的導演。如同電影中，遊艇上富商與船長在討論著時代與政治，而魯本奧斯倫像是確切演譯了這個電影時代浪尖的唯物主義者。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。