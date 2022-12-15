2022/12/15,
政治

曼城中國領館打人事件後續：6名中國官員已離開英國

曼城中國領館打人事件後續：6名中國官員已離開英國
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly，港譯「祁湛明」）12月14日表示，今年10月發生在中國駐曼徹斯特領事館門前的外交官打人事件，已經導致6名中方人員被調離，而英國警方原先想對這些當事人進行訊問。

文：德國之聲中文網

英國外交大臣克萊弗利在一份書面聲明中表示，這些中國外交官是在英國警方要求對其進行訊問之後才被調離英國的，「令我感到失望的是：他們將不會接受訊問或者面臨司法審判。但不管如何，那些對發生在曼城的可恥事件負有責任的人將不再是派駐英國的領事人員，這是正確的。」

今年10月中共黨代會期間，一名華裔示威者在中國駐曼徹斯特領事館前抗議習近平時，被疑為中國外交人員的幾名男子拖入領事館院內，隨後遭到拳打腳踢。英國警方此後展開了調查。

英國外交大臣克萊弗利說，根據社群網站上流傳的圖像，若干人在領事館大門附近的行為「看上去是完全不可接受的」。事發後，克萊弗利已經召見過中國駐英國臨時代辦

Photo Credit: Reuters / 達志影像
英國外交大臣克萊弗利

克萊弗利在12月14日的聲明中透露，英國警方此前已經要求曼城領館的6名中國外交人員放棄外交豁免權，以便接受警方訊問。警方同時也通知了中國駐倫敦大使館，要求後者在一星期內採取措施。「但是作為對我方請求的回應，中國政府現在將這些外交官員從英國調離，其中也包括中國總領事本人。」

曼徹斯特大區警方也發表聲明稱，將繼續調查這起圍繞著抗議活動的案件。

英國議會外交事務委員會主席卡恩斯（Alicia Kearns）說，英國政府應當禁止這六名官員再次入境英國。

資料來源：路透社

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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