《智慧型手機知識碎片化時代的「閱讀力」最新技術大全》：七個方法，教你看穿「觀點偏頗的媒體」

文：佐佐木俊尚

七個方法，教你看穿「觀點偏頗的媒體」

一般人究竟該如何才能辨別出「觀點偏頗的媒體」呢？

其實這是一件不容易做到的事情，且沒有固定的手法。

但我認為，有七個方法可以幫助讀者來做分辨。

1. 對事件的描述過於簡單，且喜歡把話說死

發生在社會上的事情大多很錯綜複雜，我們無法簡單地只把某個原因拿來做為解釋一件事之所以會發生的因果關係。

因此一個對「知」抱持真誠心態的人，一定會羅列出好幾種原因，藉由推敲「有證據支持這個原因嗎？」「這個原因有科學上的依據嗎？」等方式，逐一來做檢證，以此推測出真正的原因。

然而，價值觀偏頗的人可不會去做這種麻煩事。

他們只會告訴你：「其實你不懂啦，真正的原因只有一個！」這樣單純的結論。而且，還喜歡把話說得很死。

要是每一件事情都能立刻得到簡潔明快的答案，那麼人類社會怎麼還會這麼複雜呢？

2. 把某個人當成「壞人」，煽動對立情緒

我們經常可以在社群上看到，政治立場偏右的人認為「左派的人太不像話了，必須要給他們一點顏色瞧瞧」；相反地，政治立場偏左的人也認為「右翼都是壞分子，一定要對其進行批判」。

近來，既不屬於左也不屬於右，單純只是「想用語言來攻擊別人」的人正在增加。下面就是他們會說出來的話：

「高齡者不可原諒，一定要好好批評他們一番！」

「最近的年輕人實在太糟糕了！」

「大企業是這個社會的毒瘤！」

「明明還很年輕卻不在大公司裡好好磨練，跑去搞什麼新創公司！」

會講出這種話的人，其發表文章的最初目的，就是為了去攻擊他人。

另外，還有些人看準了「想用語言來攻擊別人」的人可能帶來的商機，於是故意去創作一些專門妖魔化某些個人的文章，以此獲利。

這兩類人說白了，不過就是一丘之貉。

我們在讀這種專門說別人壞話的文章時，雖然能獲得一時的痛快，但卻不會得到任何實質的收穫，而且這類文章通常都帶著極強的偏見。

3. 注意文章裡是否出現「需要留心的關鍵字」

「真實」、「真面目」、「懦弱」、「撒謊」、「假面具」、「戀棧」。

如果讀者們在一篇文章的標題或內文中看到上述幾個詞彙，那麼就要當心點囉！

若是商業類文章，則要留意「一流和三流」、「很會賺的人」、「年收二千萬的人」這類選詞用字。

其實呢，大家若在文章裡發現自己平常不會在生活中使用的語彙時，就要對該文章提高警覺了。

如果一個人在職場或學校裡說出：「那個傢伙的真面目其實是……。」「我要扒下他的假面具！」這種話，想必大家都會想離他遠遠的吧！

確實，這類措辭強烈的語言，有其需要被使用的狀況。

但在一般商務場合中，假使某個人若無其事地告訴你：「我的工作能力很強喔！」「我的年收高達……。」我想你應該不會想和這樣的人深交吧！

可以說，會認為「文章的標題要使用這類詞彙來吸引他人注意」的人，他們的良心都有點扭曲。讀者要做的，就是與其保持一段安全的距離。

對於那些喜歡使用強烈語彙的媒體，我想送他們一句來自《BLEACH》這部漫畫裡的名言。

「不要把措辭強烈的詞彙掛在嘴邊，那樣只會讓你看起來很弱而已。」

4. 匿名證言或評論過多，新聞的來源不明

若要用一篇文章對實際發生的事情進行解說，作者必須好好地解釋清楚，他是從哪裡得到哪些資訊的。

然而在市面上的雜誌裡，我們往往可以看到「提供證言的幾乎都是匿名人士」，這種令人起疑的報導文章。

「檢調相關人士表示」、「熟悉業界的人士表示」、「專家表示」……

社會上的確存在不以匿名為條件就不提供訊息的人，但若是連發表評論的專家都以匿名的方式來處理，那麼就太讓人起疑了。

一位精通某個領域的專家，應該把自己的頭銜和本名讓閱聽大眾知道。

有些記者在寫文章時，經常會在自己的腦中憑空創造出一堆「相關人士」、「專家」和「業界人士」，讀者們可要小心留意才行。

5. 文章裡出現「擺明就是陰謀論」的內容

從古至今都有許多人願意相信，「這個世界的運作，是由某些人的陰謀所推動的」這種說法。

在二十世紀初葉，「猶太人企圖掌控這個世界」的陰謀論開始出現在世人面前，其中甚至連知名電影導演和汽車公司大老闆，都對這種言論深信不疑。而這個陰謀論日後也成為納粹發起「猶太人大屠殺」（Holocaust）的原因。

從此之後，每逢世界上有大事件發生，陰謀論就會如影隨形地出現。

以下列舉幾個代表性的例子：

「阿波羅宇宙飛船根本沒有登上月球，月面著陸的影像其實是在攝影棚裡拍出來的。」

「發生在美國世貿中心的九一一恐怖攻擊事件，其實是美軍自導自演的一齣戲。因為在人們拍攝到的影片中，可以發現飛彈的影像。」

「失事墜落在御巢鷹山的日本航空客機，其實是被美軍給擊落的。」

「三一一東日本大震災其實是一個人工地震。」

上述這些光聽就很荒誕無稽的謠言內容，有時甚至會被包裝成非小說或商業類書籍販售，雖然通篇胡說八道，卻經常可以在書店的架上看到。

市面上還有些以陰謀論為本而創作的電影，由於頗為賣座，造成有更多的人對影片中的觀點深信不疑。

除了大事件之外，在小地方我們同樣能看到陰謀論的影子。例如：在推特上發現有人和自己所持意見相左的時候，某些人就會說：「這傢伙一定是收了誰的錢。」或者當發現自己喜歡的藝人離開某檔節目時，某些人會說：「這背後一定有來自電視臺施加的壓力。」這種言論其實也都是不折不扣的陰謀論。

希望讀者們都能和陰謀論保持安全距離。

6. 文章裡毫無根據地出現「被掩蓋的真相」

要戳破陰謀論的方法，說穿了只有一招。

那就是去確認，關於這個「陰謀」是否可以查到「公開的資訊」。

在今天這個時代，中央和地方政府已經把許多手上的資訊公諸於世了。

因此若有人只以「沒有公開的秘密資訊」為依據來闡述「真相」，那麼這個人所說的話，就極有可能是「陰謀論」。

不可否認，世界上確實存在著「沒有公諸於世的秘密資訊」。例如幾年前，前美國中央情報局（CIA）職員史諾登（Snowden）就曾把美國在全球範圍內搞竊聽的事情公諸於世。

然而像史諾登這樣的例子畢竟極其罕見。

至少在現實生活中，把自己討厭的人在推特上所發表的刺耳言論視為「沒有公諸於世的秘密資訊」來看待，未免也太不合常理了。