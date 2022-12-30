《99%隱形的城市日常設計》：生物危害標誌的說服力和特色卻可能成了缺點——因為它太酷了！
我們想讓你知道的是
本書作者Roman Mars與Kurt Kohlstedt是Podcast節目99% Invisible的主持人與製作人，他們藉由對城市的深入研究與觀察，搭配貫穿全書、充滿溫度又時尚精緻的手繪插畫，完成這本俐落的城市探險指南。本書將吸引任何對設計、城市環境、都市規劃以及熱愛觀察城市中不為人知風貌的宅宅（Nerd）們！。
文：羅曼．馬斯（Roman Mars）、柯特．科爾斯泰特（Kurt Kohlstedt）
認出它、記住它——警告標誌
世界上有各種警告標誌，提醒著我們這時應該感到害怕，要我們離遠某處，或禁止我們從事某種行為。警告標誌大多好懂，因為可以直接從標誌看出意義，例如火焰圖案或是火柴人踩到濕地滑倒。然而也有一些標誌標示的危險很抽象，很難用視覺方式呈現。
生物威脅（biological threats）就是一種相當狡猾卻眼不能見的危險，有時是以極小的粒子造成危害，通常無色無味，所以很難用實體形象表示，只能抽象描繪。然而內含危險微生物、病毒、有毒物質的空間或包裝必須有明顯的視覺標示。在統一的設計標準出現之前，處理危險生物材料的科學家要面對各種令人頭昏眼花的警告標示，每個實驗室都有自己的版本。
就連軍隊內部也無法統一標示的形狀或顏色：美國陸軍實驗室使用藍色的倒三角形來標示生物危害，美國海軍卻使用粉紅色的矩形標示。另一方面，萬國郵政公約（Universal Postal Convention）在運送生物材料時使用的標示，是紫色背景、毒蛇纏繞的手杖。
1960年代，美國陶氏化學公司（Dow Chemical Company）開始擔心警告標誌不一致的問題。陶氏化學與美國國家衛生院（National Institute of Health，縮寫：NIH）合作開發危險生物材料容載系統，若沒有放諸四海皆準的標誌設計，恐造成實驗人員不慎感染，進而導致更嚴重的慘劇。1967年，國家衛生院的查爾斯．L．鮑德溫（Charles S. Baldwin）和羅伯特．S．朗科（Robert S. Runkle）非常關切這個議題，於《科學》（Science）期刊共同發表了一篇重要的文章，推廣我們現今使用的生物危害標誌。
專案小組為了設計這個生物危害標誌，制定了六項設計原則。標誌要夠震撼，同時必須易於辨識、能留下記憶。同時，標誌還要有特色、夠清楚，才不會與其他標誌混淆。至於實際面的考量，標誌的形狀要便於使用板模轉印於容器外。另外還要考慮對稱，這樣才能從不同角度識別危險標誌。
最後，標誌不得冒犯人，要特別注意標誌設計不能讓人對特定種族或宗教產生負面或有爭議的聯想。生物危害標誌沒有已知視覺元素作為設計基準，若要避免不小心令人產生聯想，只能從頭設計全新的符號。鮑德溫後來在訪問中表示：「我們想要能留下記憶卻沒有實質意義的圖案，這樣才可以向大眾灌輸這個符號的意義。」 陶氏化學的專案小組明白了上述原則，手上也有了設計標準，便著手開始設計各種不同的生物危害標示。為了確保最後的成品確實能留下記憶又不具實質意義，專案小組工程師和設計師公開了入選的六個設計，找來民眾做測試。
專案小組把六個待測試符號與18個常見符號或商標放在一起，請來自25個城市，共300名受試者進行測試。18個常見符號包括花生先生（Mr. Peanut）、德士古石油公司的星星標誌、殼牌石油標誌、紅十字標誌，甚至還有卍字符號。
受試者必須指認或猜測符號代表的意義。接著，研究員會把受試者的回應做成「意義量表」。一週後再讓同一群受試者看一組60個符號，也就是原本的24個符號再加上新的36個符號。受試者必須回憶自己在第一輪測試中看過哪些符號，研究員會使用受試者的回答再做成一份「記憶量表」。
測試結束後勝出的符號，在兩個量表的得分都是六個候選符號中最高的。優勝符號最容易被記住，也最難與任何事物產生聯想。這個符號也符合起初設定的其他設計標準，甚至超過標準。雖然這個符號的形狀頗為複雜，但是轉印容易，而且只用直尺和圓規就能繪製。符號的三葉形狀又是另一個優點，三葉型成旋轉對稱，不管是貼紙或轉印都沒有方向的問題，就算貼上標示的桶子或是箱子側放或倒置，還是可以輕易辨識。該符號使用亮橘色，與背景產生對比，也能提升能見度。
生物危害標誌看似不會產生意義聯想，卻與多年前問世的三葉輻射警示標誌有些相似，這是一個優點。形狀較為簡單的三葉輻射標誌是加州大學柏克萊分校的設計。加州大學放射實驗室（Radiation Laboratory）健康化學團隊（Health Chemistry Group）當時的負責人內爾斯．嘉爾登（Nels Garden）後來表示：「團隊中不少人提出各種不同的設計，最多人喜歡的是原子放射輻射線的圖案。」事後來看，也可以說三葉輻射標誌替三葉圖案和嚴重危險之間建立了連結。
但是在1960年代，生物危害標誌還是很新、很抽象的設計，所以下一步就是要開始使用這個仍無實質意義的符號，藉此替它賦予意義。1967年，鮑德溫和朗科建議：「這個符號應該用來代表實際存在或可能發生的生物危害，用來標示承裝可能造成危險的物質，或已被危險物質污染的設備、容器、空間、材料、實驗用動物等。」兩位作者也在文章中替生物危害（biohazard）下了清楚的定義：生物危害指的是「透過直接傳染人類或間接影響人類環境，而對人類健康造成或可能造成危害的傳染性物質。」
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。