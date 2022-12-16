林益世有畏罪逃亡之虞，高院裁定延長限制出境8個月，28日刑事大法庭將辯論法律見解
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由於二審、更一審的裁判法律見解明顯歧異，上訴後法院認為有統一法律見解的必要，刑事大法庭排定本月28日下午開庭進行言詞辯論，林益世本人據聞也會出庭。
前行政院秘書長林益世因涉嫌收賄6300萬元，遭判處4年10月徒刑，但因檢方不服並上訴，此案目前已上訴最高法院審理中。高等法院更一審認定，林益世涉及收賄重罪，有高度畏罪逃亡可能，因此裁定自今（16）日起，延長林益世限制出境、出海8個月。
根據裁定書指出，林益世被判處有期徒刑4年10月，以一般人趨吉避凶、畏懼重罪審判的心態，認為其畏罪逃亡的可能性甚高。加上以林益世的學經歷、經濟能力、所涉犯罪情節與所犯罪名之輕重等因素，如果只以限制住居、增加具保金額等方式，都不足以排除逃亡的可能性，因此認為有繼續限制出境、出海之必要。
林益世從自2020年4月16日起限制出境、出海8月，並自2020年12月16日、2021年8月16日、2022年4月16日起，各延長限制出境、出海8月在案。2022年12月16日起，將延長限制林益世出境、出海8月。
審判超過9年，被限制出境3年
林益世2010年在立委任內，向爐渣業者地勇公司負責人陳啟祥收賄6300萬元，施壓中鋼賣爐下渣給地勇，卻未依法據實申報財產，而是交給母親沈若蘭與妻子彭愛佳保管藏匿，直到被媒體踢爆收賄事實後才自首認罪。
最高法院檢察署特偵組於2012年10月25日將全案偵查終結，將被告林益世、彭愛佳、沈若蘭、沈煥璋、沈煥瑤等5人提起公訴，2013年4月30日，臺北地方法院一審判處林益世有期徒刑7年4個月。其餘被告，包括彭愛佳、沈若蘭、沈煥璋、沈煥瑤等人，則全部獲判無罪。判決結果出爐，社會上罵聲四起。許多司法官亦提出不同意見。
後來2016年2月26日，台灣高等法院二審判決，林益世的部份，收取6300萬元依「違背職務收受賄賂罪」判處有期徒刑12年，褫奪公權8年；職務上要求賄賂、隱匿貪污部份無罪；公務員財產來源不明罪判處有期徒刑2年，褫奪公權2年，併科罰金1580萬元。合併執行有期徒刑13年6個月，褫奪公權8年，併科罰金1580萬元。檢察官不服二審判決，對林益世等五人均上訴至最高法院。
2018年8月22日，最高法院三審判決，林益世公務員對於違背職務之行為收受賄賂部分（收取6300萬元）撤銷，發回台灣高等法院；職務上要求賄賂、隱匿貪污部份無罪定讞；公務員財產來源不明罪判處有期徒刑2年，褫奪公權2年，併科罰金1580萬元定讞。
2021年6月9日，臺灣高等法院更一審判決，認為林益世並無直接施壓中鋼大股東經濟部，不構成貪污罪，只構成「公務員假借職務犯恐嚇得利罪」，且此案審理已逾8年，也依速審法減刑，改判4年10月，褫奪公權5年。檢察官、林益世均不服更一審判決，上訴至最高法院。
更一審表示，檢方指控林益世涉嫌違反職務收賄罪，此罪之法定本刑為無期徒刑或10年以上徒刑，因此客觀上判定林益世有高度畏罪逃亡之可能性，再考量其經濟能力、犯罪情節等，有實施境管之必要性，因此裁定延長林益世自今天起再次限制出境、出海8個月，此案可再抗告。
法律見解分歧多，刑事大法庭將再次審理
《自由時報》報導，由於二審、更一審的裁判法律見解明顯歧異，最高法院刑七庭承審上訴案後，認為有統一法律見解的必要，今年6月提案刑事大法庭審理。大法庭排定本月28日下午開庭，將邀請學者提供法律鑑定意見，再由檢、辯雙方進行言詞辯論，據指出林益世也會出庭。
問題包括2項，一是民意代表受託於議場外對行政機關或公營事業機構承辦人員為關說、請託或施壓等特定行為，是否屬民意代表「職務上之行為」？可否援引一般公務員所謂「實質影響力說」做為認定的標準？二是民意代表違反公職人員利益衝突迴避法的「禁止假借職權圖利」規定，是否該當貪污治罪條例「非主管或監督事務圖利罪」中的「違背法律、法律授權之法規命令、職權命令、自治條例等」要件？
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核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。