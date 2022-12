《國家力量決勝點》：暗殺、恐攻、黑牢——情報機構策畫的祕密行動與「蜜糖陷阱」

文:佩德羅.巴尼奧斯(Pedro Baños)

【暗殺、恐攻、黑牢——情報機構策畫的祕密行動】

不知敵之情者,不仁之至也。 ——孫子

情報機構會直接或間接地,為了各種權力、政治或經濟目的而策畫、指揮和執行祕密行動。就如同馬倫切斯伯爵所說:「情報部門經常試圖從事道德敗壞、法律禁止的活動,而這也是這類機構成立的目的。他們為了執行任務而藉助於傀儡、劍客、刺客、小偷,如今甚至還僱用犯罪組織,諸如黑幫、土匪和皮條客。」

歐洲運動組織:美國暗中控制的政宣傀儡?

冷戰期間,為防止蘇聯向西歐國家擴張,中情局在1949∼1959年向泛歐(pan-European)運動人士捐助相當於今日5,000萬美元的資金,以促進歐洲一體化。根據2000年解密的美國檔案,福特基金會(Ford Foundation)及洛克斐勒基金會(Rockefeller Foundation)提供的資金有部分流向成立於1948年、白宮用來形塑新歐洲的工具——促進歐洲聯合委員會(American Committee on United Europe,ACUE)。

該委員會在當時負責金援推動歐洲聯邦主義(European federalism)的主要組織「歐洲運動」(European Movement),而其分支機構之一的「歐洲青年運動」(European Youth Campaign)則完全由白宮提供資金並負責運作。

華府把這些歐洲組織當成傀儡控制,稍有異議就威脅要解散他們,其指導原則就是:他們必須在歐洲民眾之間,推動某種特定的思維並消除異議,因此根本沒有商量的空間。

遭中情局暗殺上百次的卡斯楚

中情局企圖殺害古巴領導人卡斯楚(Fidel Castro,1965∼2011年掌權)的多次行動,是中大型強權情報部門祕密行動的絕佳案例。古巴情報機構宣稱,美國最少試圖暗殺卡斯楚638次,不過其中大多數行動甚至沒有完成規畫和準備階段,實際上大約只執行了100多次。這些暗殺行動絕大部分集中在卡斯楚執政的前二十年,也就是1959∼1979年。專責研究政府情報活動、眾所周知的「丘奇委員會」(Church Committee)*1975年的一份報告指出:「有確切的證據顯示,在1960∼1965年間,中情局參與至少八起暗殺古巴領導人的陰謀」。

*正式名稱為「參議院情報特別委員會」(United States Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities)。

除了專門針對卡斯楚個人的行動外,中情局也有針對古巴的計畫及其他祕密行動,單是獲得證實的就超過20起。1960年3月17日,總統艾森豪(Dwight David Eisenhower,任期1953∼1961年)同意了對抗卡斯楚主義政權的地下行動計畫,此計畫預計藉由暗中軍事干預,以另一個美國更能夠接受的政權取代卡斯楚政權。

不久之後,甘迺迪總統成立特設綜合小組,負責構思對抗卡斯楚的計畫,而該小組計畫了一系列名為「貓鼬作戰」(Operation Mongoose)的祕密行動。當時蘭斯代爾(Edward Lansdale)將軍身為武裝部隊特別行動負責人及國安局局長,負責協調國務院、國防部與中情局之間的合作。中情局內部也成立了一個祕密行動小組,稱為「W小組」,由威廉.哈維(William King Harvey)指揮。

為了說服國際社會卡斯楚會對西方和平構成威脅,美國籌畫了傷害自身利益的行動,甚至包括危及本國的恐怖襲擊,然後嫁禍給古巴政府。一支自二戰以來專門從事祕密情報行動的特種部隊,意圖替甘迺迪製造軍事入侵古巴的政治藉口,從而催生「諾斯伍德行動」(Operation Northwoods)。該行動計畫於1962年3月13日正式提交至特設綜合小組。

其中設想的行動包括:讓古巴傭兵身穿卡斯楚政權制服攻擊關達那摩(Guantanamo)美軍基地,並破壞、炸毀彈藥庫,造成美軍傷亡及財物損失;在古巴領海炸毀美軍軍艦;針對居住在美國邁阿密及華盛頓的流亡古巴人士進行恐怖攻擊;鼓動古巴周邊國家作證古巴有入侵的意圖;利用摧毀載人太空梭激起國際輿論;以可信的方法證明古巴戰鬥機意外擊落美國飛往牙買加、瓜地馬拉、巴拿馬或委內瑞拉的民航商用機。不過,最後諾斯伍德行動並未付諸實行。

美國至少還規畫了20起類似的祕密行動。除此之外,古巴還有消息指稱,華府甚至利用生物戰終結卡斯楚政權。在尼克森主政時期,中情局曾於1971年將帶有豬瘟的貨櫃運進古巴,迫使古巴撲殺50萬頭豬隻。1981年,美國再次使用登革病毒(Dengue virus)二型攻擊古巴,導致35萬人感染,185人死亡(其中101名為兒童)。

在1980年代,他們使用一種叫做「藍霉」(blue mold; Peronospora tabacina Adam)的寄生菌打擊古巴的菸草種植產業,也運用一種不知名的真菌讓最好的甘蔗品種「巴貝多4362號」(Barbados 4362)收成銳減90%,另外還用了甘蔗薊馬蟲害(Trisanoptera)對付其他甘蔗種植園。