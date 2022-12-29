《國家力量決勝點》：暗殺、恐攻、黑牢——情報機構策畫的祕密行動與「蜜糖陷阱」

文：佩德羅．巴尼奧斯（Pedro Baños）

【暗殺、恐攻、黑牢——情報機構策畫的祕密行動】

不知敵之情者，不仁之至也。 ——孫子

情報機構會直接或間接地，為了各種權力、政治或經濟目的而策畫、指揮和執行祕密行動。就如同馬倫切斯伯爵所說：「情報部門經常試圖從事道德敗壞、法律禁止的活動，而這也是這類機構成立的目的。他們為了執行任務而藉助於傀儡、劍客、刺客、小偷，如今甚至還僱用犯罪組織，諸如黑幫、土匪和皮條客。」

歐洲運動組織：美國暗中控制的政宣傀儡？

冷戰期間，為防止蘇聯向西歐國家擴張，中情局在1949∼1959年向泛歐（pan-European）運動人士捐助相當於今日5,000萬美元的資金，以促進歐洲一體化。根據2000年解密的美國檔案，福特基金會（Ford Foundation）及洛克斐勒基金會（Rockefeller Foundation）提供的資金有部分流向成立於1948年、白宮用來形塑新歐洲的工具——促進歐洲聯合委員會（American Committee on United Europe,ACUE）。

該委員會在當時負責金援推動歐洲聯邦主義（European federalism）的主要組織「歐洲運動」（European Movement），而其分支機構之一的「歐洲青年運動」（European Youth Campaign）則完全由白宮提供資金並負責運作。

華府把這些歐洲組織當成傀儡控制，稍有異議就威脅要解散他們，其指導原則就是：他們必須在歐洲民眾之間，推動某種特定的思維並消除異議，因此根本沒有商量的空間。

遭中情局暗殺上百次的卡斯楚

中情局企圖殺害古巴領導人卡斯楚（Fidel Castro，1965∼2011年掌權）的多次行動，是中大型強權情報部門祕密行動的絕佳案例。古巴情報機構宣稱，美國最少試圖暗殺卡斯楚638次，不過其中大多數行動甚至沒有完成規畫和準備階段，實際上大約只執行了100多次。這些暗殺行動絕大部分集中在卡斯楚執政的前二十年，也就是1959∼1979年。專責研究政府情報活動、眾所周知的「丘奇委員會」（Church Committee）＊1975年的一份報告指出：「有確切的證據顯示，在1960∼1965年間，中情局參與至少八起暗殺古巴領導人的陰謀」。

＊正式名稱為「參議院情報特別委員會」（United States Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities）。

除了專門針對卡斯楚個人的行動外，中情局也有針對古巴的計畫及其他祕密行動，單是獲得證實的就超過20起。1960年3月17日，總統艾森豪（Dwight David Eisenhower，任期1953∼1961年）同意了對抗卡斯楚主義政權的地下行動計畫，此計畫預計藉由暗中軍事干預，以另一個美國更能夠接受的政權取代卡斯楚政權。

不久之後，甘迺迪總統成立特設綜合小組，負責構思對抗卡斯楚的計畫，而該小組計畫了一系列名為「貓鼬作戰」（Operation Mongoose）的祕密行動。當時蘭斯代爾（Edward Lansdale）將軍身為武裝部隊特別行動負責人及國安局局長，負責協調國務院、國防部與中情局之間的合作。中情局內部也成立了一個祕密行動小組，稱為「W小組」，由威廉．哈維（William King Harvey）指揮。

為了說服國際社會卡斯楚會對西方和平構成威脅，美國籌畫了傷害自身利益的行動，甚至包括危及本國的恐怖襲擊，然後嫁禍給古巴政府。一支自二戰以來專門從事祕密情報行動的特種部隊，意圖替甘迺迪製造軍事入侵古巴的政治藉口，從而催生「諾斯伍德行動」（Operation Northwoods）。該行動計畫於1962年3月13日正式提交至特設綜合小組。

其中設想的行動包括：讓古巴傭兵身穿卡斯楚政權制服攻擊關達那摩（Guantanamo）美軍基地，並破壞、炸毀彈藥庫，造成美軍傷亡及財物損失；在古巴領海炸毀美軍軍艦；針對居住在美國邁阿密及華盛頓的流亡古巴人士進行恐怖攻擊；鼓動古巴周邊國家作證古巴有入侵的意圖；利用摧毀載人太空梭激起國際輿論；以可信的方法證明古巴戰鬥機意外擊落美國飛往牙買加、瓜地馬拉、巴拿馬或委內瑞拉的民航商用機。不過，最後諾斯伍德行動並未付諸實行。

美國至少還規畫了20起類似的祕密行動。除此之外，古巴還有消息指稱，華府甚至利用生物戰終結卡斯楚政權。在尼克森主政時期，中情局曾於1971年將帶有豬瘟的貨櫃運進古巴，迫使古巴撲殺50萬頭豬隻。1981年，美國再次使用登革病毒（Dengue virus）二型攻擊古巴，導致35萬人感染，185人死亡（其中101名為兒童）。

在1980年代，他們使用一種叫做「藍霉」（blue mold; Peronospora tabacina Adam）的寄生菌打擊古巴的菸草種植產業，也運用一種不知名的真菌讓最好的甘蔗品種「巴貝多4362號」（Barbados 4362）收成銳減90%，另外還用了甘蔗薊馬蟲害（Trisanoptera）對付其他甘蔗種植園。