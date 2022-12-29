《國家力量決勝點》：暗殺、恐攻、黑牢——情報機構策畫的祕密行動與「蜜糖陷阱」
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歐盟情報及國際關係專家Pedro Baños集結多年來的紮實地緣政治實務經驗與研究心血，以豐富實例佐以圖表分析，為讀者提供最宏觀、最全面的全球視野。書中不僅縱覽詭譎多變的地緣政治，更發掘出「國家力量」真正的根源。唯有知己知彼，國家才得以強化自身，抵禦外來威脅。
文：佩德羅．巴尼奧斯（Pedro Baños）
【暗殺、恐攻、黑牢——情報機構策畫的祕密行動】
不知敵之情者，不仁之至也。
——孫子
情報機構會直接或間接地，為了各種權力、政治或經濟目的而策畫、指揮和執行祕密行動。就如同馬倫切斯伯爵所說：「情報部門經常試圖從事道德敗壞、法律禁止的活動，而這也是這類機構成立的目的。他們為了執行任務而藉助於傀儡、劍客、刺客、小偷，如今甚至還僱用犯罪組織，諸如黑幫、土匪和皮條客。」
歐洲運動組織：美國暗中控制的政宣傀儡？
冷戰期間，為防止蘇聯向西歐國家擴張，中情局在1949∼1959年向泛歐（pan-European）運動人士捐助相當於今日5,000萬美元的資金，以促進歐洲一體化。根據2000年解密的美國檔案，福特基金會（Ford Foundation）及洛克斐勒基金會（Rockefeller Foundation）提供的資金有部分流向成立於1948年、白宮用來形塑新歐洲的工具——促進歐洲聯合委員會（American Committee on United Europe,ACUE）。
該委員會在當時負責金援推動歐洲聯邦主義（European federalism）的主要組織「歐洲運動」（European Movement），而其分支機構之一的「歐洲青年運動」（European Youth Campaign）則完全由白宮提供資金並負責運作。
華府把這些歐洲組織當成傀儡控制，稍有異議就威脅要解散他們，其指導原則就是：他們必須在歐洲民眾之間，推動某種特定的思維並消除異議，因此根本沒有商量的空間。
遭中情局暗殺上百次的卡斯楚
中情局企圖殺害古巴領導人卡斯楚（Fidel Castro，1965∼2011年掌權）的多次行動，是中大型強權情報部門祕密行動的絕佳案例。古巴情報機構宣稱，美國最少試圖暗殺卡斯楚638次，不過其中大多數行動甚至沒有完成規畫和準備階段，實際上大約只執行了100多次。這些暗殺行動絕大部分集中在卡斯楚執政的前二十年，也就是1959∼1979年。專責研究政府情報活動、眾所周知的「丘奇委員會」（Church Committee）＊1975年的一份報告指出：「有確切的證據顯示，在1960∼1965年間，中情局參與至少八起暗殺古巴領導人的陰謀」。
＊正式名稱為「參議院情報特別委員會」（United States Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities）。
除了專門針對卡斯楚個人的行動外，中情局也有針對古巴的計畫及其他祕密行動，單是獲得證實的就超過20起。1960年3月17日，總統艾森豪（Dwight David Eisenhower，任期1953∼1961年）同意了對抗卡斯楚主義政權的地下行動計畫，此計畫預計藉由暗中軍事干預，以另一個美國更能夠接受的政權取代卡斯楚政權。
不久之後，甘迺迪總統成立特設綜合小組，負責構思對抗卡斯楚的計畫，而該小組計畫了一系列名為「貓鼬作戰」（Operation Mongoose）的祕密行動。當時蘭斯代爾（Edward Lansdale）將軍身為武裝部隊特別行動負責人及國安局局長，負責協調國務院、國防部與中情局之間的合作。中情局內部也成立了一個祕密行動小組，稱為「W小組」，由威廉．哈維（William King Harvey）指揮。
為了說服國際社會卡斯楚會對西方和平構成威脅，美國籌畫了傷害自身利益的行動，甚至包括危及本國的恐怖襲擊，然後嫁禍給古巴政府。一支自二戰以來專門從事祕密情報行動的特種部隊，意圖替甘迺迪製造軍事入侵古巴的政治藉口，從而催生「諾斯伍德行動」（Operation Northwoods）。該行動計畫於1962年3月13日正式提交至特設綜合小組。
其中設想的行動包括：讓古巴傭兵身穿卡斯楚政權制服攻擊關達那摩（Guantanamo）美軍基地，並破壞、炸毀彈藥庫，造成美軍傷亡及財物損失；在古巴領海炸毀美軍軍艦；針對居住在美國邁阿密及華盛頓的流亡古巴人士進行恐怖攻擊；鼓動古巴周邊國家作證古巴有入侵的意圖；利用摧毀載人太空梭激起國際輿論；以可信的方法證明古巴戰鬥機意外擊落美國飛往牙買加、瓜地馬拉、巴拿馬或委內瑞拉的民航商用機。不過，最後諾斯伍德行動並未付諸實行。
美國至少還規畫了20起類似的祕密行動。除此之外，古巴還有消息指稱，華府甚至利用生物戰終結卡斯楚政權。在尼克森主政時期，中情局曾於1971年將帶有豬瘟的貨櫃運進古巴，迫使古巴撲殺50萬頭豬隻。1981年，美國再次使用登革病毒（Dengue virus）二型攻擊古巴，導致35萬人感染，185人死亡（其中101名為兒童）。
在1980年代，他們使用一種叫做「藍霉」（blue mold; Peronospora tabacina Adam）的寄生菌打擊古巴的菸草種植產業，也運用一種不知名的真菌讓最好的甘蔗品種「巴貝多4362號」（Barbados 4362）收成銳減90%，另外還用了甘蔗薊馬蟲害（Trisanoptera）對付其他甘蔗種植園。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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