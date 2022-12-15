華為死地求生：與三星簽訂專利交叉授權協議，再跨界賣電視、造電動車力求突破美國制裁
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華為（HUAWEI）並沒有因為被美國制裁而停下腳步，近日三星轉讓98項專利給華為，他們再跨界賣電視，造電動車力求突破美國制裁。
中國電子通訊巨擘——華為（HUAWEI）仍是全球擁有最多5G領域專利的業者，為了突破美國制裁，目前華為倚靠「賣專利」、「拿授權金」撐過困頓期；再跨界賣電視，造電動車尋求新市場。華為智慧汽車執行長余承東強調，未來華為不吃「獨食」（單一供應鏈），避免重蹈手機被搞殘的窘境。
華為的求生：三星合作互換多項專利達98項
自從華為受到美國制裁後，2021年財報呈大幅衰退。該年年中財報顯示，2020年營收為6368億人民幣，將較前年下降28.6%。不過，淨利確達到了1137億人民幣，較前年上升75.9%，高獲益不是成功突破歐美夾攻，而是出售手機品牌榮耀（HONOR）帶來的一次性收益。
當時華為首席財務官孟晚舟表示，「我們的規模變小了，但我們的盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。」
事實上，華為一方面在全球通訊事業上遭到抵制，二來中國國內的疫情反覆，手機銷量也開始走下波。華為最新季度財報顯示，今年營收和獲利均未止血，仍呈現小幅衰退的態勢。
華為為了突破美國制裁，積極向其他企業合作。韓國媒體《The Elec》報導指出，今（2022）年11月韓國三星（Samsung）與華為簽訂交叉授權協議，將它在美國擁有的98項專利轉讓給華為，其中涉及電信、充電和顯示器等技術。
報導稱，離上一次三星轉讓技術給華為已經是3年前的事情。綜合本次98項和2019年的81項，轉讓技術已經達到179項專利。這次協議指雙方對特定技術共同使用的權利，也根據不同專利而有些許使用費。
同時，華為證實三星是它們最大的被授權商，除三星亦同國外20多家業者簽有交叉授權的協議。
華為仍是全球5G專利冠軍
資通訊領域分析師David告訴《關鍵評論網》，自從2019年華為受到美國制裁後，智慧手機事業瞬間瓦解，而本來勢頭極強的通訊基地台領域也遭到扼殺，本以為華為將會在數年內倒台。
但是從華為這幾年的財報來看，專利授權的獲利每年都在爬升，而從本次三星的決議可以看得出來，華為在行業內仍具有籌碼，可以讓三星不顧美國制衡進行議約。
此外《集微網》引述業內人士表示，美國要求國內外企業不得使用華為通訊設備，華為也只能縮減5G硬體業務，改以4G和授權費用補足營收缺口。
然而華為雖然遭受打擊，但它仍是擁有相當多5G專利，在通訊市場中具有一定競爭力。據《2022年全球5G專利活動報告》指出，2021年全球聲明的5G標準必要專利超過6.49萬件、有效全球專利族超過4.61萬項。
全球有效5G專利族數量排名，華為占比為14%，居首位；高通排次之，占比達9.8%；三星則是排第3位，占比為9.1%。之後排名依序是LG的8.3%、中興8.3%、諾基亞7.6%，以及愛立信7.2%。
華為靠專利過活，再賣電視，跨界電動車市場突圍
根據《集微網》推測，華為仍在5G領域佔有優勢，三星於2019年簽署合約時，它們將使用華為專利不足的「差額」，透過轉讓三星自身專利之方式補足差額，而本次也是以同樣方式進行。
值得注意的是，日前華為才與三星、OPPO等簽署了5G專利互相授權協議。合同對象專利包括5G和Wi-Fi、影片編解碼器技術等。據《日經亞洲》報導，這些技術專利也都相互授權並延長時間。
此外，華為轉攻高階電視市場，2021年華為出貨市占率不知不覺已經爬到了接近30%的市佔率。對此，David指出，在行業內的人都知道華為是一間相當具有危機感且應變能力極強的企業，他預計華為在避開美國制裁後，將擴大更多的市場求生，例如電動車領域。
華為正在積極地開發電動車。日前，華為智慧汽車解決方案BU執行長余承東這麼說道：「我們沒買到後悔藥，太相信全球化分工了，沒有半導體製造，我們的手機業務被搞殘了。」他確立了華為在電動車領域，要建立更多供應鏈避免再遭美國制裁的困境。
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核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。