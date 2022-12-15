華為死地求生：與三星簽訂專利交叉授權協議，再跨界賣電視、造電動車力求突破美國制裁

中國電子通訊巨擘——華為（HUAWEI）仍是全球擁有最多5G領域專利的業者，為了突破美國制裁，目前華為倚靠「賣專利」、「拿授權金」撐過困頓期；再跨界賣電視，造電動車尋求新市場。華為智慧汽車執行長余承東強調，未來華為不吃「獨食」（單一供應鏈），避免重蹈手機被搞殘的窘境。

華為的求生：三星合作互換多項專利達98項

自從華為受到美國制裁後，2021年財報呈大幅衰退。該年年中財報顯示，2020年營收為6368億人民幣，將較前年下降28.6%。不過，淨利確達到了1137億人民幣，較前年上升75.9%，高獲益不是成功突破歐美夾攻，而是出售手機品牌榮耀（HONOR）帶來的一次性收益。

當時華為首席財務官孟晚舟表示，「我們的規模變小了，但我們的盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。」

Photo Credit: AP / 達志影像 華為財務官孟晚舟於 2021年9月 24日離開她在溫哥華的家中時微笑。當時加拿大當局宣佈，結束了與美國和華為的法律問題。

事實上，華為一方面在全球通訊事業上遭到抵制，二來中國國內的疫情反覆，手機銷量也開始走下波。華為最新季度財報顯示，今年營收和獲利均未止血，仍呈現小幅衰退的態勢。

華為為了突破美國制裁，積極向其他企業合作。韓國媒體《The Elec》報導指出，今（2022）年11月韓國三星（Samsung）與華為簽訂交叉授權協議，將它在美國擁有的98項專利轉讓給華為，其中涉及電信、充電和顯示器等技術。

報導稱，離上一次三星轉讓技術給華為已經是3年前的事情。綜合本次98項和2019年的81項，轉讓技術已經達到179項專利。這次協議指雙方對特定技術共同使用的權利，也根據不同專利而有些許使用費。

同時，華為證實三星是它們最大的被授權商，除三星亦同國外20多家業者簽有交叉授權的協議。

華為仍是全球5G專利冠軍

資通訊領域分析師David告訴《關鍵評論網》，自從2019年華為受到美國制裁後，智慧手機事業瞬間瓦解，而本來勢頭極強的通訊基地台領域也遭到扼殺，本以為華為將會在數年內倒台。

但是從華為這幾年的財報來看，專利授權的獲利每年都在爬升，而從本次三星的決議可以看得出來，華為在行業內仍具有籌碼，可以讓三星不顧美國制衡進行議約。

此外《集微網》引述業內人士表示，美國要求國內外企業不得使用華為通訊設備，華為也只能縮減5G硬體業務，改以4G和授權費用補足營收缺口。

Photo Credit: AP / 達志影像 法國尼斯蔚藍海岸機場前的華為5G中繼天線。

然而華為雖然遭受打擊，但它仍是擁有相當多5G專利，在通訊市場中具有一定競爭力。據《2022年全球5G專利活動報告》指出，2021年全球聲明的5G標準必要專利超過6.49萬件、有效全球專利族超過4.61萬項。

全球有效5G專利族數量排名，華為占比為14%，居首位；高通排次之，占比達9.8%；三星則是排第3位，占比為9.1%。之後排名依序是LG的8.3%、中興8.3%、諾基亞7.6%，以及愛立信7.2%。

華為靠專利過活，再賣電視，跨界電動車市場突圍

根據《集微網》推測，華為仍在5G領域佔有優勢，三星於2019年簽署合約時，它們將使用華為專利不足的「差額」，透過轉讓三星自身專利之方式補足差額，而本次也是以同樣方式進行。

值得注意的是，日前華為才與三星、OPPO等簽署了5G專利互相授權協議。合同對象專利包括5G和Wi-Fi、影片編解碼器技術等。據《日經亞洲》報導，這些技術專利也都相互授權並延長時間。

此外，華為轉攻高階電視市場，2021年華為出貨市占率不知不覺已經爬到了接近30%的市佔率。對此，David指出，在行業內的人都知道華為是一間相當具有危機感且應變能力極強的企業，他預計華為在避開美國制裁後，將擴大更多的市場求生，例如電動車領域。

華為官網公開資訊 華為開闢新的市場，近日銷售名為華為智慧屏V Pro的高階顯示器，售價人民幣10499起（新台幣4.5萬元）。

華為正在積極地開發電動車。日前，華為智慧汽車解決方案BU執行長余承東這麼說道：「我們沒買到後悔藥，太相信全球化分工了，沒有半導體製造，我們的手機業務被搞殘了。」他確立了華為在電動車領域，要建立更多供應鏈避免再遭美國制裁的困境。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航