宛如科幻片的重大突破：默沙東、莫德納攜手開發皮膚癌mRNA疫苗，臨床試驗復發機率減少44％

文：Taylor Mei

繼11月底美國藝術家圖尼克（Spencer Tunick）在澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）拍攝千人裸體攝影，盼喚起民眾對皮膚癌及「黑色素瘤」（Melanoma）的意識後不久，默沙東（Merck & Co., Inc.）與莫德納（Moderna）兩大美國藥廠在近日宣布，預防皮膚癌的疫苗在初期試驗中獲得了不錯的成效。

根據美國疾病管制與預防中心統計，2018年時，美國有8萬3996名患者被診斷出有黑色素瘤，其中有8199人因此過世。藥廠統計也顯示，患有第三期黑色素瘤的病患，五年內存活率為60.3％、第四期為16.2％。

「默莫」攜手開發疫苗力抗皮膚癌

據《美聯社》（AP）報導，這款疫苗研發所使用的技術原理，和在當初產製COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗時的相同，屬於mRNA疫苗。默沙東及莫德納兩藥廠表示，疫苗加上默沙東的免疫治療單株抗體「吉舒達凍晶注射劑」（Keytruda），在已接受手術的第三或第四期晚期癌症患者「疾病無惡化存活期」（DFS，為未檢查出癌細胞至癌症復發中間的時間）上，有著顯著的改善及延長效果。

此參加實驗的157名患者分為兩組，一組施打疫苗加吉舒達凍晶注射劑，與另一組僅使用該單株抗體注射劑作為治療方法進行比較。這次的實驗療程為期一年左右，期間除非有患者癌症復發或出現無法忍受的副作用，否則該實驗將持續進行。

初步結果顯示，施打該mRNA疫苗加單株抗體的實驗組癌症復發的機率減少了44％。針對目前的實驗進度，默沙東與莫德納預計於明（2023）年，有機會進展至第三期臨床試驗，甚至將更進一步研發對應其他類腫瘤的疫苗。

疫苗加單株抗體的組合如何發揮效用？

藉由兩大藥廠研發出的這款疫苗，來訓練患者的免疫系統辨識體內基因的突變，並將其在完全發展成為腫瘤前就先由免疫系統展開攻擊。現階段取得的實驗結果，也已經讓這款抗皮膚癌疫苗獲得主管機關的認可，有機會在未來對多種不同的癌症進行治療。