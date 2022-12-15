2022/12/15,
政治

吳怡農推公辦民營「平價英語會話課」，王鴻薇批：北市學校早就在做，2026年可全面達標

吳怡農推公辦民營「平價英語會話課」，王鴻薇批：北市學校早就在做，2026年可全面達標
吳怡農召開政策發表記者會｜Photo Credit：中央社

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吳怡農主張配合中央的「2030雙語政策」，補助地方政府開辦「學習中心」，以公辦民營的方式，提供平價且優質的兒童英語會話及電腦程式設計課程。他的雙語政策一出，馬上遭對手王鴻薇批評是「空包彈」式的政策。

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農今（15）日宣布，要由中央補助推動「公辦民營」的兒童英語會話及程式設計課程。對此，國民黨候選人王鴻薇認為他的功課做得不夠，台北市在2026年就會達成政策，而且跟中央政府推動沒有關係。

吳怡農今日早上召開記者會，說明「雙語政策、多語能力」的最新政策。他主張由中央補助地方政府開辦「學習中心」，以公辦民營的方式，提供平價且優質的兒童英語會話及電腦程式設計課程。

吳怡農指出，現在有很多民間業者推出兒童英語會話及程式設計課程，但收費昂貴，不是一般家庭負擔得起的。他希望能透過學習中心，讓一般受薪家庭的小朋友有機會接受全英語教學環境，並縮短數位落差。

中央的「2030雙語政策」提出均衡完善高中以下教育階段雙語化條件、數位學習兩項政策目標，吳怡農表示，自從下年度起至2030年，希望可以編列專案經費，用相對補助的方式鼓勵各地方政府，仿效台北市市民運動中心的模式，在每區設置學習中心，以公辦民營的方式提供平價且優質的兒童英語會話及電腦程式設計課程。

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Photo Credit：壯闊台灣辦公室

吳怡農認為，台灣是一個多族群、且高度依賴國際貿易的國家，提供平價英語會話課程只是初期目標，未來希望能擴大到各族群母語，以及與台灣經貿有密切往來國家的語言。

吳怡農也邀請民進黨連江縣黨部主委李問到場，他過去透過黨部在馬祖四鄉五島免費教英文，表示自己聽到吳怡農的雙語政策和地區學習中心的構想，覺得非常正面，雖然雙語政策人人都覺得重要，但很少人提出具體路徑，也就是在學校正規教育之外，如何提供給孩童更多學習資源。

有媒體質疑，在台北市的精華區有這麼多教學中心，憑什麼覺得政府會辦得比民間好？吳怡農回應，不是所有家庭都能輕易負擔孩子的課後教育，如果透過政府中央補助，讓地方、民營單位分擔成本，場地和環境政府出，尤其台北市租金成本高，這部分讓政府吸收，最終能提供一樣優質的服務，「至少在三分之一以下的成本，對一般家庭更具有吸引力。」

王鴻薇批：應了解現實

吳怡農的雙語政策一出，馬上遭對手王鴻薇批評是「空包彈」式的政策。王鴻薇認為他的功課做的不夠充足，建議與台北市教育局或地方議員了解現實、好好補課。

王鴻薇稱自己過去長期關注教育議題，也在教育委員會推動各項政策。他指出台北市從106學年度開始，就率先推動雙語課程學校計畫，三分之一的課程採雙語教學，到110學年度已有51校，111學年度將有79所（38％）的學校參與，預計未來4年將可推動到百分之百。

王鴻薇直言，台北市在2026年就會達成政策，而且跟中央政府推動與否無關。

王鴻薇表示，自己在台北市服務16年，過去主力推動雙語教育。目前台北市已經設置多所外語實驗小學，並擴及設置國中實驗學校作為銜接，「如果真的懂台北市教育政策，就會知道應該著力在此。」

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核稿編輯：羅元祺


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