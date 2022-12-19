2022/12/19,
商業

「娛樂式商務」主宰未來？從TikTok趨勢報告解析四大借勢產業、五項行銷策略

「娛樂式商務」主宰未來？從TikTok趨勢報告解析四大借勢產業、五項行銷策略
Photo Credit: TenMax

我們想讓你知道的是

當廣告隨處可見、推銷無孔不入，品牌如何脫穎而出、保持領先的品牌心佔率？「娛樂式商務」將是解方之一！讓我們藉由TikTok的產業分析報告，了解抓住消費者的心的新方式。

隨著TikTok、BeReal、小紅書等新興社群平台興起、線上電商購物途徑多元且普及，Z世代年輕消費者的購物習慣正在改變。近期TikTok攜手波士頓顧問公司（BCG），針對亞太地區（APAC）竄起的全新購物商機，推出一份趨勢報告，指出以情感需求驅動的「娛樂式商務」將成新一代消費顯學，暗藏上兆美元市場潛力！

本篇文章，TenMax為行銷人整理報告重點，一次看懂何謂娛樂式商務、四大借勢產業以及五項相應的行銷策略。

娛樂式商務：貼近情感需求、內容驅動、高沈浸感的行銷體驗

「娛樂式商務」（Shoppertainment）一詞，由「購物」（Shopping）和「娛樂」（Entertainment）組成，意指以娛樂內容為核心的商務推廣，品牌透過有趣、富教育性、資訊含量高的多媒體內容，創造高互動、沈浸感強的行銷體驗。

例如：觀看輕鬆搞笑的TikTok短影音、生動活潑的臉書直播叫賣，進而認識新的產品或品牌，都屬於娛樂式商務的一環。娛樂式商務之所以潛力無窮，在於其有助於滿足消費者購物過程中的「情感需求」。說到這裡，我們得先來理解，消費者購物常見的兩大動機、六種模式：

1. 功能型動機（Functional Demand）：重視便利、品質與認證

60%網購交易都屬於功能型消費，這類購物行為又被稱作計畫型購物或是理性購物，消費者心中通常已經有理想的購物選項、較少彈性探索陌生的品牌，並且主要基於以下三個考量做決策：

  • 便利：消費者心中「最簡單」的購物選項，根據地點易達性、熟悉程度進行消費。例如到離家最近的超級市場，購買家用品和晚餐食材。
  • 升級：消費者心中「更好的」購物選項，願意到更遠的門市或用稍高的價格，購買更高品質的商品。例如晚餐要煮火鍋，選擇到傳統市場購買溫體牛肉，而非到隔壁超商購買冷凍肉片。
  • 驗證：消費者心中「有保證」的購物選項，透過現場試用、觀看評測資訊，選擇不同種類的商品。例如在購買新手機時，到實體門市體驗；或是在購買家電時，選擇有節能標章的產品。

2. 情感型動機（Emotional Demand）：重視口碑、享樂與新鮮感

40%網購交易都屬於情感型消費，也就是俗稱的衝動型購物（a.k.a.腦波弱、被推坑），買家在購物時期待改變，容易感到興奮、期待，並在過程中探索、購買新的品牌。這類型的購物正是娛樂式商務一展長才之處，也是當代行銷人應當把握的銷售重點！情感型購物，主要基於以下三類情緒：

  • 推薦：消費者希望「獲得建議」，容易受到網紅口碑、親友推薦、網友激推的影響。例如看到網紅穿的蜜臀瑜珈褲，興起了想購入同樣商品的念頭。
  • 放縱：消費者享受「被寵愛」，透過購物犒賞自己、跟上最新流行。例如秋冬年末到，看到喜歡的美妝品牌推出新色號口紅，立即下單獎勵辛勞工作一整年的自己。
  • 靈感：消費者期待「新鮮感」，期待透過新的品牌或產品，獲得嶄新的體驗與刺激。例如時裝品牌推出了一系列撞色穿搭，心動嘗試新風格、為一成不變的生活注入活力。
1-3
Photo Credit: TenMax

娛樂式商務，發展多媒體內容時，務必將這裡提及的情感型消費三大需求納入考量，思索如何透過精彩內容召喚消費者蠢蠢欲動的購物慾！

現在就借勢娛樂式商務！四大產業潛力無限

「我的產業，適合發展娛樂內容嗎？如果想開始，又該怎麼做？」娛樂式商務聚焦在消費者的情感需求，並且用高資訊含量、高互動且多元的內容形式呈現。以下四種產業，非常適合借勢娛樂式商務，創造亮眼大業績，一起來看看：

1. 時尚服飾與配件

時尚產品外觀吸睛多變，非常適合用以發展有趣、搶眼的娛樂內容，目前約佔娛樂式商務18%市場份額。品牌可以拍攝穿搭影片、換裝挑戰，或者是展示產品的款式與細節，都能夠激起消費者心癢感受，一眼心動、即刻入手。

2. 美妝保養與個人護理

美妝教學一直是各大社群平台中廣受歡迎的主題，目前約佔娛樂式商務14%市場份額。品牌可以透過妝容教學、評測開箱、試色試妝、Before & After等方式呈現商品；個人護理類產品，則可以透過講解保健知識、衛教科普，甚或是邀請專家名人分享經驗，從而引起消費者興趣與信任。

3. 電子設備

3C、家電類產品，做評測準沒錯！目前約佔娛樂式商務10%市場份額。建議品牌發展有趣的評測主題，並在內容中提供完善的商品資訊，同時呈現產品的實際運用，讓消費者想像擁有商品後的生活。

4. 食品飲料

美食外觀總令人垂涎，搭配創意內容就能發揮很棒的效果，目前約佔娛樂式商務13%市場份額。例如開箱、吃播、介紹商品製程或出貨包裝等，簡單就能博得關注、牽動食慾，吸引買家下單。

上面四大熱門產業，已佔據娛樂購物市場55%份額；此外，家具、母嬰用品、運動用品、旅遊與金融等產業，也逐漸運用娛樂式商務發展行銷策略。好奇品牌發展娛樂內容時，該把握哪些重點嗎？快往下接著看TikTok與BCG提供的五大策略。

網店營銷五大關鍵策略！掌握購物娛樂，佈局網店銷售成功之道

「做娛樂式商務，就要搞笑、做綜藝效果嗎？」並非如此！娛樂式商務的核心，是關注消費者情感面的需要，並且提供多元、生動的內容。有點抽象？以下五點教你做：

1. 結合故事與教育

81%消費者期待在購物過程中，獲得有趣或有用的資訊。

故事層面，諸如品牌創業心路歷程、研發商品過程中的辛酸血淚、行銷策略與思路等，或者是包裝產製的幕後直擊、破解產業迷思等主題，都能提升品牌好感度；教育層面，則可以針對消費者需求提供知識，例如保養／上妝步驟說明、保健食品發揮效用的原理、延長家電壽命的小秘訣等，建立消費者對品牌的信任。

2. 影音優先

76%消費者傾向透過影音獲得購物資訊。尤其現代人注意力下降，需要一眼吸睛的內容格式，短影音是絕佳的工具，開門見山、長話短說，迅速抓住買家注意力、引起購物興趣。建議品牌合作網紅發展短影音內容，並且搭配Instagram、YouTube、TikTok等平台多方擴散，最大化行銷效益。

3. 避免強力推銷

調查指出，71%消費者討厭強推銷感的內容。娛樂式商務，應聚焦消費者需求，引起受眾的共感、共鳴，以激發後續的購買行動；過於官方、制式，甚至強烈的推銷與宣傳，反而可能造成反效果。

4. 真實呈現最重要

要和受眾產生連結，需要的不是華麗、精緻的畫面，而是真實、真誠的內容。讓品牌更有「人味」，離消費者更加接近，允許使用者討論與評論，才能贏得信任與互動！71%消費者同意，真實、真誠，不造作的品牌形象，更容易引起購物興趣。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。