「娛樂式商務」主宰未來？從TikTok趨勢報告解析四大借勢產業、五項行銷策略
我們想讓你知道的是
當廣告隨處可見、推銷無孔不入，品牌如何脫穎而出、保持領先的品牌心佔率？「娛樂式商務」將是解方之一！讓我們藉由TikTok的產業分析報告，了解抓住消費者的心的新方式。
隨著TikTok、BeReal、小紅書等新興社群平台興起、線上電商購物途徑多元且普及，Z世代年輕消費者的購物習慣正在改變。近期TikTok攜手波士頓顧問公司（BCG），針對亞太地區（APAC）竄起的全新購物商機，推出一份趨勢報告，指出以情感需求驅動的「娛樂式商務」將成新一代消費顯學，暗藏上兆美元市場潛力！
本篇文章，TenMax為行銷人整理報告重點，一次看懂何謂娛樂式商務、四大借勢產業以及五項相應的行銷策略。
娛樂式商務：貼近情感需求、內容驅動、高沈浸感的行銷體驗
「娛樂式商務」（Shoppertainment）一詞，由「購物」（Shopping）和「娛樂」（Entertainment）組成，意指以娛樂內容為核心的商務推廣，品牌透過有趣、富教育性、資訊含量高的多媒體內容，創造高互動、沈浸感強的行銷體驗。
例如：觀看輕鬆搞笑的TikTok短影音、生動活潑的臉書直播叫賣，進而認識新的產品或品牌，都屬於娛樂式商務的一環。娛樂式商務之所以潛力無窮，在於其有助於滿足消費者購物過程中的「情感需求」。說到這裡，我們得先來理解，消費者購物常見的兩大動機、六種模式：
1. 功能型動機（Functional Demand）：重視便利、品質與認證
60%網購交易都屬於功能型消費，這類購物行為又被稱作計畫型購物或是理性購物，消費者心中通常已經有理想的購物選項、較少彈性探索陌生的品牌，並且主要基於以下三個考量做決策：
- 便利：消費者心中「最簡單」的購物選項，根據地點易達性、熟悉程度進行消費。例如到離家最近的超級市場，購買家用品和晚餐食材。
- 升級：消費者心中「更好的」購物選項，願意到更遠的門市或用稍高的價格，購買更高品質的商品。例如晚餐要煮火鍋，選擇到傳統市場購買溫體牛肉，而非到隔壁超商購買冷凍肉片。
- 驗證：消費者心中「有保證」的購物選項，透過現場試用、觀看評測資訊，選擇不同種類的商品。例如在購買新手機時，到實體門市體驗；或是在購買家電時，選擇有節能標章的產品。
2. 情感型動機（Emotional Demand）：重視口碑、享樂與新鮮感
40%網購交易都屬於情感型消費，也就是俗稱的衝動型購物（a.k.a.腦波弱、被推坑），買家在購物時期待改變，容易感到興奮、期待，並在過程中探索、購買新的品牌。這類型的購物正是娛樂式商務一展長才之處，也是當代行銷人應當把握的銷售重點！情感型購物，主要基於以下三類情緒：
- 推薦：消費者希望「獲得建議」，容易受到網紅口碑、親友推薦、網友激推的影響。例如看到網紅穿的蜜臀瑜珈褲，興起了想購入同樣商品的念頭。
- 放縱：消費者享受「被寵愛」，透過購物犒賞自己、跟上最新流行。例如秋冬年末到，看到喜歡的美妝品牌推出新色號口紅，立即下單獎勵辛勞工作一整年的自己。
- 靈感：消費者期待「新鮮感」，期待透過新的品牌或產品，獲得嶄新的體驗與刺激。例如時裝品牌推出了一系列撞色穿搭，心動嘗試新風格、為一成不變的生活注入活力。
娛樂式商務，發展多媒體內容時，務必將這裡提及的情感型消費三大需求納入考量，思索如何透過精彩內容召喚消費者蠢蠢欲動的購物慾！
現在就借勢娛樂式商務！四大產業潛力無限
「我的產業，適合發展娛樂內容嗎？如果想開始，又該怎麼做？」娛樂式商務聚焦在消費者的情感需求，並且用高資訊含量、高互動且多元的內容形式呈現。以下四種產業，非常適合借勢娛樂式商務，創造亮眼大業績，一起來看看：
1. 時尚服飾與配件
時尚產品外觀吸睛多變，非常適合用以發展有趣、搶眼的娛樂內容，目前約佔娛樂式商務18%市場份額。品牌可以拍攝穿搭影片、換裝挑戰，或者是展示產品的款式與細節，都能夠激起消費者心癢感受，一眼心動、即刻入手。
2. 美妝保養與個人護理
美妝教學一直是各大社群平台中廣受歡迎的主題，目前約佔娛樂式商務14%市場份額。品牌可以透過妝容教學、評測開箱、試色試妝、Before & After等方式呈現商品；個人護理類產品，則可以透過講解保健知識、衛教科普，甚或是邀請專家名人分享經驗，從而引起消費者興趣與信任。
3. 電子設備
3C、家電類產品，做評測準沒錯！目前約佔娛樂式商務10%市場份額。建議品牌發展有趣的評測主題，並在內容中提供完善的商品資訊，同時呈現產品的實際運用，讓消費者想像擁有商品後的生活。
4. 食品飲料
美食外觀總令人垂涎，搭配創意內容就能發揮很棒的效果，目前約佔娛樂式商務13%市場份額。例如開箱、吃播、介紹商品製程或出貨包裝等，簡單就能博得關注、牽動食慾，吸引買家下單。
上面四大熱門產業，已佔據娛樂購物市場55%份額；此外，家具、母嬰用品、運動用品、旅遊與金融等產業，也逐漸運用娛樂式商務發展行銷策略。好奇品牌發展娛樂內容時，該把握哪些重點嗎？快往下接著看TikTok與BCG提供的五大策略。
網店營銷五大關鍵策略！掌握購物娛樂，佈局網店銷售成功之道
「做娛樂式商務，就要搞笑、做綜藝效果嗎？」並非如此！娛樂式商務的核心，是關注消費者情感面的需要，並且提供多元、生動的內容。有點抽象？以下五點教你做：
1. 結合故事與教育
81%消費者期待在購物過程中，獲得有趣或有用的資訊。
故事層面，諸如品牌創業心路歷程、研發商品過程中的辛酸血淚、行銷策略與思路等，或者是包裝產製的幕後直擊、破解產業迷思等主題，都能提升品牌好感度；教育層面，則可以針對消費者需求提供知識，例如保養／上妝步驟說明、保健食品發揮效用的原理、延長家電壽命的小秘訣等，建立消費者對品牌的信任。
2. 影音優先
76%消費者傾向透過影音獲得購物資訊。尤其現代人注意力下降，需要一眼吸睛的內容格式，短影音是絕佳的工具，開門見山、長話短說，迅速抓住買家注意力、引起購物興趣。建議品牌合作網紅發展短影音內容，並且搭配Instagram、YouTube、TikTok等平台多方擴散，最大化行銷效益。
3. 避免強力推銷
調查指出，71%消費者討厭強推銷感的內容。娛樂式商務，應聚焦消費者需求，引起受眾的共感、共鳴，以激發後續的購買行動；過於官方、制式，甚至強烈的推銷與宣傳，反而可能造成反效果。
4. 真實呈現最重要
要和受眾產生連結，需要的不是華麗、精緻的畫面，而是真實、真誠的內容。讓品牌更有「人味」，離消費者更加接近，允許使用者討論與評論，才能贏得信任與互動！71%消費者同意，真實、真誠，不造作的品牌形象，更容易引起購物興趣。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。