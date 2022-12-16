配票配成票房毒藥：民進黨在彰化縣第四選區為何無法「共同富裕」，反而雙雙落選？

文：Normal T（南彰化草根作家）

過去兩屆九合一選舉中，彰化縣第四選區中議員民進黨先以2018年提名五席兩席當選兩席，再到2022年的選舉提三中一。其中在本次大選雖然喊出配票，卻導致第四選區剩下一席民進黨議員。在2001與2004立法委員選舉時亦有配票效應，配票的結果在這兩組選舉場合中，同樣造成雙雙落選之情形。

2001、2004立法委員選舉：提名人數變多，但總票數增加不多

在2001年立委選舉時，民進黨推出魏明谷（55,559／9.04%）、邱創進（46,835／7.62%）與周清玉（43,896／7.14%）四席彰化選區立法委員皆得以當選。

作者製作提供

而2004年增加提名人數，江昭儀（42,314／6.58%）、魏明谷（35,003／5.44%）、柯金德（33,418／5.20%）、邱創進（35,112／5.46%）及周清玉（27,888／4.34%）五人中只有三席立委當選，而選票平均分配五位候選人，雖依然三席立委得以保全，但除了周清玉落敗，當選人也皆落於當選後段班。

雖然民進黨在此選舉從146,290（23.8％）票，成長到173,735（27.02％）但提名策略改變加上成長不多的總票數，造成了這樣的結果。

2018、2022彰化縣第四選區議員選舉：喊出配票，卻少一席

回到議員選舉，2018民進黨在彰化縣第四選區議員選舉提名的五席分別為：

江武飛（3,908／3.68%）、張素芬（3,556／3.34%）、賴澤民（8,011／7.54%）、張欣倩（13,098／12.33%）、黃金堂（1,496／1.40%）。民進黨在該區總得票數為（30,069／28.29％）。

而2022則是較保守提名三席，分別為：張欣倩（12,302／12.10%）、賴澤民（7,387／7.26%）、吳為杰（5,409／5.32%），民進黨在該區總得票數為（25,098／24.68％），減少了4,971票。

作者製作提供

民進黨總票數沒有增加，因此造成賴澤民與吳為杰雙雙落選。

選前，吳為杰輔選大將翁金珠及邱建富以「力保民進黨關鍵第三席」為號召，希望民進黨支持者配票力挺吳為杰，但魏明谷卻持不同看法，建議邱建富應該開發票源，並懇託2018投給江武飛、張素芬及黃金堂的支持者出來力挺民進黨，才有三席全上的機會。

結果，反而使得在當選邊緣的現任議員賴澤民高票落選。

在彰化縣溪湖區選舉也有造成此現象，2018歐陽蓁珠與李清木各以約十個百分點雙雙落選，在這幾場選戰中，不禁令人思考配票是否為當選最好手段？抑或是造成雙雙落選的原因。不知選票一配，多少人中箭落馬？

此外，2018年彰化第五選區也增加提名一席張國閔，同樣是在高額提名或提名席次過半的選區喊出配票策略，最後造成除了原有的席次無法維持外還減少當選席次，甚至全軍覆沒！

配票配票，票房毒藥？

本次彰化縣第四選區選舉喊出配票，造成四選區剩下一席議員。

事實上，民進黨此地區基本盤也就最多容納兩席議員，選票一配反而成為票房毒藥，對於賴澤民與吳為杰的「一屍兩命」依照過往數據來對照，今年出現這樣的局面似乎並非意外，喊出配票在這種餅不夠大的區域根本就是票房毒藥。

說到底，為什麼現在各縣市都很少配票？因為選舉競爭激烈、選民自主性也提高了，不見得是想配就配得成，更可能擔心配下去後，大家票都沒有達門檻。

配票的本錢

配票基礎應建立在餅（選票）夠大夠多才能均勻讓候選人當選，在四選區或是2018年歐陽蓁珠與李清木這種情況進行配票，無異就是落選的保證。

因為在沒有配票本錢的選區，餅分下去，各個還是挨餓吃不飽，如同將資源在貧窮地區分配，雖然人人有資源缺還是發生均貧狀況。

若要配票，則應當於第五選區劉珊伶這樣擁有超過20個百分點、能「保二」狀況下來操作，而非在艱困地區進行「均貧分配」造成這樣的結局。

唯有餅夠大的時候，人人能吃飽再來進行分配，如同中國「共同富裕」思想中：「先讓一部份的人富起來，再來帶動整體經濟發展」。在資源不足的地方先保住，然而開拓票源實現政治選票上的「共同富裕」，再來依照各自專長與選票來源攜手選票將餅做大，才能再培養新的民意代表。

此外，團結槍口一致對外發展開拓票源也是非常重要的要點，唯有實現選票的共同富裕後才有進行配票的本錢，並非只有一些資源爭奪你死我活再打出配票牌，人人團結與個人各盡所能發展，才能各取所需有餅吃，才有配票的本錢。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航