2022/12/21,
運動

2022體壇5大趣聞：昆蟲以喬科維奇命名、費德勒被溫網保全拒門外、沙烏地「把沙漠變成雪地」

2022體壇5大趣聞：昆蟲以喬科維奇命名、費德勒被溫網保全拒門外、沙烏地「把沙漠變成雪地」
網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）在鼎盛時期曾是世界上最有名的體育選手之一，9月底剛退役的他，最近欲進入主辦溫布頓錦標賽的全英俱樂部（All England Club）時被有眼不識泰山的保全擋下，因為他沒有出示會員卡。

（中央社）過去2年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情打亂全球體育賽程，冬季奧運、世界盃足球賽和橄欖球聯賽等新舊賽事通通擠在2022年，媒體版面全被重大比賽填滿。

不過，今年仍然有不少輕鬆有趣的新聞值得一看，以下是《法新社》整理的2022年體壇5大奇聞趣事。

1. 蟲蟲以「喬帥」喬科維奇命名

塞爾維亞科學家以網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）的名字替一種新發現的昆蟲命名，原因是這種蟲兼具「速度與韌性」，消息一出曾引發不小轟動。

參與命名的生物學家維索維奇（Vesovic）告訴《法新社》：「這種蟲速度非常快並以其他小型動物為食，它是地底環境的掠食者，正如同網球場上的Novak（喬科維奇）。」

2. 世足太嗨，烏干達監獄禁手機防逃獄

烏干達的監獄工作人員在世界盃足球賽期間，被勒令禁用手機，顯然是因為囚犯可能趁著世足賽瀰漫「興奮」情緒時逃獄。

烏干達監獄發言人班恩（Frank Mayanja Baine）表示，監獄官員的手機可能「分散注意力並影響警覺程度」。

3. 8冠得主費德勒被溫網保全拒門外

瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）在鼎盛時期曾是世界上最有名的體育選手之一，9月底剛退役的他，最近欲進入主辦溫布頓錦標賽的全英俱樂部（All England Club）時被有眼不識泰山的保全擋下，因為他沒有出示會員卡。

費德勒向美國電視節目《每日秀》（The Daily Show）表示：「我當下的心情是『呃，我們有會員卡嗎？』因為你只要贏得溫網就會自動成為會員，老實說，我不知道有沒有會員卡，它們可能在家裡某個地方。」

費德勒說：「我最後一次看著她，當下感到恐慌……然後我說：『我已經贏過這個比賽8次了，請相信我，我是會員，我該從哪裡進去？』」最後在一名會員擔保下，他總算從另一扇門進入俱樂部。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
瑞士網球名將費德勒

4. 沙烏地將辦冬運，沙漠中斥資造雪地

正當全世界都在想方設法因應全球暖化，沙烏地阿拉伯可能找到解答，那就是「把沙漠變成雪地」。

沿海平均氣溫高達攝氏27度至38度的沙烏地阿拉伯，獲選為2029年亞洲冬季運動會（2029 Asian Winter Games）主辦國，它將斥資5000億美元打造全年開放的冬季運動中心做為競賽場館。

5. 美國熱狗堡大胃王15度奪冠

正如法國人愛玩「法式滾球」、英國人熱愛「打彈珠」，美國人則熱衷於「吃熱狗堡」。

綽號「大白鯊」的美國男子徹斯納特（Joey Chestnut），7月4日美國獨立紀念日在紐約州科尼島（Coney Island）舉辦的年度大胃王比賽中第15度奪冠，他在10分鐘內嗑掉63份含麵包在內的熱狗堡。

大賽主持人席亞（George Shea）說：「徹斯納特是一股超越物理定律的力量。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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