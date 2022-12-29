2022/12/29,
經濟

《柏南克談聯準會》導讀：從全球金融危機到新冠疫情，聯準會不斷跨越過去被視為禁忌的紅線

《柏南克談聯準會》導讀：從全球金融危機到新冠疫情，聯準會不斷跨越過去被視為禁忌的紅線
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

2022年諾貝爾經濟學獎得主、聯準會前主席柏南克，探討二十一世紀貨幣政策最新力作！柏南克以全新的觀點，帶領讀者深入聯準會一窺堂奧，並說明它做了什麼及其背後的邏輯。本書也揭露聯準會發布政策的決策過程，以及聯準會主事者的性格與理念。如果想推測聯準會的下一步，就必須了解危機中的聯準會。

文：陳南光（中央銀行副總裁、台大經濟系教授）

【導讀】反求諸己的勇氣

柏南克（Ben S. Bernanke）、戴蒙（Douglas Diamond）以及迪布維格（Philp Dybvig）共同獲得2022年諾貝爾經濟學獎。台灣許多報導第一時間聚焦在柏南克曾擔任聯準會主席，以及任期間推行的量化寬鬆政策，還有津津樂道他卸任後於2015年5月來台演講時被「嗆聲」的逸事。誠然，柏南克在聯準會主席（2006－2014）任期間實施的貨幣政策，對全世界金融體系與市場具有無與倫比的影響力，在本書的歷史敘述中也占一席重要地位。不過，柏南克的學術成就才是他得獎的主因。對於柏南克的學術貢獻有多一些了解，應有助爬梳本書的脈絡，增進閱讀的樂趣。

傅利曼（Milton Friedman）與許瓦茲（Anna Schwartz）的鉅著《美國貨幣史，1867－1960年》是柏南克開始研究1930年代銀行恐慌與大蕭條成因的主要參考文獻。傅利曼與許瓦茲認為，聯準會的政策失誤使得貨幣供給極度萎縮，是造成大量銀行倒閉與大蕭條的主因。柏南克認為這是極具洞察力的見解，不過，這還不是整個故事的全貌。柏南克在1983年的論文的發現，貨幣數量的變動雖然在全部樣本期間（1919－41）顯著影響美國工業生產成長，但僅能解釋1930–33年間工業生產下挫幅度的一半，無法完整說明大蕭條期間極為嚴重的經濟衰退與緩慢的復甦。

柏南克進一步研讀其他重要文獻，尤其是費雪（Irving Fisher）在1933年關於債務緊縮（debt deflation）的論文，說明1930年代的通貨緊縮使得家庭與企業的實質負債上升，造成大批銀行資產品質惡化並倒閉；以及密希金（Frederic Mishkin）在1978年的論文，認為家庭資產負債狀況所造成的流動性緊縮與大蕭條之間有緊密關聯。於是，柏南克理解到金融因素在形成大蕭條上的關鍵角色。他的切入點是，當金融市場存在各種不同類型的借貸交易障礙時，金融中介扮演造市者與訊息蒐集的角色。

對於金融中介服務的使用者而言，就會產生金融中介成本。當爆發金融危機，許多銀行出現財務困難甚至倒閉，難以繼續提供這些金融中介服務，中介成本將急遽上升，造成整體銀行信用嚴重萎縮，使得投資與生產中斷。因此，許多銀行倒閉造成金融中介服務中斷，對於大蕭條期間的深度衰退與緩慢復甦提供更為完整的解釋。此研究結論延伸出的政策意涵是，央行與金融監理機構應該致力於降低借貸交易障礙，尤其是訊息不對稱性，並據此制定適當的監理制度與規範，降低金融機構的中介成本，提升金融中介的效率。

2022年同樣獲頒諾貝爾經濟學獎的戴蒙與迪布維格，則認為銀行內在的不穩定性是金融危機的主要來源，並提出稱為「Diamond-Dybvig模型」的理論模型，用來解釋危機的形成過程。他們的切入點是銀行提供期限轉換的功能，亦即將流動性高的存款轉成流動性低的放款，而這期限錯配（maturity mismatch）正是銀行脆弱性的來源。因為當人們預期轉為悲觀，認為銀行可能倒閉時，存款人會爭相到銀行領取現金，迫使銀行將投資於長期流動性低的資產賤售求現。如此不僅具生產性的長期投資被中止，也可能造成銀行負債大於資產而倒閉。

於是當初大眾（或許是莫名）的信念改變，反倒成為自我實現的預言（self-fulfilling prophecy）。由此所得的政策意涵也與柏南克稍有不同：銀行內在的不穩定性給予政府與央行更大的介入空間；據此，除了建立存款保險制度，戴蒙與迪布維格更強調央行作為最後貸放者（lender of last resort）的重要性，尤其最後貸放者在危機形成前的承諾，可降低大眾的恐慌心理，遏止擠兌的觸發。

我個人認為柏南克更大的貢獻在於，其後偕同幾位共同作者，尤其是葛特勒（Mark Gertler），進一步擴展其原先的想法，發表一系列極具影響力的論文。他們將前述的金融中介成本擴展，並具體化一個源於借貸市場訊息不對稱的概念：外部融資溢酬（external finance premium）；同時，他們亦首度將外部融資溢酬置入總體經濟一般均衡模型中。如此一來，外部融資溢酬與廠商或家庭的資產負債表因而產生連結；亦即當廠商與家庭的財務狀況惡化，外部融資溢酬將升高，使廠商與家庭的外部融資更形困難，投資與消費因而大幅滑落。

透過上述金融與實質部門互相強化的過程——他們稱之為財務加速效應（financial accelerator effect），放大並傳遞初始衝擊，進而擴大並延長經濟衰退的幅度與期間。這些研究成果不僅有助我們了解金融與實質部門的相互影響的運作過程，也契合實證估計結果，對於總體經濟理論與實證的發展有深遠的貢獻，也影響各國央行與金融監理機構制定其貨幣政策與監理制度。

本書的主題

如同作者所言，本書透過歷史的視角檢視從過去到現在的聯準會，以了解聯準會的政策工具與策略如何演變至今天的樣貌。更重要的是，省思聯準會過往所面臨的各種挑戰中學到了什麼，以及貨幣政策未來可能的發展路徑。


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