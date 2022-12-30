【專訪】《只工作、不上班的自主人生》作者瓦基：擅長又喜歡的事兩者交集，便是扭轉人生、打造夢幻工作的核心

文：愛麗絲

「我們會在圖書館唸書，但也會打球、玩卡牌遊戲啊，」學業與玩樂並重，是瓦基高中畢業前，在台東所熟悉的生活樣態。依山傍海，走路不必像在台北那麼快，相較升學，好好地、慢慢地生活或許才是首要之事。

在台東，瓦基一路國小、國中都讀美術班，除因擅長繪畫，也因美術班是少數「需要考試」才能讀的班，似乎多了份尊榮感。但選擇高中時，瓦基轉往一般高中理工組，大學則選讀二類機械系。「以前對未來沒有什麼明確想像，只是以進入職場為考量，」瓦基略顯靦腆，在人生每一個岔路口，天份或許有其影響，但事實上，瓦基的每一次選擇，都是如此單純且直覺。

自研究所畢業後，研發替代役是入伍當兵外的選項，而瓦基在選擇服務單位時，對未來工作幾乎一無所知，僅想著「投一間這麼大的公司，踩雷的機率應該比較小吧？」以降低失敗為最高原則，瓦基像採取某種避險策略，習慣選擇眼前看來最容易、「大家都這樣」的道路，卻從未想過傾聽內心的聲音，那真的是自己最適合、最渴望的嗎？

這或許是不少人的人生縮影。

但瓦基的人生，在交往多年的女友向自己提出分手時，轉了個彎。

入職台積電後，瓦基兢兢業業，以工作為人生重心，對生活一切幾乎漠不關心，也冷落了陪在身旁的伴侶。當受邀自新竹調往台南時，瓦基一口答應，過些時日，才想起自己並未告知女友，兩人即將面臨遠距離的考驗，「從前我都覺得工作是最重要的，大家都一定會支持我啊」。一次，他當天臨時取消和女友的約會，只為和同事上KTV同歡、慶祝主管升職——這也成了壓垮駱駝的最後一根稻草，女友當晚立即向瓦基提出分手。

「現在想想，那時候真的是滿荒唐的，」回想過往，瓦基顯得有些難為情，但那也成為瓦基人生的轉捩點。當時，女友羅列多點瓦基必須改善的項目，以挽回女友為前提，瓦基開始思考自己該如何改變生活模式，拿回人生的主控權，而不是被工作拖著走。

從閱讀找答案，CP值超高！

面對岌岌可危的情感，重新思考人生的當下，瓦基選擇從閱讀找答案。

事實上，瓦基自承三十歲前幾乎是不看書的，「打電動吸引人多了。」除了為應付學業讀的教科書外，瓦基對課外書興趣缺缺，「從前我覺得讀書就是為了得到好成績、找到好工作啊！」此外，瓦基笑稱自己從前並未看過閱讀帶來正向改變的實例。雖然家人確實買了不少書，但「買了可能根本沒有看啊，或是買人際溝通的書，結果還不是會吵架？」

但進入職場後，瓦基眼見身邊同事積極學習投資理財，不禁開始思考，除了領固定薪水，自己是否能藉投資讓生活有所不同？

「我開始閱讀的起點，真的是比較功利導向喔，」瓦基笑著說，自己從投資理財經典作品開始閱讀，並實際操作、驗證書中說法，「畢竟我一直都是要看到實例才能被說服的。」反覆驗證後，瓦基發現閱讀讓自己獲益良多，「我才發現原來書裡有這麼多好東西，自己卻一直沒好好使用。」花個兩三百元購書、閱讀，就能讓自己有所改善，讓瓦基直呼「CP 值超高！」

之後，當瓦基因升任主管，開始接觸領導管理時，也試圖從閱讀找答案。他訂閱《哈佛商業評論》雜誌，並把每回閱讀學到的幾種方法實際應用在領導管理下屬，也確實看到具體改善。這讓瓦基不禁思索，若透過閱讀就能創造生活中微小但有其重量的改變，若自己持續閱讀、改變，會是什麼樣貌？

於是，當瓦基緩下腳步審視人生時，除了重新認識自己，閱讀也成為首要輔助。

解決痛點，創造價值

自己感興趣的是什麼？有熱情的是什麼？瓦基釐清過往各類身份中讓自己最適合、喜愛的關鍵，作為職涯方向，並找出擅長又喜歡的事，兩者交集，便是扭轉人生、打造夢幻工作的核心。此外，瓦基將目光放得長遠，試圖想像未來希望如何被他人描述，並以此找出對人生的定義，回推改造自己與生活的執行方向。

透過閱讀，瓦基找出許多值得仿效的成功模式。譬如，在決定改變之初，瓦基雖有正職，但仍高度自律，每週閱讀、書寫一篇心得分享，「沒有規律就會敗給慣性和惰性，要持續寫，才能累積能量。」堅持書寫，瓦基除了分享藉閱讀所得到的、希望幫助讀者解決問題，也讓他一步步能脫離企業體、過上自主人生。

從台積電主管到自由自在的說書人，瓦基將自己一步步打造夢幻工作的前置準備、商業模式與心法撰寫成《只工作、不上班的自主人生》，之後也預計出版此書中不同主題的延伸書籍，帶讀者持續探索、重新定義自己的人生。

如今，閱讀、寫閱讀筆記、寫作，成為瓦基的工作核心，這麼一來，生活與工作的分際是否變得模糊？瓦基笑著說，現在若從事以上三類事情，他不再刻意區分是為了工作或出於生活愛好，「因為那都是我喜歡的事情啊。」用喜歡而擅長的事，創造出且商業模式、獲利維生，工作便是快樂的，不再像過去只是打卡上班、交差了事。

「要解決痛點，創造價值，」這樣的創業者思維，是瓦基過往升任主管後便持續內化的思考模式，瓦基也用此種態度其初期的斜槓、到如今脫離企業體的工作模式。解決為他人忙碌、被工作綁架的痛點，過上自己想要的自主人生，正是瓦基創造價值的實證。

只要記得，她的出發點肯定是為了我好

重新掌握自己的人生，瓦基也成功修復與女友的感情。

回憶從前，瓦基和女友是在公司國標舞社團認識的，在許多人生岔路口，女友都給予瓦基關鍵建議。兩人性格相異互補，卻仍有不少共同處。細數女友許多特質，瓦基臉龐泛起笑意，「她從不化妝啊，可能是天生麗質吧，還有物質慾望非常低，一件衣服可以穿十年，」談及相處情形，瓦基笑稱「很有趣」，「有時她和我持相反意見，一聽到，吼，真的很氣，但當然不能直接反應啊！」稍作冷靜，瓦基提醒自己，只要記得「她的出發點肯定是為了我好」，就能彼此溝通，找到和解之道。