【專訪】《只工作、不上班的自主人生》作者瓦基：擅長又喜歡的事兩者交集，便是扭轉人生、打造夢幻工作的核心
我們想讓你知道的是
「要解決痛點，創造價值，」這樣的創業者思維，是瓦基過往升任主管後便持續內化的思考模式，瓦基也用此種態度其初期的斜槓、到如今脫離企業體的工作模式。解決為他人忙碌、被工作綁架的痛點，過上自己想要的自主人生，正是瓦基創造價值的實證。
文：愛麗絲
「我們會在圖書館唸書，但也會打球、玩卡牌遊戲啊，」學業與玩樂並重，是瓦基高中畢業前，在台東所熟悉的生活樣態。依山傍海，走路不必像在台北那麼快，相較升學，好好地、慢慢地生活或許才是首要之事。
在台東，瓦基一路國小、國中都讀美術班，除因擅長繪畫，也因美術班是少數「需要考試」才能讀的班，似乎多了份尊榮感。但選擇高中時，瓦基轉往一般高中理工組，大學則選讀二類機械系。「以前對未來沒有什麼明確想像，只是以進入職場為考量，」瓦基略顯靦腆，在人生每一個岔路口，天份或許有其影響，但事實上，瓦基的每一次選擇，都是如此單純且直覺。
自研究所畢業後，研發替代役是入伍當兵外的選項，而瓦基在選擇服務單位時，對未來工作幾乎一無所知，僅想著「投一間這麼大的公司，踩雷的機率應該比較小吧？」以降低失敗為最高原則，瓦基像採取某種避險策略，習慣選擇眼前看來最容易、「大家都這樣」的道路，卻從未想過傾聽內心的聲音，那真的是自己最適合、最渴望的嗎？
這或許是不少人的人生縮影。
但瓦基的人生，在交往多年的女友向自己提出分手時，轉了個彎。
入職台積電後，瓦基兢兢業業，以工作為人生重心，對生活一切幾乎漠不關心，也冷落了陪在身旁的伴侶。當受邀自新竹調往台南時，瓦基一口答應，過些時日，才想起自己並未告知女友，兩人即將面臨遠距離的考驗，「從前我都覺得工作是最重要的，大家都一定會支持我啊」。一次，他當天臨時取消和女友的約會，只為和同事上KTV同歡、慶祝主管升職——這也成了壓垮駱駝的最後一根稻草，女友當晚立即向瓦基提出分手。
「現在想想，那時候真的是滿荒唐的，」回想過往，瓦基顯得有些難為情，但那也成為瓦基人生的轉捩點。當時，女友羅列多點瓦基必須改善的項目，以挽回女友為前提，瓦基開始思考自己該如何改變生活模式，拿回人生的主控權，而不是被工作拖著走。
從閱讀找答案，CP值超高！
面對岌岌可危的情感，重新思考人生的當下，瓦基選擇從閱讀找答案。
事實上，瓦基自承三十歲前幾乎是不看書的，「打電動吸引人多了。」除了為應付學業讀的教科書外，瓦基對課外書興趣缺缺，「從前我覺得讀書就是為了得到好成績、找到好工作啊！」此外，瓦基笑稱自己從前並未看過閱讀帶來正向改變的實例。雖然家人確實買了不少書，但「買了可能根本沒有看啊，或是買人際溝通的書，結果還不是會吵架？」
但進入職場後，瓦基眼見身邊同事積極學習投資理財，不禁開始思考，除了領固定薪水，自己是否能藉投資讓生活有所不同？
「我開始閱讀的起點，真的是比較功利導向喔，」瓦基笑著說，自己從投資理財經典作品開始閱讀，並實際操作、驗證書中說法，「畢竟我一直都是要看到實例才能被說服的。」反覆驗證後，瓦基發現閱讀讓自己獲益良多，「我才發現原來書裡有這麼多好東西，自己卻一直沒好好使用。」花個兩三百元購書、閱讀，就能讓自己有所改善，讓瓦基直呼「CP 值超高！」
之後，當瓦基因升任主管，開始接觸領導管理時，也試圖從閱讀找答案。他訂閱《哈佛商業評論》雜誌，並把每回閱讀學到的幾種方法實際應用在領導管理下屬，也確實看到具體改善。這讓瓦基不禁思索，若透過閱讀就能創造生活中微小但有其重量的改變，若自己持續閱讀、改變，會是什麼樣貌？
於是，當瓦基緩下腳步審視人生時，除了重新認識自己，閱讀也成為首要輔助。
解決痛點，創造價值
自己感興趣的是什麼？有熱情的是什麼？瓦基釐清過往各類身份中讓自己最適合、喜愛的關鍵，作為職涯方向，並找出擅長又喜歡的事，兩者交集，便是扭轉人生、打造夢幻工作的核心。此外，瓦基將目光放得長遠，試圖想像未來希望如何被他人描述，並以此找出對人生的定義，回推改造自己與生活的執行方向。
透過閱讀，瓦基找出許多值得仿效的成功模式。譬如，在決定改變之初，瓦基雖有正職，但仍高度自律，每週閱讀、書寫一篇心得分享，「沒有規律就會敗給慣性和惰性，要持續寫，才能累積能量。」堅持書寫，瓦基除了分享藉閱讀所得到的、希望幫助讀者解決問題，也讓他一步步能脫離企業體、過上自主人生。
從台積電主管到自由自在的說書人，瓦基將自己一步步打造夢幻工作的前置準備、商業模式與心法撰寫成《只工作、不上班的自主人生》，之後也預計出版此書中不同主題的延伸書籍，帶讀者持續探索、重新定義自己的人生。
如今，閱讀、寫閱讀筆記、寫作，成為瓦基的工作核心，這麼一來，生活與工作的分際是否變得模糊？瓦基笑著說，現在若從事以上三類事情，他不再刻意區分是為了工作或出於生活愛好，「因為那都是我喜歡的事情啊。」用喜歡而擅長的事，創造出且商業模式、獲利維生，工作便是快樂的，不再像過去只是打卡上班、交差了事。
「要解決痛點，創造價值，」這樣的創業者思維，是瓦基過往升任主管後便持續內化的思考模式，瓦基也用此種態度其初期的斜槓、到如今脫離企業體的工作模式。解決為他人忙碌、被工作綁架的痛點，過上自己想要的自主人生，正是瓦基創造價值的實證。
只要記得，她的出發點肯定是為了我好
重新掌握自己的人生，瓦基也成功修復與女友的感情。
回憶從前，瓦基和女友是在公司國標舞社團認識的，在許多人生岔路口，女友都給予瓦基關鍵建議。兩人性格相異互補，卻仍有不少共同處。細數女友許多特質，瓦基臉龐泛起笑意，「她從不化妝啊，可能是天生麗質吧，還有物質慾望非常低，一件衣服可以穿十年，」談及相處情形，瓦基笑稱「很有趣」，「有時她和我持相反意見，一聽到，吼，真的很氣，但當然不能直接反應啊！」稍作冷靜，瓦基提醒自己，只要記得「她的出發點肯定是為了我好」，就能彼此溝通，找到和解之道。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8