《為什麼我們不想生》：從歷史上來看，我始終認為是更優秀的性別承擔了不堪重負的生育方式及其代價
我們想讓你知道的是
本書編者梅根．達姆點出，我們的社會往往認為自願不生養孩子的人都是自私的享樂主義者。但實際上，選擇不生孩子的人有各種各樣的型態——事實上，他們的煩惱沒有比較少，也有屬於自己的課題。本書邀請了十六位來自不同世代、種族與文化背景的作家，分享他們對於生育、家庭乃至生命意義的思考。
文：安娜．霍姆斯（Anna Holmes）
最怕莫過當媽 Mommy Fearest（選摘）
我身邊盡是些有本事成功兼顧事業和家庭的母親，不過，兼顧事業和孩子這件事始終停留在概念中——我理智上可以理解，但似乎在情感上無法接受。所以，當我告訴別人（通常是女性朋友們），在我四十一歲時，我「不知道」自己是不是想要孩子，也不確定自己是否仍然感覺「沒有準備好」，其實，我真正想說的是——我不相信自己可以完成我這輩子想做到的事，同時還能當好幾個孩子的母親，而且我也不想知道。
在這種壓力上火上澆油的，是讓人動彈不得的、深深的恐懼——同樣，這恐懼也非關孩子，而是關於我自己關愛他人的潛在本能。我猜想我可以當個很好的媽媽——甚至是超級好的那種——多虧了雙親賜予我的天賦，即給予愛、表達愛的能力，無邊無際的好奇心，推崇想像、教育和個體完整，而非一味追求社會公認的經濟上的成功或事業上的成就。（我對自己的情商過分自豪，但這份特殊的天賦和我雙親並沒有什麼關係，完全拜我二十年來砸在心理治療上的數萬美元所賜。）
但問題來了：照目前的情況來看，我懷疑自己將信誓旦旦、熱情洋溢地全身心投入生兒育女，這件事將成為重中之重，乃至我生命中的所有其他事件都將退而成其次。我若為人母，必將駕輕就熟，而這必將會讓我對在其他領域獲得成功的渴望，或者獲得成功的能力，變得黯然失色。簡而言之，我害怕的是自己足以勝任母親的能力。
我的心理師會說，這是一種神奇的想法——她很可能說對了。但我媽媽就是個例子，能夠很好地解釋我為何決定不要孩子，她的故事讓我既驕傲又內疚。她曾是個苗條而又充滿好奇的中西部女孩，逃離了俄亥俄州的封閉小鎮，筆直向東去了紐約市，獲得了第一個碩士學位，之後是第二個學位，其餘時間則參與社會運動，環遊世界。
但在十五年後，我媽媽卻發現自己被困在加州沙加緬度市外十六公里的一個毫無特色的郊區，教一群流著鼻涕的十三歲孩子打字技巧，撫育著兩個壞脾氣的女兒，她們只想安安靜靜待在自己房間裡，除了偶爾去梅西百貨買東西——當然，是買GUESS牌的牛仔褲。
這樣的生活是她曾幻想的嗎？對於我剛才寫下的這段話，我媽媽肯定會持有異議。
兩個孩子並不是美好的祝福，並不僅僅是她和我深愛的爸爸的愛的結晶，可以讓她藉由養育孩子宣洩自己所有的愛，去體驗、放縱自己對整個世界的好奇和驚嘆（更不用說她的政治觀了）——這樣的想法會讓她有所忌憚。她會否認她在為人母之後失去了部分的自我。雖然她會承認自己偶爾會感到挫敗，甚至意識到養育孩子和自己的抱負之間存在某些不圓滿的關係，她會堅稱自己從來沒有刻意地和孩子們溝通這些。
她是對的，她確實沒有。但我和妹妹不需要聽到我們的媽媽親口講述養育孩子——大部分時候是她單獨一人養育——是如何限制了她的人生發展，因為我們每天都能親眼看到。我們很明白，她將自己的人生奉獻給了我們，也因此在某些方面放棄了她自己。（我爸爸呢？好吧，讓我們把話挑明：雖然並非所有女性都會為了照料孩子而忽略自我，但至少也可以說，絕大部分女性都經歷了這種狀況。長久以來，一直是女性負擔了大部分的育兒重任，和男性所承擔的分額不成比例。）
有些人或許會把我對生兒育女的恐慌和焦慮稱為「自私」（我自己則會用「能動性」這個詞），但這些人很可能是男人，要麼就是自滿自詡為專業的父母們；我不確定自己是否真的非常介意他們的觀點，因而不會表示苟同並以同等的懊惱聳聳肩。（那些問過我是否有生子計畫的人，通常會把我沒有孩子的狀況視為我不喜歡孩子的結果，然而我要再次重申，這絕非事實：我的子宮沒有孕育後代完全不是因為我討厭孩子。我喜歡孩子，也喜歡小動物，相比於大部分成年人，我相信自己和孩子、和動物更有共鳴。）
但事實上，從歷史上來看，我始終認為是更優秀的性別承擔了不堪重負的生育方式及其代價。
當然，時代在變化，男性也漸漸承擔起越來越多的養育職責，不少男人都把嬰兒背巾綁在自己胸前了。然而，至少在我所處的有良好教養、相對富裕的成長環境裡，對女性的要求和期待與其說消失了，不如說被轉移到其他方面。比方說．至今仍有一系列狡猾而隱匿、但絕非史無前例的要求強加在女性身上，暗示女人要盡力保持外在的健美和性感。（在此要提到MILF這個流行的俗語——向不知內情的讀者解釋一下，這是「Mother I’d Like to Fuck」的首字母縮寫，僅僅是這十五年間才流行起來的一句話，意思是：我想上的那種媽媽。）
我住在布魯克林南部街區，滿街都是低卡路里優格冰淇淋店、瑜伽和皮拉提斯教室，鱗次櫛比的精品服飾店裡盡是僅此一款的孕婦裝、「純有機棉製造」且售價一百美元的嬰兒抱毯——恐怕沒有任何一個地方能比這裡更日常地展現出對女性的過時看法了：女性要表現出完美的女性美。前不久，我在母親節那天約了兩個朋友吃早午餐：披薩配啤酒。赴約的路上，我經過了一家服飾店，店門口擺了一塊立式廣告牌，勸告過路的女人們（並非特指沒有孩子的女性）：假如母親節讓你難過，那就快買一條裙子，好讓你「好孕臨門」。
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罕病「泛視神經脊髓炎」病友盼回歸社會，期待的新藥是否確實送到病友手中？
我們想讓你知道的是
1998年，台灣全民健保開始給付罕見疾病治療用藥，然而，近年來在健保財源不足下，也連帶對罕藥納入健保給付造成衝擊。罕見疾病「泛視神經脊髓炎」如今有新型的專用生物製劑可望精準治療，但價格昂貴，健保署卻始終未同意將其納入健保給付，這樣「明知可救，卻因無力負擔藥費，看得到但用不到」的情況，對努力不懈對抗病痛考驗可望回歸社會的病友及家屬而言，實屬一大重擊。
視力受損、肢體癱瘓，擔心反覆復發重創神經組織，遭受失明、失能及死亡的威脅……，這些是全台「泛視神經脊髓炎」病友的日常。過去泛視神經脊髓炎無專一用藥可使用，僅能靠類固醇、免疫抑制劑來治療，疾病隨時有復發可能，且一旦發作易遺留下不可逆之傷害。
如今終於有新型的專用生物製劑可望提供精準治療，但藥物價格昂貴，施打一劑近20萬，一般家庭難以自費支出。可健保署卻始終未同意將其納入健保給付，這樣「明知可救，卻因無力負擔藥費，看得到但用不到」的情況，對努力不懈對抗病痛考驗可望回歸社會的病友及家屬而言，實屬一大重擊。
什麼是「泛視神經脊髓炎」？嚴重恐致失明、癱瘓
林口長庚紀念醫院神經內科教授張國軒醫師表示，泛視神經脊髓炎（NMOSD）是一種中樞神經系統發炎性自體免疫疾病，因免疫機制失調，導致自體免疫抗體反過來攻擊體內的中樞神經細胞。
在泛視神經脊髓炎病人身上常見帶有anti-AQP4抗體，這些自體抗體會引起發炎反應造成神經組織的破壞。一旦反覆發作，將重創視神經、脊髓及大腦等神經組織，嚴重恐致失明、癱瘓、大小便失禁，甚至失去生活自理能力…。
泛視神經脊髓炎作祟，突然發病打亂人生規劃
「沒辦法，遇到了就只能面對…」37歲的高小姐是一位家有7歲孩子的全職媽媽。今年一場突如其來的身體不適，卻毫不留情的打亂她的人生規劃。
「一開始只是覺得頭很痛，後來左眼窩跟眼睛轉動時有疼痛感、有視野遮蔽的感覺……」沒想到至眼科就醫後，得到的卻是請她儘速到大醫院檢查的轉診單。一到醫院檢查才發現自己有視神經發炎的問題，透過急診做核磁共振並緊急安排住院打了三天的高劑量類固醇。
原以為經過幾天折騰和治療後就沒事，孰料，在出院返家隔兩天後，她卻覺得視力有模糊、明顯往下降的情況。再度返回急診就醫，並從醫師口中得知，自己可能罹患了泛視神經脊髓炎……。
視力受損，深陷不曉得病情能否控制好的焦慮中
這時她才驚覺病情遠不如自己想像的簡單，而這一住，高小姐就在醫院住了大半個月，並在醫師評估下進行了每兩天一次的自體血漿置換。令人遺憾的是，雖然緊急進行治療處置，視力仍舊受到極大影響。
「由於主傷是在左眼，除了左眼有視野遮蔽、色覺變弱的情形，左眼的視力現在更只剩0.2左右，右眼的話則剩下0.5～0.7，現在要返回原先的工作崗位更難了……」原先雙眼視力1.0、曾任職講求精準、需高度用眼電子檢測公司的高小姐無奈的說。
而這次發病不只影響人生規劃，更讓高小姐從此埋下忐忑、焦慮不安的心理。「心裡真的覺得很辛酸，不曉得病情能不能控制好的感覺真的讓人很茫然和焦慮。每天起床都會擔心自己視力是不是又變差、變模糊了？是不是又有哪個顏色看不到了，那種焦慮感真的很難受……」高小姐坦言。
「自責對不起孩子」盼生物製劑納入健保，減輕生活負擔
而最讓高小姐揪心的就是罹病後孩子的改變，「我的小朋友本身就是心思比較細膩的小孩，因此每當我跟他獨處時，他總是會一直注意我有沒有需要幫忙，讓他變得小心翼翼的，雖然感到窩心，但這其實不是一個7歲孩子這個階段該有的狀態，媽媽生病讓他好像有被迫長大的感覺，真的覺得很對不起他……」
無奈的是，要控制住泛視神經脊髓炎不發病，如果服用基本的類固醇、免疫抑制劑效果有限。那麼臨床上能選擇的其他治療方式，就是價格相對昂貴、需自費使用的生物製劑，昂貴的藥價對於一般家庭是一大負擔。
「雖然說講錢很俗氣，但沒有錢真的就活不下去！如果泛視神經脊髓炎這個疾病會造成這麼大的反覆性傷害，政府在有餘力的狀況下，希望能夠聽到我們的心聲，讓生物製劑納入健保給付，減輕病友的負擔，讓我們在生活上至少可以維持一定程度的平衡，並在疾病可控下有機會能重返職場、發揮生產力。」高小姐語帶期盼的說道。
泛視神經脊髓炎如不定時炸彈，治療關鍵在避免疾病發作
張國軒醫師指出，正因為泛視神經脊髓炎一旦發作，恐重創視神經、脊髓及大腦等神經組織，嚴重恐致失明、癱瘓、大小便失禁……。因此對於病人來說每次的發作都非常恐怖，所以在臨床治療泛視神經脊髓炎病患，首要關鍵便是如何避免疾病發作，不讓病人處於如面對不定時炸彈般的長期恐懼中。
雖然傳統常見的類固醇、免疫抑制劑對於預防NMOSD發作有一些效果，但由於這些藥物每個人使用的反應不一樣，長期服用類固醇及免疫抑制劑也可能會造成水腫、月亮臉、水牛肩等副作用，也有一部分的泛視神經脊髓炎病友的復發是沒辦法以上述治療方式獲得良好控制的。但過往NMOSD病友受限於能使用的藥物種類不多，即便上述治療方式造成身體諸多不適或效果不理想，也只能默默承受。
生物製劑有望改變命運，但泛視神經脊髓炎病友卻看得到而用不到？
新型生物製劑（單株抗體藥物）的出現，可謂泛神經脊髓炎治療的一道曙光！張國軒醫師表示，近年剛通過台灣食藥署藥證申請的新單株抗體藥物，能夠更精準的去消滅會引起發炎反應造成神經組織破壞的抗體，來預防疾病復發。
且根據臨床試驗，其使用在某些特定泛神經脊髓炎病友，兩年之內的復發率可壓低到少於10%；且即便是不同種類的生物製劑，至少也有75%的機會所以在至少兩年之內都沒有任何的發作。若同時能再避免感染、勞累、睡眠不足／睡眠品質不佳等泛視神經脊髓炎的可能誘發危險因子，其實是可以把復發率壓到很低的。
「但令人遺憾的是，這類新型生物製劑健保並未給付，施打一劑約需要花費近20萬左右。且並非一次見效，而需每兩個禮拜或一個月施打一次，年醫藥費保少估計約要1、200萬；很明顯的，這樣的價格若沒有健保幫助，病人是很難自費使用的。」張國軒醫師補充。
每年大約100多位病友需要使用到生物製劑，並非健保無力負擔
最重要的是，目前台灣的泛視神經脊髓炎病人大概有6、700人，而這些人也並非每一位在治療上都會使用到生物製劑。根據醫師臨床估計，當中可能會需要使用生物製劑藥物的約有20-30%左右，每年最多大概也就不過100多位，並非健保無力負擔。
泛神經脊髓炎多好發在30、40歲，「上有老、下有小」有一定的生產力青壯族群，若疾病無法有效控制，往往在工作與經濟上會漸趨弱勢。「健保的目的，就是希望不再有病人因病而貧！可是這樣的概念和理想，似乎無法讓泛視神經脊髓炎病友感受到。」張國軒醫師感嘆的說道。
經濟學人評7國罕見疾病用藥可近性：台灣落後國際水平
自1998年，台灣全民健保開始給付罕見疾病治療用藥後，不少罕病病友因此看見治療希望。然而，近年來在健保財源不足下，也連帶對罕藥納入健保給付造成衝擊，而這樣的結果也反映在國際評比上的低評價。
根據英國《經濟學人雜誌》於今年9月7日公布的最新研究，評比德國、法國、英國、澳洲、日本、南韓與台灣7個國家的罕病診斷與醫療照護現況，分析8種罕病藥物在7個國家取得許可證，到成功給付的時間差。結果顯示，台灣被核准給付的罕藥僅2種，且給付耗時、平均等待30個月，對於罕病政策，病人的意見與影響力也相當有限。
執行率極低！5年未用罕病專款達26億，NMOSD新藥絕非健保無力負擔
罕病基金會創辦人陳莉茵表示，目前健保給付的罕病共有37種病類、61種罕病藥物。但在近10年申請給付的47款罕藥中，13種正審查中、有9種藥物曾被否決，是二代健保上路前未曾出現的現象，而當中拒絕給付的最大原因，就是對健保財務衝擊太大。
2022年的罕藥專款預算87.78億中，罕病新藥預算雖編列了7.68億，但實際上只用了1230萬。但若以健保署公布的罕病專款每年平均執行率有92.3%、5年決算平均成長10.36%；而陳莉茵強調，那只是過去已收載給付的罕藥舊案人數，是已用藥罕病病友隨著體重、年齡增加而自然增加的藥量，事實上「罕病新藥執行幾乎是個位數字。」
除此之外，根據罕病基金會統計，雖然健保相關單位屢屢表示，因為財務問題，未能給付所有的罕病患者，但事實上每年的罕病健保專款，竟然都沒有用完。自2017年到2021年，5年間沒有用掉的總餘額更累計逾26億元。
陳莉茵：罕見疾病是弱勢裡面的弱勢，應該是需要被照顧的
無論專款或新藥預算，都仍結餘那麼多，但13種排隊審查的新藥卻不得其門而入。
「罕見疾病是急重症裡面的急重症、弱勢裡面的弱勢。在適法性、優先性上，應該是需要被照顧的，所以健保想盡辦法不照顧罕見疾病，很令人困惑。我們每一個人都可能成為重大傷病的狀況之下，健保是一個醫療風險分攤的問題，而保險就是保險，不該把它當成政治任務的工具來進行管理，回到健保的本質機制才能真正幫助到需要的病患。」陳莉茵語重心長的呼籲。
雖然仍為前景擔憂，但陳莉茵也不忘對泛視神經脊髓炎病友喊話，「雖然短時間內我們還未爭取到生物製劑新藥的健保給付，但我們沒有退縮、悲傷的權力，還是打起精神正面的面對，一起商議如何爭取到藥物的給付。希望大家盡可能好好照顧自己，一起爭取藥品給付能夠儘速通過。」