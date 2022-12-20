馬斯克在推特舉措引爭議，歐洲議會邀請作證，專家：領導風格背離矽谷重人性文化
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巴納法分析，馬斯克擅長帶領電動車品牌、製造話題，但是社群媒體經營並非與機器相處，重視的是人性和情感，同時還需考量道德層面，因此在下達命令之前必須深思熟慮和徵詢他人意見。但馬斯克的行事順序剛好顛倒，所以經常會執行後發現問題再撤銷政策，無法獲得用戶和投資人信賴。
馬斯克在推特舉措引爭議 歐洲議會邀請作證
（中央社）歐洲議會（European Parliament）議長梅特索拉（Roberta Metsola）的發言人19日表示，梅特索拉已邀請億萬富豪馬斯克（Elon Musk）出席議會作證。
法新社報導，梅特索拉致函馬斯克，邀請他出席作證。歐洲議會並無權強迫馬斯克現身，而馬斯克作何回應，目前尚不得而知。
電動汽車公司特斯拉（Tesla）的老闆馬斯克自10月以440億美元收購推特（Twitter）以來，引發了劇烈變革和爭議。
馬斯克解僱了推特半數員工、恢復美國前總統川普（Donald Trump）的帳號、放棄針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）錯誤訊息的政策、先停掉後又恢復某些記者的帳號，以及短暫地禁止用戶連結競爭對手的平台，種種舉措引發美國和歐洲決策者密切關注。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）先前警告馬斯克，他可能因威脅媒體自由而受到歐盟「制裁」。
馬斯克18日在推特上進行一項民意調查，詢問用戶他是否應該辭去推特執行長，結果有57.5%說他應該下台。
馬斯克經營推特踢到鐵板 專家：領導風格背離矽谷重人性文化
（中央社）億萬富豪馬斯克18日在推特發起民調，讓用戶決定他是否該辭去推特執行長，投票結果顯示多數人希望他離開。矽谷科技產業專家認為馬斯克經營推特50天風波不斷，主因是他的領導風格明顯背離矽谷企業重視人性的文化。
馬斯克今（2022）年10月底收購推特後，火速開除前執行長等高階主管，接著在11月初宣布裁掉半數員工，2週後他又發信給剩下的員工，要他們接受工時變長和工作量變多的推特2.0版，導致更多人離開推特。
整頓人事外，馬斯克陸續頒布多項具爭議的新政策，包括恢復前美國總統川普的帳號並特赦其他停權帳號，遭網路安全專家抨擊此舉會加劇社群網站的仇恨言論和不實消息散播。
另外，馬斯克上週也指控記者洩漏他的即時位置，將幾名記者帳號停權，遭批危害新聞自由。
儘管有部分科技和新創公司高層出面力挺馬斯克，讚許他有改革魄力，長期研究科技產業的聖荷西州立大學（San Jose State University）工程系教授巴納法（Ahmed Banafa）認為，馬斯克強硬和決斷的作風，與矽谷文化當中「靈活創新的特質」相差甚遠，導致爭議一波未平一波又起。
馬斯克從上任至今短短約50天的時間，不僅推特陷入混沌，他的電動車大廠特斯拉連帶受到波及，股價下跌，馬斯克本人聲望也遭遇挑戰。
巴納法分析，馬斯克擅長帶領電動車品牌、製造話題，但是社群媒體經營並非與機器相處，重視的是人性和情感，同時還需考量道德層面，因此在下達命令之前必須深思熟慮和徵詢他人意見。但馬斯克的行事順序剛好顛倒，所以經常會執行後發現問題再撤銷政策，無法獲得用戶和投資人信賴。
外傳馬斯克近日已接洽潛在投資人，要為推特籌措新資金。根據巴納法取得的消息，馬斯克18日現身卡達世界盃足球賽，其實是到當地尋找投資人。
不過馬斯克在卡達還是持續發文，他在世足賽冠軍戰當日於推特上發起民調，讓用戶決定他的去留，12個小時的投票今天結束，約有1750萬人參與，最後有57.5%的人贊成他辭去推特執行長職務，另有42.5%的人支持他留下。
巴納法說，推特的混亂局面已經太久，馬斯克把問題攤開來解決未必是件壞事，他認為以目前情況看來，馬斯克離開推特只是時間早晚的問題。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，馬斯克辭去職務後，接他位子的可能人選包括社群媒體經驗豐富的前臉書（Facebook）營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）和科技長施洛普佛（Mike Schroepfer）。此外，幾位協助馬斯克共同經營推特的投資人，也很有機會接替馬斯克掌管推特。
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責任編輯：翁世航
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