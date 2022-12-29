米爾斯海默《大幻象》推薦序：如果讀者因「正義感」而拒讀本書，那絕對是知識上的一大損失
我們想讓你知道的是
《大幻想：自由主義之夢與國際政治現實》是一部深入淺出的新經典，以大量的史實、俯拾即是的名言金句與清晰的邏輯，建構起國族主義與現實主義的理論巨廈，一方面力陳自由主義外交邏輯的錯誤，也對近三十年來美國外交政策的愚昧提出嚴厲批判。鑑於米氏在學術界崇高的地位，本書是任何關心美國外交政策與世界政治局勢之讀者所不能錯過。
文：張登及（台灣大學政治學系教授兼系主任）
【推薦序】國際關係進步自由主義及其批評
《大幻象：自由主義之夢與國際政治現實》（以下簡稱《大幻象》）是一本國際關係學最新的殿堂級教科書。作者芝加哥大學教授米爾斯海默以古今史證為本，直白、簡明、尖銳地回顧了推動了近代國際關係前進的三大主要思潮——現實主義、民族主義與自由主義間錯綜複雜的關係，最終又強而有力地回歸他寫於二〇〇一年定鼎學科大家的經典之作——《大國政治的悲劇》（The Tragedy of Great Power Politics）的攻勢現實主義（offensive realism）核心主張。不遭人議非英才，筆者用國關的術語說，這兩本書已確立米氏在學科系譜上成為「一極」的宗師地位。
論理和舉證：說得自由派「不願面對」？
《大幻象》這次以全面批判自由主義國際關係理論為宗旨，或許因而給予現實主義守勢派（defensive realism）前輩與知名戰友如華爾滋（Kenneth Waltz）、史耐德（Jack Snyder）與葛拉瑟（Charles Glaser，曾以提出「棄台論」在台灣被抨擊而知名）等人的慷慨肯定。這樣妥協性的「理論統一戰線」是否必要，攻勢現實主義原本的粉絲可能訝異。
而令普世論自由派尤其不快者，不僅因為米氏聯兵古今現實主義各大門派，從一貫的理論否定美國「自由霸權」（liberal hegemon）以燈塔之姿推翻威權、統一世界的合理性和可行性，還條陳縷析、刨根究底地向洛克、康德、威爾遜等自由主義哲學家和政治家的基本論點發起攻擊，接著不留情面地一一駁斥當代自由派理論諸將帥如羅爾斯（John Rawls）、基歐漢（Robert Keohane）、杜伊爾（Michael Doyle）、伊肯伯里（John Ikenberry）的各路論證。
殺傷力更大的是米氏旁徵博引無數令人「不願面對的真相」，使目睹「歷史終結論」竟然自我終結、「後全球化」強權政治竟可能回歸而挫折的「國際社會」人士難以忍受。這種附有大量註腳佐證，批判自由主義的砲彈幾乎遍佈各章。例如他直言美英和平權力移轉非因民主和平之制度相近，而是英國太遜。假如戰後英國國力復興多個幾倍，美國絕不會與其甘休。戰後自由霸權以人道主義干預他國搞「政權改變」與「社會工程」（social engineering），動機純粹的只有柯林頓總統出兵索馬利亞慘敗一例。
美國主導建設民主成功的案例只有日本與德國，且還要歸因於德、日早具備強國家（strong state）的現代制度基礎。至於其他「壯舉」，從一九五〇年代伊朗到越戰再到「大中東」（改造阿富汗、埃及、伊拉克、利比亞、敘利亞五國），不分民主、共和兩黨，成績都慘不忍睹。僅討伐又重建阿富汗的開支，就已超過戰後援助全部西歐的馬歇爾計畫。「大中東」大業唯一的戰略好處，恐怕只是造出難民，使歐盟被拖垮。
是可忍孰不可忍，烏克蘭危機過在西方？
如果讀者舉東歐民主化反駁米氏，他的論據也早有準備：東歐在戰前本來就是西方集團，美國沒什麼功勞。而且現今它們是否已經變成「非自由民主」（illiberal democracy），恐未可知。最令「正義之士」難以忍受的，是米氏竟沒有因為芝大學生譴責其反對援烏、疑似同情普亭總統而悔改，竟繼續在《大幻象》痛責「北約東擴」是違反歷史上俄國生存所需的勢力範圍。
他又說二〇一四年推翻烏國親俄民選總統亞努科維奇（V. Yanukovych）不是什麼橙色革命，更像是美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）四處推翻敵對小國的社會工程與政變，成立的基輔新政府內不乏新法西斯主義者（neofascists），這才是俄烏之戰遠因與元兇。為了加固論證的權威，米氏還請出了冷戰圍堵總工程師喬治．肯楠（George Kennen），為批判北約東擴提供戰略證言。
推薦序走筆至此，如果讀者因「正義感」而拒讀《大幻象》，那絕對是知識上的一大損失。坊間為滿足正義爽感客製化的煽情讖緯之書車載斗量。如果讀者志在國防外交事業，閱讀經典卻生「義憤」，只能說是其器小哉、不足與議。《大幻象》不止是一本媲美基歐漢一九八六年圍攻現實主義之鉅作《新現實主義及其批評》的經典，更是米氏《大國政治的悲劇》傳承結構現實主義（structural realism）的前傳。它不止是一本國關的書，還是外交史與思想史的導讀。無論身份認同如何、政治立場為何，要磨練思辯能力與戰略智謀，《大幻象》都是上乘的試金石。
有節制的批判：針對的是「進步自由主義」
《大幻象》挑戰整個自由主義理論家族，乃從其哲學人類學根基——人性論（human nature）精準切入。之所以謂之精準，是因為米氏刀法先豁免了國內政治的自由民主，認同在契約締結的主權之內，實行自由民主比其他制度確實相對較好。他要挑戰的是因為近代崛起的民族主義威力強大，使主權之外處於始終別無權威的無政府狀態，但自由主義仍夢想要到主權之外擴張管轄、改造他國，最後不僅得不償失，還會因為好鬥與危機動員，使國家回頭集權，危及國內的自由價值。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。