米爾斯海默《大幻象》推薦序：如果讀者因「正義感」而拒讀本書，那絕對是知識上的一大損失

文：張登及（台灣大學政治學系教授兼系主任）

【推薦序】國際關係進步自由主義及其批評

《大幻象：自由主義之夢與國際政治現實》（以下簡稱《大幻象》）是一本國際關係學最新的殿堂級教科書。作者芝加哥大學教授米爾斯海默以古今史證為本，直白、簡明、尖銳地回顧了推動了近代國際關係前進的三大主要思潮——現實主義、民族主義與自由主義間錯綜複雜的關係，最終又強而有力地回歸他寫於二〇〇一年定鼎學科大家的經典之作——《大國政治的悲劇》（The Tragedy of Great Power Politics）的攻勢現實主義（offensive realism）核心主張。不遭人議非英才，筆者用國關的術語說，這兩本書已確立米氏在學科系譜上成為「一極」的宗師地位。

論理和舉證：說得自由派「不願面對」？

《大幻象》這次以全面批判自由主義國際關係理論為宗旨，或許因而給予現實主義守勢派（defensive realism）前輩與知名戰友如華爾滋（Kenneth Waltz）、史耐德（Jack Snyder）與葛拉瑟（Charles Glaser，曾以提出「棄台論」在台灣被抨擊而知名）等人的慷慨肯定。這樣妥協性的「理論統一戰線」是否必要，攻勢現實主義原本的粉絲可能訝異。

而令普世論自由派尤其不快者，不僅因為米氏聯兵古今現實主義各大門派，從一貫的理論否定美國「自由霸權」（liberal hegemon）以燈塔之姿推翻威權、統一世界的合理性和可行性，還條陳縷析、刨根究底地向洛克、康德、威爾遜等自由主義哲學家和政治家的基本論點發起攻擊，接著不留情面地一一駁斥當代自由派理論諸將帥如羅爾斯（John Rawls）、基歐漢（Robert Keohane）、杜伊爾（Michael Doyle）、伊肯伯里（John Ikenberry）的各路論證。

殺傷力更大的是米氏旁徵博引無數令人「不願面對的真相」，使目睹「歷史終結論」竟然自我終結、「後全球化」強權政治竟可能回歸而挫折的「國際社會」人士難以忍受。這種附有大量註腳佐證，批判自由主義的砲彈幾乎遍佈各章。例如他直言美英和平權力移轉非因民主和平之制度相近，而是英國太遜。假如戰後英國國力復興多個幾倍，美國絕不會與其甘休。戰後自由霸權以人道主義干預他國搞「政權改變」與「社會工程」（social engineering），動機純粹的只有柯林頓總統出兵索馬利亞慘敗一例。

美國主導建設民主成功的案例只有日本與德國，且還要歸因於德、日早具備強國家（strong state）的現代制度基礎。至於其他「壯舉」，從一九五〇年代伊朗到越戰再到「大中東」（改造阿富汗、埃及、伊拉克、利比亞、敘利亞五國），不分民主、共和兩黨，成績都慘不忍睹。僅討伐又重建阿富汗的開支，就已超過戰後援助全部西歐的馬歇爾計畫。「大中東」大業唯一的戰略好處，恐怕只是造出難民，使歐盟被拖垮。

是可忍孰不可忍，烏克蘭危機過在西方？

如果讀者舉東歐民主化反駁米氏，他的論據也早有準備：東歐在戰前本來就是西方集團，美國沒什麼功勞。而且現今它們是否已經變成「非自由民主」（illiberal democracy），恐未可知。最令「正義之士」難以忍受的，是米氏竟沒有因為芝大學生譴責其反對援烏、疑似同情普亭總統而悔改，竟繼續在《大幻象》痛責「北約東擴」是違反歷史上俄國生存所需的勢力範圍。

他又說二〇一四年推翻烏國親俄民選總統亞努科維奇（V. Yanukovych）不是什麼橙色革命，更像是美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）四處推翻敵對小國的社會工程與政變，成立的基輔新政府內不乏新法西斯主義者（neofascists），這才是俄烏之戰遠因與元兇。為了加固論證的權威，米氏還請出了冷戰圍堵總工程師喬治．肯楠（George Kennen），為批判北約東擴提供戰略證言。

推薦序走筆至此，如果讀者因「正義感」而拒讀《大幻象》，那絕對是知識上的一大損失。坊間為滿足正義爽感客製化的煽情讖緯之書車載斗量。如果讀者志在國防外交事業，閱讀經典卻生「義憤」，只能說是其器小哉、不足與議。《大幻象》不止是一本媲美基歐漢一九八六年圍攻現實主義之鉅作《新現實主義及其批評》的經典，更是米氏《大國政治的悲劇》傳承結構現實主義（structural realism）的前傳。它不止是一本國關的書，還是外交史與思想史的導讀。無論身份認同如何、政治立場為何，要磨練思辯能力與戰略智謀，《大幻象》都是上乘的試金石。

有節制的批判：針對的是「進步自由主義」

《大幻象》挑戰整個自由主義理論家族，乃從其哲學人類學根基——人性論（human nature）精準切入。之所以謂之精準，是因為米氏刀法先豁免了國內政治的自由民主，認同在契約締結的主權之內，實行自由民主比其他制度確實相對較好。他要挑戰的是因為近代崛起的民族主義威力強大，使主權之外處於始終別無權威的無政府狀態，但自由主義仍夢想要到主權之外擴張管轄、改造他國，最後不僅得不償失，還會因為好鬥與危機動員，使國家回頭集權，危及國內的自由價值。