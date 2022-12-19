【2026美墨加世界盃】美國破除「關起門自己玩」笑柄，「冰球王國」加拿大提早瘋足球
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如果每組有4隊，將有104場比賽，賽期至少得延長一週。比賽愈多，意味著電視轉播權利金也更豐厚，由於世足賽替國際足總帶來約90％收入，這對總會高層是很大的誘惑。國際足總也考慮在2026年世足小組賽平手比賽引進PK大戰決定勝負。
世足美國踢出驚奇，破除「關起門自己玩」笑柄
（中央社）今年世足賽美國隊換血成功，年輕陣容踢出驚奇，放眼4年後享主場優勢，更上層樓希望無窮，也漸漸洗刷外人對美國成見：號稱運動強國但常「關起門來自己玩」。
美式足球、籃球、棒球三大運動是美國人最自豪的國民娛樂，根據《華盛頓郵報》民調，這三項排名美國人最愛觀賞的運動前三名，依序為36％、12％和11％，正好都是在美國發明的運動。
美國人最愛觀賞的運動第4名，就是最近由於世界盃炒熱氣氛的足球，在這份5月進行的民調上有8％的觀賞偏好。這比例看似不高，但已是歷年高點，20年前喜愛觀賞足球的人口在美國占2％。
隨著美國男子足球國家隊（US Men's National Team，簡稱USMNT）在本屆世界盃踢出亮眼表現，加上2026年美國將與加拿大、墨西哥聯合主辦世界盃，美國喜愛足球的人口可望向上攀，緊追其他主流運動。
美國隊在本屆卡達世界盃，小組賽先踢和威爾斯、英格蘭，接著1比0打敗伊朗，晉級淘汰賽之後，1比3不敵荷蘭，最終16強止步。
《華盛頓郵報》球評布魯爾（Jerry Brewer）評論這屆美國隊表現，憑著大會第二年輕的陣容，踢出耳目一新的球賽，他認為這場16強落敗不是終點，而是光明未來的起點，代表2018年之後換血政策成功。
這篇球評表示，美國隊本屆世足表現，顯示國家隊正在培養新一代人才，打造更細膩的球風，證明「在男子足球界，美國隊不再是別人眼中的笑柄」。
他進一步指出，「美國正在調整自身，以符合世界其他地方的玩法，而不是硬要把美國運動文化變成國際賽事。」
2018年世界盃，美國隊沒有打進會內賽，但那次在資格賽的失敗促成之後大幅換血，由現任總教練柏哈特（Gregg Berhalter）主持重建。許多本屆主力戰將都是在2018年之後首次獲得徵召，拉上成年組國家隊。
美國媒體觀察，如果4年前俄羅斯世界盃美國隊在資格賽過關進入會內賽，就不會有那次大換血，本屆活躍在賽場上的亞當斯（Tyler Adams）、麥肯尼（Weston McKennie）、普里希赫（Christian Pulisic）可能就沒有本屆世界盃經驗。
年僅23歲的美國隊長亞當斯在16強賽敗給荷蘭後的感言反映了這支隊伍持續進化的狀態。
亞當斯說：「首先當然是很挫折。這是很久以來，人們第一次會說『哇這支球隊不太一樣』。過去3年來，走過這麼多的起起伏伏，我們繳出這4場的表現，會給人們對這支隊伍的未來有些期待。」
亞當斯為隊友的表現感到驕傲，認為這支美國隊證明了跟世界一流隊伍交手時，有能力與之抗衡，而在2026年北美世界盃，這批年輕人的目標就是把潛力化為實力。
亞當斯說：「潛力就只是潛力。但如果我們用正確的方法將它發揮到極致，2026年我們可以有所做為。」
24歲的中場球員麥肯尼（Weston McKennie）說：「4年前，我們懷抱一個共同目標，我們的使命就是要改變全世界對美國足球的看法。我認為在這次世界盃我們重新找回信心，找回世界對美國足球的尊重。」
從年紀看來，這支美國隊大部分主力球員到2026年都還不到30歲。他們不僅帶著本屆世界盃經驗往前走，而且這批球員分散在歐洲踢球，到時候又累積4年職業經驗，其中有的人可能有機會參與歐洲冠軍聯賽（歐冠盃）決賽這種大場面。
後衛耶德林（DeAndre Yedlin）強調這次大賽經驗的可貴，特別是失敗的經驗。
耶德林說：「對團隊最重要一件事是，體會到在世界盃輸球是什麼樣的感覺。接著往下個階段邁進，大多數成員下屆仍會一起拚戰。到時候就是不同局面了。因為這群人知道，花費這麼多心力，最終卻失敗是什麼感受。這種感覺能夠刺激未來的成功。」
美國媒體觀察到，這支美國隊年輕、持續累積經驗之外，另一優勢是團隊士氣的凝聚。總教練柏哈特接掌球隊以來，成功把這一群年輕球員拉在一起，營造出隊友即家人的氣氛，球風以快樂踢球為目標。
靠著國家隊在本屆世界盃踢出新氣象，各界看好4年後美國擔任主辦國，成績更上層樓，也拉抬足球在美國的人氣。
《有線電視新聞網》（CNN）報導，美國足球近年藉由女子國家隊在世界盃連兩屆奪冠，加上男子隊在本屆世界盃吸引目光，目前全美高中生踢足球人數達80萬人，距離最受歡迎的美式足球只剩20萬人的差距。
2026年由美墨加三國合辦的世足賽，將是史上規模最大的世足賽，除了會內賽隊伍從現有32隊擴大為48隊，比賽場地遍及北美洲16個大城市，總共80場賽事當中有60場在美國舉行。
2026年與美墨合辦世足，冰球王國加拿大提早瘋足球
（中央社）美國、加拿大和墨西哥2026年將共同主辦世界盃足球賽，首辦世界盃的加拿大挑戰正要開始，但全民瘋足球的氣氛已開始凝聚，冰球王國要向世人證明他們也可以是足球國家。
加拿大僅有2次參與世界盃的紀錄，第一次在1986年，當年在3場比賽中以零入球和3連敗告終。2022年加拿大男子國家足球隊在中北美加勒比海賽區（CONCACAF）外圍賽中以前所未有的不敗戰績創造歷史，二度進入世界盃。
雖然這次仍以3連敗收場，但本屆加拿大表現出色、雖敗猶榮。著名球星戴維斯（Alphonso Davies）面對上屆亞軍克羅埃西亞更在開賽68秒就破網，寫下本屆最速進球紀錄，也成為加拿大在世界盃足球賽中攻進的第一球。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。