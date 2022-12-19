【2022卡達世界盃】贊助商因人權等爭議陷兩難，不影響國際足總獲得創紀錄的75億美元收入
我們想讓你知道的是
2015年國際足總捲入腐敗醜聞後，有一些贊助商離去，這加速國際足總轉向西歐和北美以外的公司，但這也反映了亞洲消費品牌的全球化。總部設在中國的萬達集團、卡達航空公司（Qatar Airways）和卡達能源公司（Qatar Energy）皆為國際足總的頂級贊助商，他們不太可能像他們西方同行一樣陷入平衡品牌認知的困境。
（中央社）歷來世界盃足球賽總能吸引數十億觀眾觀看，而球場邊走馬燈式的電子廣告看板會不斷出現一些全球知名企業的品牌名稱，如可口可樂、百威啤酒、阿迪達斯、Visa信用卡…。
但2022年卡達世界盃不同。《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，許多品牌已因本屆比賽的地緣政治爭議成為焦點，源於西方的品牌更是如此，必須在贊助以及對國際足球總會（FIFA）和東道主卡達的批評之間力求平衡，尤其在人權議題上。
這並不影響國際足總的收益。國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）16日在記者會上表示，國際足總透過與2022年世界盃相關的商業交易，獲得創紀錄的75億美元收入，比2018年世界盃收入多出10億美元。
在邁向在美國、墨西哥和加拿大舉行的2026年世界盃的下一個循環裡，英凡提諾預計收入將達到110億美元。
將「品牌」與本屆世界盃掛鉤的不僅僅是企業，許多退役球星都接下本屆比賽形象大使的角色，如卡希爾（Tim Cahill）、卡富（Cafu）、艾托奧（Samuel Eto'o）和哈維（Xavi）等。
最顯著的事例是，英國著名球星貝克漢（David Beckham）因擔任卡達世界盃的形象大使而受到批評，被指有可能玷污其自身的「品牌」。
貝克漢的品牌可說與許多跨國公司一樣知名。 除了擔任卡達形象大使，貝克漢還為阿迪達斯（Adidas）、帝舵手錶（Tudor）等品牌代言，還有他自己的威士忌品牌翰格俱樂部（Haig Club）。貝克漢也是美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際足球俱樂部（Inter Miami）老闆之一。
法國里昂SKEMA商學院（SKEMA Business School）體育與地緣政治經濟學教授查德威克（Simon Chadwick）告訴《CNN體育》（CNN Sport）：「我認為從事任何形式的商業關係都會有地緣政治風險，扮演贊助或背書的大使角色肯定如此。」
自2010年被確定為2022年世界盃主辦國以來，卡達的人權紀錄一直備受關注，從移工死亡和他們的工作環境到LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）和婦女權利，皆成為焦點。
對國際足總和卡達的批評有許多來自西歐和北美等能夠自由發聲的國家，但只有一小部分比賽贊助商的總部設在這些地區。
與這些國家相關的品牌，如阿迪達斯（Adidas）或麥當勞（McDonald's），在世界各地都有消費者基礎，包括擁有不同自由度去批評人權議題的消費者。
JMW律師事務所（JMW Solicitors）體育服務負責人佩皮（Ben Peppi）告訴《CNN體育》：「當這些全球大品牌的行銷團隊研究客戶基礎的分析狀況時，西歐或北美的道德消費者只是其中一部分。 他們會在知道這一點的情況下參與世界盃。」
佩皮說，2015年國際足總捲入腐敗醜聞後，有一些贊助商離去，這加速國際足總轉向西歐和北美以外的公司，但這也反映了亞洲消費品牌的全球化。
總部設在中國的萬達集團（Wanda）、卡達航空公司（Qatar Airways）和卡達能源公司（Qatar Energy）皆為國際足總的頂級贊助商，他們不太可能像他們西方同行一樣陷入平衡品牌認知的困境。
就像查德威克所指出，卡達航空公司是國有企業，「不會參與消費者推動的反對本國政府的運動」。
查德威克說，贊助本屆比賽的4家中國品牌萬達、Vivo、蒙牛乳業（Mengniu Dairy）和海信（Hisense），也不太可能在LGBTQ權利等議題上採取特別強硬激進的立場，因為這「將使焦點轉向中國」。
然而，有些品牌已設法因應卡達2022年世界盃相關的人權問題。丹麥球衣製造商Hummel為球隊提供「低調」的球衣，以因應卡達被控侵犯人權的行為，只是國際足總後來禁止丹麥國家隊在世界盃穿著這些球衣。
與此同時，國際足總決定懲罰佩戴旨在促進包容性的「同一份愛」（One Love）彩虹臂章的球員之後，德國連鎖超市Rewe終止了與德國足球協會的合作關係。
但除了這些事例，而且明顯都是國家隊贊助商而不是世界盃贊助商採取的行動，在長達一個月的比賽期間，企業維持相對安靜，畢音這是體育界最大、最有利可圖的賽事之一。
佩皮說：「真實情況是，很多（國際足總的合作夥伴）都保持沉默。」
他又說：「FIFA世界盃是體育界最有價值的智慧財產權之一，因此受到非常嚴格的控制和管理。」
要查證究竟有多少移工因為卡達與比賽相關的計畫項目工作而死亡很困難。
去年英國《衛報》（The Guardian）報導稱，自卡達於2010年獲得世界盃主辦權以來，已有6500名南亞移工在卡達死亡，其中大多從事低薪、危險的勞動，且通常是在極端高溫下進行的。
這則報導並未將這所有6500人的死亡與世界盃的基礎建設項目聯結來，CNN也未就此進行獨立查證。
負責籌組世界盃的最高委員會（Supreme Committee for Delivery and Legacy）秘書長塔瓦迪（Hassan Al Thawadi）11月接受英國名記者摩根（Piers Morgan）採訪時稱，有400至500名移工為世界盃相關項目工作而喪命，這比卡達官員先前提出的數字還多。
Tags：
公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
我們想讓你知道的是
臺銀人壽十分重視顧客保護及誠信經營，並以此作為公司共同遵循之價值體系與行為準則。不只設置網站金融友善專區，也在保險商品開發設計階段納入高齡弱勢客戶適合度評估，更針對高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件採行相關措施，維護顧客權益。
臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
一、臺銀人壽各營業據點服務櫃台，除設置相關無障礙設施（例如緩坡平台）及輔助工具（例如老花眼鏡）等外，各櫃台人員亦視臨櫃保戶現場情形提供必要協助。同時保戶如有需要亦可事先洽請所屬地區業務人員或理專協助到府服務辦理。因應年長保戶或身心障礙人士個別需要，持續檢視營業據點之辦公環境是否有充足適宜之無障礙設施。
二、臺銀人壽官方網站設置金融友善專區，即時更新最新相關訊息供保戶查閱：
（一）臺銀人壽官方網站通過國家通訊傳播委員會軟體辨識及人工檢測，取得無障礙2.0 AA級標章：身心障礙者於臺銀人壽官方網站內，可透過操作鍵盤快速鍵及網站導覽快速取得所需投保內容，且可使用相關報讀軟體聆聽網站提供之資訊。
（二）官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區註記友善服務說明：
臺銀人壽官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區內註記有「高齡、行動不便或有其他需求之保戶，可透由臺銀人壽服務專線0800-011-966或網站信箱請求派員協助辦理保單借款事宜，臺銀人壽接獲訊息後將派員服務。」讓有需求之保戶能順利尋求協助。
（三）官方網站設有「公平待客原則」專區，增進消費者對臺銀人壽落實公平待客原則之瞭解，進一步提升企業信任，並對內形塑「公平待客原則」之企業文化，同時加強員工教育訓練有關高齡弱勢消費者權益之服務及保護意識，以維保戶權益。
（四）保戶電子報：為使消費者對於臺銀人壽公平待客原則相關作業情形充分了解，公司每季發行之保戶電子報設有專欄「公平惠客室」，持續宣導「公平待客原則」各項資訊，期透過充分訊息傳遞使保戶了解消費者權益保障。
三、保障高齡弱勢消費者之投保權益，強化保險商品開發設計階段即納入高齡弱勢客戶商品之適合度評估：
（一）商品研發階段，評估保險商品特性對高齡客戶潛在影響及各種不利因素，包括評估是否適合銷售予高齡客戶。
（二）商品銷售前，查核是否對保險公司所屬業務員及合作銷售通路宣導保險商品是否適合銷售於高齡客戶、不適合銷售之對象及客戶特性。
（三）商品銷售後，檢視消費者投保權益，包括依過去保戶爭議案件重新檢視評估保險商品是否對高齡客戶之權益有不利影響、是否有未落實商品適合度之情形，或違反公平待客原則。
四、受理高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件，採行措施：
（一）身心障礙者承保原則：依保戶身心障礙類別及投保險種、商品給付內容參考各險種審查程序提供核保承保條件；另對於身心障礙者之未承保案件，除以書面敘明未承保理由通知要保人，並提高陳報核定層級。
（二）高齡消費者核保：評估投保商品之適當性，對於銷售各種有解約金之投資型或非投資型保險商品予高齡客戶，建置適當評估程序，評估投保商品之適當性，於招攬過程將銷售過程以錄音方式保留紀錄，並於核保過程中進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易之適當性。
（三）保單銷售後電訪：對於高齡客戶投保，年繳保險費或單件保險費一定金額以上之保單，需於契約撤銷期間屆滿前完成電訪作業，以確認其瞭解商品內容及投保意願。
臺銀人壽持續開發及推行包容性金融商品與服務，確保弱勢族群可取得合理便利、平等的金融商品，以普惠金融之理念公平服務每一位客戶，未來亦將持續運用金融科技創新精進各項作為，逐步擴大金融服務之可及性、使用性及品質。
本文章內容由「臺銀人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。